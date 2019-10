La vida de María Callas contada con su propia voz

La legendaria diva de la ópera María Callas revive para protagonizar la mirada más íntima y cercana que se ha hecho sobre su vida y obra. A través de grabaciones, muchas inéditas, de la propia Callas, de su gran amor Aristóteles Onassis, y de personalidades cercanas como Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, John F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y más, se revela una mujer que fue mucho más que los dramas que interpretó en las tablas y tras el telón.

El largometraje es dirigido por Tom Volf, quien durante cinco años buscó los materiales más inéditos de la cantante para llevar a los espectadores por todas las facetas de la artista, incluyendo filmaciones privadas y cartas escritas por ella misma para llevar a la pantalla grande la vida y obra de la cantante de ópera.



La increíble voz y la vida de la leyenda de la ópera llegarán a salas de Cine Colombia de manera exclusiva desde el 17 al 20 de octubre. La preventa estará disponible desde el 12 de septiembre en la tarde. EL TIEMPO habló con Volf durante su estadía en Bogotá en el Festival de Cine Francés. Esto dijo este experto en la vida de Callas.

¿Cuándo empezó su interés por María Callas?



Todo empezó en enero de 2013, la primera vez que la oí fue esa, antes no la conocía, apenas si sabía su nombre. Me parece que fue sobre todo la emoción que sentí esa primera vez, fue a partir de ahí que emprendí ese viaje, algo que nunca me había imaginado. Fue un viaje de cinco años. El deseo de descubrir y compartir con los demás una visión más íntima y auténtica para saber quién era ella realmente tanto como mujer como artista.



Durante estos cinco años de investigación, ¿cuál fue el primer paso para hacerlo?



Bueno, durante los primeros tres años estuve absolutamente solo, nadie creía en el proyecto. Y esto es irónico, ya ha sido vista en más de 45 países. Pero al comienzo fue un trabajo de investigación, leí todo lo que se había escrito sobre ella y me embarqué en un viaje por el mundo entero para buscar los archivos necesarios para producir esta película con base en su voz, en la propia voz de ella.



¿Cuál fue la reacción de las personas que usted contactó que eran cercanas a ella?



Al comienzo se mostraron muy reservados y luego confiaron en mí porque comprendieron que estaba haciendo algo que no se había hecho antes porque por primera vez la idea era darle la palabra completamente a ella. Entonces, luego todos me apoyaron.



En su época, sobre Callas hubo muchos rumores, muchos chismes...



Sí, ya había habido demasiados rumores, muchas cosas escritas sobre ella, incluso estando viva, y durante estos cuarenta años después, muchas mentiras. Este documental esclarece muchas cosas sobre ella y sobre su vida privada.



¿Cómo decidió el color del documental?



Yo quedé fascinado al encontrar una cantidad de documentos originales a color, lo cual era un tanto raro para esa época, hace cincuenta años. Y traté de poner el máximo de esas imágenes en la película porque me parece que da la impresión de que ella sigue viva, de que es real, de que es moderna, de que está aquí hoy y no que se trata de una figura polvorosa, polvorienta del pasado. Y también se les dio color a algunas partes de la película, pero era solo con base en referencia de alguna foto que tuviéramos a color para que fuera auténticamente como había sido en la realidad.



La narración está marcada por una entrevista que ella tuvo con David Froste...



Durante más de cincuenta años se había perdido. Y ahora se ve por primera vez desde 1970, en ese momento se difundió en directo en la televisión y todo este tiempo se había considerado en el olvido. Entonces esta es la primera vez que se vuelve a ver después de 50 años.



Callas fue una mujer muy romántica...



Una persona muy romántica que tuvo un primer esposo que tenía más de 25 años que ella. Luego se enamoró de Onassis, que fue el gran amor de su vida, una relación que vemos que evoluciona a lo largo de la película, más allá de la ruptura, más allá del matrimonio de Onassis con Jackie Kennedy, vemos cómo esa historia de amor sigue adelante hasta el final.

¿Literal hasta el final?



Sí, sí, es que ella murió año y medio después de que muriera Onassis y no tuvo a ningún otro hombre.



¿La muerte de ella fue suicidio?



No, no, jamás. Y aparece en la película, fue una crisis cardiaca.



¿Cómo cree usted que ella vería este documental?



(Risas) Pues yo esperaría que le gustara, espero haber logrado cumplir con mi misión de hacer esta película tal cual como ella lo hubiera querido, porque ese era el trabajo mío. Es decir, volver a darle la palabra a ella.



¿Qué viene después de este documental para usted?



No lo sé, por ahora estoy demasiado ocupado promoviendo esta película en el mundo entero. Quizá el próximo año piense en otros proyectos.



¿Este documental podría revivir o popularizar un poco más la ópera?



Es una artista que en los años 50 hizo que la ópera fuera popular y creo que esta película hará lo mismo. Es decir, les puede permitir a muchas personas, como sucedió conmigo hace siete años, que se sientan conmovidos y que les surja el gusto. Ella hace que la ópera sea muy accesible para todos.



La ópera ha sido muy de élite...



Sí, pero antes de ella. En el documental se evidencia cómo la admiraban en todas partes del mundo, gente muy joven, no solo pertenecientes a una élite, la iban a buscar...



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo