El 31 de marzo es el último programa de 'La luciérnaga' para la periodista María Alejandra Villamizar. Ella decidió retirarse del espacio radial que mezcla hechos noticiosos y humor para prepararse para nuevos retos dentro de la fuente política que maneja como periodista.



“No sé qué han pensado ellos, supongo que será un resumen de mi paso por el programa”, le contó Villamizar a EL TIEMPO acerca de cómo podría ser su despedida al aire.

No sería raro que le hagan chistes que le recuerden sus rollos acerca de internet y, como ella misma dice, algunas equivocaciones.

“A La luciérnaga yo le he tenido siempre mucho respeto, creo que todos crecimos con ella y me tocó en mi época universitaria y esa tomadera de pelo que tiene el colombiano ir diciendo las cosas más duras se expresan en esa mezcla que tiene el programa, Los mejores editoriales que tiene el programa son los de Revolcón, que son los que hacen como un recuento de música y diferentes géneros, componen diferentes canciones en un día y ahí hay una genialidad y que no pierda la crítica al poder, que es lo que en general lo que La luciérnaga hace siempre”, recalca la periodista que llevaba un poco más de tres años en el programa.



¿Qué va a hacer?

“Ahora yo sigo en mi periodismo político con mis espacios en Caracol Televisión. Me voy porque siento que necesito tiempo (…). Vienen retos muy grandes este año, especialmente quiero dedicarme a las ediciones regionales, voy a viajar. Tengo que irme a para Medellín, para Barranquilla, para Popayán...”, explica.

Todo eso lo hacía antes mezclando su tiempo con 'La luciérnaga'. “Me tocaba transmitir desde cualquier parte como un hotel, un baño, pero no deja de ser un esfuerzo y segundo restarle tiempo a lo que el programa se merece. Yo soy más de ‘cocción lenta’, me gustan las cosas más tranquilas y esto demanda una atención diaria y en este entorno político es muy exigente exponerse todos los días en tantos temas”, explica la experimentada periodista que, para sumar, tiene un hijo adolescente que necesita su atención.

"Quiero escribir, tomarme las cosas más con calma y seguir en ese perfil de hacer análisis e investigaciones y necesitaba un poco más de sosiego", clarifica. En sus días en el espacio radial fortaleció esa idea de que el humor es parte de la vida y de la dinámica periodística también. "Aprendí un montón y creo que me voy dejando a muchos amigos", asegura.

“Siento un gran respeto por la audiencia que tiene el programa, es una audiencia que va más allá de los analistas políticos, esto es haber estado en un espacio muy familiar y lanzarse a eso es un atrevimiento que hoy aprecio mucho por haber sido capaz de hacerlo”, dijo María Alejandra Villamizar o ‘Maleja’ como le llamaban sus compañeros humoristas en esas tardes en cabina.



“Lo del nombre lo inventó Gabriel De las Casas (el director de La luciérnaga), quien me ayudó a tener paciencia y a no desesperarme”, finaliza la periodista que vivió el humor y la realidad nacional al estilo del programa.



