Margot Robbie y Brad Pitt protagonizan la versión “cruda y desmesurada” del Hollywood de los años 20 que trae al cine el director Damien Chazelle en su película ‘Babylon’.



Y aunque se esperaba que la cinta tuviera más relevancia en la temporada de premios, solo obtuvo tres nominaciones a los Óscar, por vestuario, música y diseño de producción.

Sin embargo, aunque la crítica ha estado dividida, muchos siguen hablando de la película y la vida de excesos que muestra en sus escenas. Es por esto que, en una reciente entrevista, Margot Robbie y Diego Calva respondieron para ‘BuzzFeed Australia’ algunas preguntas sobre la producción.



Ante la pregunta de la entrevistadora sobre los elementos de utilería de las ‘escenas salvajes’, llenas de alcohol, sexo y drogas, Margot Robbie se refirió al polvo que se usa para simular la cocaína. “Normalmente se trata de vitamina B en polvo”, si es que se va a ingerir. Si no van a interactuar con esta, también se utiliza “azúcar glas o laxante para bebés en polvo”, detalló la actriz que interpreta a Nellie LaRoy en el filme.

De vuelta, le preguntan si es doloroso o incómodo esnifar esta sustancia en repetidas ocasiones para rodar las escenas: “Sí, no es agradable”, señaló.



Ante el tema, su compañero de reparto Diego Calva también se refirió a los cigarrillos que se ven en las escenas porque “huelen raro”. Robbie estuvo de acuerdo: “Nunca he fumado un cigarrillo de verdad, pero estaba fumando sin parar estos cigarrillos falsos que no tienen nicotina”, esto porque su personaje debía tener una voz ronca. “Son cigarrillos de hierbas, pero son terribles y saben fatal”, agregó.



La película se estrenó el pasado jueves 19 de enero y Robbie y Calvo trabajan junto a o respetados actores como Brad Pitt, Tobey Maguire y Jean Smart.

