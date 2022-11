Después de acumular más de 4.000 millones de dólares en la taquilla mundial y de cinco películas -La Maldición de la Perla Negra, El Cofre del Hombre Muerto, En el Fin del Mundo, En Mareas Misteriosas y La Venganza de Salazar- los productores de Piratas del Caribe anunciaron que tendrían una sexta entrega. Pero parece ser que está embolatada.



Durante los dos últimos años, Disney y Jerry Bruckheimer, estudio y productor de la franquicia, confirmaron que la cinta de aventuras tendría una nueva parte con Margot Robbie como protagonista.



"Sí. Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de Piratas: uno con ella y otro sin ella”, dijo Bruckheimer cuando se le preguntó sobre el futuro de la franquicia. “[¿Volverá Depp?] No en este momento. El futuro aún está por decidirse”, dijo Bruckheimer en una entrevista a principio de este año con The Sunday Times.



Sin embargo, en una charla reciente con Vanity Fair, la actriz dos veces nominada al Óscar -por Yo, Tonya y Bombshell- contó que al parecer el proyecto de Piratas del Caribe se había cancelado.



"Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial”, dijo Robbie. “Pero supongo que no quieren hacerlo”.

Margot Robbie protagonizará 'Barbie' Foto: Warner Bros.

Por lo pronto, la bella intérprete de películas como El lobo de Wall Street, Érase una vez en Hollywood y Suicide Aquad estará en el 2023 en las pantallas como la protagonista de la nueva película de Barbie.

