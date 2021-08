Listos para morir: Idris Elba y Margot Robbie hablan de ‘Escuadrón Suicida’

La salida del director y guionista James Gunn de Marvel fue un escándalo mayúsculo: unos viejos tuits suyos con chistes sobre minorías empañaron su estupendo desempeño en las dos entregas de Guardianes de la Galaxia. Fue despedido. Pero en DC Comics, la casa de la competencia, lo acogieron; así que saltó de un universo de superhéroes al otro.



Y aquí está: el cineasta incomprendido es el autor de un relato que busca reivindicar a los peores villanos del planeta que –suena raro– se mueren por salvar el mundo. El resultado es una reinterpretación de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad), aquella película que se estrenó en el 2016 con el espíritu de pasar a la historia, pero que se quedó en una criticada producción con un desempeño bueno en la taquilla –alcanzó los 745 millones de dólares–.

“La visión de la nueva historia es de James. (...) Fue realmente como meterse en su cabeza”, dice Idris Elba. Es uno de los actores repitentes en la décima película del universo de DC Comics, como Bloodsport, que es recordado en los cómics por dispararle a Superman.

(Además: Margot Robbie quiere descansar de su villana Harley Quinn)



Junto a él aparece otra ‘querida’ entre los villanos de DC: la psicópata Harley Quinn, de nuevo en la piel de Margot Robbie. “Cuando interpretas a un personaje que está haciendo cosas locas, te arriesgas. Es bueno trabajar con alguien que también se arriesga”, cuenta la actriz sobre el director.



Elba, cinco veces nominado a los premios Emmy por la serie Luther, y Robbie, candidata en dos oportunidades al Óscar (por Yo, Tonya y El escándalo), conversaron en esta entrevista cedida por el estudio de sus personajes y experiencias en la nueva película de El Escuadrón Suicida, que acaba de estrenarse en el país.

¿Cuál fue su sentimiento cuando leyó el guion por primera vez?



Idris Elba (IE): Tuve que leerlo tres veces, no voy a mentir. La primera vez pensé: ‘¿Qué?’. Luego lo volví a ver centrándome en mi personaje y tratando de entender la historia, para comprender exactamente qué era lo que James quería reinventar, y fue necesario un gran esfuerzo para hacerlo. De hecho, antes de recibir el guion, él mismo me lo advirtió: “Léelo, luego léelo de nuevo. Vete a la cama, y después léelo de nuevo”. Es una gran película y me divertí mucho haciéndola; pero El Escuadrón Suicida no es famoso por su empatía. Sin embargo ahí estábamos, contando esta nueva historia a la que James quería ponerle algo de corazón.

Facebook Twitter Linkedin

Idris Elba es Bloodsport, famoso por ser el villano que una vez le disparó a Superman. Foto: Warner Bros

¿Le gustaban los cómics cuando era niño?

(IE): Adoraba a Spider-Man y a Superman también… aunque, ¿sabes quién es Flash Gordon?



Por supuesto…

(IE): Genial. Yo quería ser Flash Gordon. De hecho, tenía su imagen en el papel de colgadura en mi cuarto. Me gustaban los cómics pero no soy un purista, desafortunadamente.

Esta es la tercera vez que interpreta a Harley Quinn. ¿Qué tanto ha crecido y cambiado su personaje?



Margot Robbie (MR): Creo que Harley tiene mucho que dar. No puedes explorar a nadie en su totalidad en una película de dos horas, y mucho menos a Harley Quinn, que tiene tantos aspectos diferentes en su personalidad y puede cambiar en un céntimo. He disfrutado la interpretación que diferentes cineastas han hecho sobre este personaje. Siempre disfruto seguir su ejemplo y explorar algunas características que encuentro atractivas. En esta película, quiero decir, que aparece la Harley que la gente conoce y ama, pero que está en circunstancias muy diferentes y rodeada de un nuevo grupo de personas; eso significa que van a ver un lado diferente de ella.

¿En qué anda Harley en este nuevo Escuadrón Suicida?



(MR): Está en Belle Reve, ha vuelto a la cárcel y están en las manos de Amanda Waller que le respira en la nuca, así que la envía a la misión suicida para salvar el mundo. Ella va de mala gana, claramente. Aunque, para Harley, salir de la cárcel por un día o dos es algo bueno y que realmente disfruta; es como ese animal enjaulado que es liberado y se enloquece junto a otros salvajes como ella. Adora las misiones pero no por un acto noble o por querer salvar el mundo. Su conciencia aparece por momentos, pero la mayor parte del tiempo quiere divertirse y hacer lo que cause más caos. En el fondo, pienso que Amanda Waller quiere que Harley muera, pero ella es difícil de matar (risas).

Facebook Twitter Linkedin

Margot Robbie en el papel de Harley Quinn. Foto: Warner Bros.

Háblenos un poco de los atuendos que usa en esta película.



(MR): Fue divertido porque siento que es la primera vez que vemos a Harley usando lo que ella consideraría su ropa de trabajo, su uniforme. Como si se vistiera sabiendo que va a una misión. Ella está un poco más asentada, diría, concentrada –bueno, tan concentrada como Harley puede estar– y eso se refleja en su disfraz (…) Creo que los verdaderos fanáticos de los cómics estarán emocionados de ver la paleta roja y negra de Harley Quinn, sus colores más originales.

¿Creció leyendo cómics? ¿Tenía superhéroe o villano favorito?



(MR): Sí, pero no leía los cómics de DC o Marvel, sino los de Archie. Yo vine a encontrarme con El Escuadrón Suicida, Gotham City Sirens y Birds of Prey (Aves de presa) cuando ya estaba adulta. Diría que es una maravilla poder encontrarte con los cómics en cualquier momento de tu vida porque el buen arte se encuentra en una película o en una galería.

La gente está volviendo a los cines. ¿Qué le diría a las audiencias sobre verla en pantalla grande?



(MR): ¡Van a perder la cabeza! Pienso que esta película lleva a otro nivel los relatos de superhéroes, los saca a la estratosfera. Si puedo decirlo de alguna manera, no es la película habitual del género, pero tiene todos sus elementos. Verla en casa será increíble, pero ¿y qué tal en un cine? Será como escuchar una canción con audífonos y después en un concierto en vivo. Involucra todos tus sentidos y te dejará boquiabierto.



CULTURA

En Twitter: CulturaET

Le recomendamos también