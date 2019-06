De Gaviota a Martina, y de vuelta a la tierra del café

Pese a que ahora prefiere no viajar mucho y tener una vida más tranquila –además porque ratifica que nunca ha sido de “hacer lobby ni castings a diestra y siniestra”–, Margarita Rosa de Francisco le dijo sí a Martina, su personaje de Jugar con fuego, serie de Telemundo que en Colombia se puede ver por Netflix.

“Me halagó mucho que Marcos Santana, presidente de Telemundo, me eligiera para interpretar a Martina. Y su promesa fue esta serie de alta calidad, rodada en Colombia, en uno de los lugares que más quiero y más significado tienen para mí, con una historia muy seductora y enganchadora, y un personaje sustancioso que daba para hacer un trabajo enriquecedor e interesante como actriz”, le dijo Margarita Rosa de Francisco a EL TIEMPO.



Y el lugar con significado para ella es el Eje Cafetero, la misma zona donde fue la inolvidable Gaviota de Café hace ya 25 años, la telenovela de Fernando Gaitán.



“Volver a caminar entre sembrados de café me devolvió el recuerdo inevitable de tantas entrevistas que hice con chapoleras, como trabajo de campo para interpretar a Gaviota”, agrega.



Y no deja de hablar de ese aprendizaje que le dio la novela de Gaitán, porque sabe y siente que “todo el proceso de elaboración del café desde que se arranca de la mata hasta que uno se lo toma no es un simple recorrido técnico, es una experiencia sensorial y emocional entrañable para cualquier colombiano. Gracias a Gaviota aprecié eso en profundidad y esta producción de Telemundo me lo recordó, por supuesto”.



Claro, son dos mundos opuestos: la sencillez de Gaviota contrasta con lo que es Martina, pero resulta que aunque siempre se amará más el primer personaje, este de ahora muestra a una Margarita Rosa de Francisco con la fuerza como actriz que le da la madurez.



Su Martina “es una mujer atrapada en el mandato social de ser una esposa-soporte para su marido, que no ha encontrado su propio camino como persona. Por estar tantos años aguantando la inercia de un matrimonio conveniente económicamente, se deja sorprender por el ímpetu de este muchacho (Fabrizio, interpretado por el peruano Jason Day), que parece validarla de nuevo como mujer deseable amorosa y sexualmente. Ella al final reconoce que ha caído en una trampa doble, pues ambos hombres terminan defraudándola”.



Tenerla de nuevo en la pantalla lleva a preguntarle por los personajes de su vida: “Ellos despiertan zonas, a veces desconocidas o menos frecuentadas, dentro de uno. Cada uno logra cuestionarme como ser humano. Yo, tal vez con mucha soberbia, digo que soy una madre desalmada con ellos, porque afirmo que no los extraño. Pero existen los que se niegan a morir y rondan, como el de Raquel en Paraíso Travel, esa breve mujer que creó Jorge Franco y que me brindó los 10 minutos en el cine más alegres de mi carrera”.



A los 53 años está agradecida con las oportunidades que le han dado en tantos años de carrera. “Como actriz, buena, mala o mediocre, me doy por bien servida; eso sí, cada vez que venga una nueva ñapa me entregaré con alma, vida y sombrero, pues no concibo trabajar de otra forma”.



Ojalá vengan muchas ñapas de Margarita Rosa de Francisco, una gran tomadora de café: “Soy supercafetera. No puedo vivir sin café. Mis mañanas sin esa primera taza no tienen alegría ni rumbo”.