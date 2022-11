El presentador del programa Bravíssimo vivió en carne propia las consecuencias del intenso invierno que viene azotando al país. Aunque su situación no se compara con la de muchas familias que lo han perdido todo por las lluvias, si refleja de alguna manera la gravedad de la situación por la que atraviesa el país.

Muchos de los pobladores de zonas como La Calera no pudieron movilizarse a Bogotá, ya que la vía estuvo cerrada el domingo 13 de noviembre por el impacto de las lluvias y los derrumbes. Precisamente Marcelo Cezán vivió en carne propia la situación.



Cezán no pudo asistir a la emisión del programa de Citytv y le tocó conectarse remoto desde su casa para estar con sus compañeras y compañeros en el lugar desde donde se origina esta producción.



Como lo contó en sus redes sociales la esposa de Cezán, Michelle Gutty, la situación fue muy dura para ellos. “

Aquí en La Calera hemos tenido muchos inconvenientes, pero hoy fue un desastre… hay familias que esta noche perdieron seres queridos, otros están heridos, otros no tienen dónde dormir y están atrapados entre los derrumbes de un lado y de otro sin salida, otros no podemos movernos, otros aún no llegan a casa, otros se quedaron sin casa, sin moto, carro, etc…”, escribió

.La vía a La Calera continuará cerrada, anunció la alcaldesa Claudia López, pues aún persisten algunos riesgos, principalmente porque hay inestabilidad en el suelo y árboles que pueden caerse. Además, aún hay trabajos de remoción de escombros y continúa desaparecido el vigilante Javier Velilla.



El cantante Santiago Cruz y quien hace parte del programa La descarga de Caracol, vive en la zona y también tuvo que conectarse vía web como invitado a Bravíssimo.



