Otra noche de despedida en MasterChefCelebrity 2023. Y, de nuevo, los concursantes que se salvaron del reto de eliminación y los que ganaron pin de inmunidad, les hicieron una calle de honor a sus compañeros.

Daniela Tapia, Álvaro Bayona, Marcela Benjumea, Mario Ruíz, Biassini Segura y Adrián Parada llegaron a la cocina con el delantal negro y con la obligación de cometer el menor número de errores en sus platos para seguir en la competencia.



Los jurados, Nicolás de Zubiría, Chris Carpenter y Jorge Rausch, les dijeron que la prueba era preparar un estofado o guisado. Con despensa abierta, tuvieron 60 minutos para cocinar.



Marcela Benjumea propuso una preparación con pecho o chatas. Y cuando De Zubiría pasó por su estación, le dijo que acelerara el sofrito porque ya había tenido problemas con esa preaparación.

Mientras, Mario Ruiz tuvo que preguntarle a Jorge Rausch qué era un estofado y el chef le dio una pequeña indicación.



Los chefs mostraron preocupación por el plato de Marcela Benjumea y por el de Álvaro Bayona, pero esperaban que resolvieran. De Mario Ruiz también hablaron, especialmente de su arroz “que no sé por qué tiene muchas cosas”, dijo Rausch. Sin embargo, el influencer estaba preparando dos opciones.



Daniela Tapia, mientras tanto, acudía a su memoria cubana y empezó a preparar un estofado de pollo recordando a su recursiva abuela en la isla con problemas económicos. y de comeida Ella conseguía alimentos que hacía rendir para que todos comieran.



“Este reto es desafiante, no divertido”, dijo Marcela Benjumea al inicio y en el transcurso del reto eliminó el pecho.



El primero en pasar fue Biasini Segura, que recibió el aplauso de los jurados. Igualmente a Adrián Parada, pero les exigieron que no volvieran a "meter el dedo en la comida para probar".



A Ruiz no le fue tan bien, pero tuvo muchos aciertos (con un plato que le hacía homenaje a su mamá), igual que Bayona, pero a este último le alabaron sus lentejas. Sin embargo, aunque el plato de Benjumea, 'Como en casa', tenía cosas positivas, la carne fue criticada. A Daniela Tapia le advirtieron que debia emplatar mejor.



"Reto cargado de sabor, con algo muy colombiano, el estofado", dijo de Zubiría y agregó que la eliminada era la reconocida actriz, hija del Gordo Benjumea, que ahora recupera el teatro y la televisión. Una gran cocinera se fue de MasterChef Celebrity que por poner harina de más dejó la cocina.