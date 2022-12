Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida en la industria musical como Marbelle, es una de las cantantes más reconocidas, mediáticas y polémicas del país. Con una trayectoria artística de casi tres décadas, ha consolidado una carrera profesional que la ha hecho merecedora de tres discos de oro y seis discos de platino.

Con talento, tesón y carisma, ‘la reina de la tecnocarrilera' empezó, desde muy pequeña, a abrirse camino en el mundo de la música. Desde participar en concursos de canto locales hasta firmar con una empresa de entretenimiento infantil, fue solo cuestión de tiempo para que la intérprete de ‘Adicta al dolor’ hiciera su primera aparición en la televisión nacional.

Fue, precisamente, ‘Sábados Felices’, el programa de humor más longevo de la historia de la pantalla chica, quien le abrió las puertas a la artista bonaverense para que demostrara, ante millones de colombianos, que por sus venas corría ferviente pasión y talento musical inigualable.

En la emisión del pasado sábado 17 de diciembre de 2022, los televidentes vieron a la cantante en una faceta que, desde hace varios años, hace parte de su carrera profesional: fungió como uno de los jurados especiales de ‘Sábados Felices’ para elegir al ‘mejor cuentachistes del 2022’.

Sentada en la silla de los jueces, la artista, que saltó a la fama con su canción ‘Collar de Perlas’, no pudo evitar recordar sus inicios en la música. Hacía tan solo unos años era ella quien debutaba en ese mismo escenario ante la mirada expectante del público.

“Aprovechando toda esta celebración y emoción, quiero decir que, en este escenario, fue la primera vez donde salí a nivel nacional a mis once años (...) Gracias a mi madre, gracias a Alonso (Lizarazo), que me dio esta primera oportunidad”, rememoró Marbelle, quien actualmente es una de las mentoras de ‘La descarga’, un programa de televisión colombiano que se emite por ‘Caracol Televisión’.



Y, repleta de nostalgia, concluyó: “Volver a estar aquí me lleva a mis 11 años, a ese sueño y a agradecerles por toda una vida, por estar ahí, porque han sido muy constantes y perseverantes (...) Esta fue mi ‘descarga,’ mi escenario, el de mi primera oportunidad. Qué rico volver a estar en casita”.

A la reveladora declaración de la cantante la acompañó un breve, pero inédito fragmento de su debut en el popular programa de humor. Con nada más que un llamativo vestido blanco, un singular sombrero y una visible energía desbordada, Marbelle, quien para esa época tenía tan solo once años, bailó, cantó e interactuó con Alonso Lizarazo -el presentador de televisión- y el jurado encabezado por el comediante Enrique Colavizza.

