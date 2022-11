'La Descarga' es el nuevo programa musical de Caracol Televisión. Un reality televisivo para elegir al mejor artista de Colombia, entre los 91 participantes de todas las temporadas de Yo me llamo, A otro nivel y La Voz.



Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz son los jurados de este nuevo formato, que emitió su primer capítulo el miércoles 2 de noviembre del 2022.



Sin embargo, tan solo en el capítulo inaugural, Marbelle, le reclamó a Gusi por lanzarle un beso a una de las concursantes.

¿De quién se trata?

Laura Velásquez, mejor conocida como 'Lauvel', quien fue semifinalista de La Voz Kids en 2015 en el equipo de Maluma, se presentó en la noche inaugural de 'La Descarga' robándose los aplausos de los cuatro jurados al interpretar la canción 'If ain’t got you’ de Alicia Augello Cook.



Pero el más sorprendido de todos fue Gusi, quien inmediatamente terminó de cantar la artista, no dejó que sus compañeros hablaran, sino que tomó la palabra para agradecerle por la maravillosa presentación.



“Muchísimas gracias por todo ese talento que has traído aquí. Yo creo que no hay muchos más adjetivos que pueda decirle a esta presentación, porque además aprovechaste todos los recursos que tienes y es una canción muy compleja”, le expresó Gusi.



Sin dejarlo terminar de hablar, Marbelle le preguntó que por qué estaba nervioso mientras se dirigía a la participante, a lo que él respondió que le había causado mucho sentimiento.



Sin embargo, no terminó ahí, porque Santiago Cruz le preguntó a Lauvel que si Gusi le había lanzado un beso mientras cantaba, a lo que ella respondió que sí.



Los comentarios no se hicieron esperar. “Qué poca vergüenza”, le dijo entre broma Santiago Cruz.



Por lo que Gusi les respondió que para él es normal que en sus conciertos las personas le lancen besos, "¿a ustedes no les pasa?" les cuestionó.



Pero Marbelle le dijo “Yo no hago esas cosas, Gusi”, refiriéndose a que ella no le lanza besos a los participantes y mucho menos cuando se están presentando.

