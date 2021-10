Maradona: el sacrificio y el mito en la nueva serie de Amazon Prime

El 25 de noviembre de 2020, el mundo se paralizó con la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. La sorpresa, el estupor y hasta la polémica rodearon el desenlace de la gran estrella del fútbol argentino, contrastado con la recreación y revisión de su vida en documentales o especiales que se dedicaron a revivir sus hazañas en la cancha y sus claroscuros en su vida privada.

“No demoran en hacer una serie” fue la frase de algunos ante la dimensión del personaje. La respuesta la tuvo Amazon Prime Video, que desarrolló Maradona: sueño bendito, una producción de diez episodios en los que se aventura a contar la vida del mejor ‘10’ del mundo. A partir de hoy estarán disponibles los cinco primero capítulos; el 5 de noviembre saldrán los episodios 6 y 7; el 12 de noviembre, el 8; el 19 de noviembre, el noveno, y el 26 de noviembre, el décimo y último capítulo.



(Le sugerimos: Los inagotables ríos de alcohol de la literatura universal)



Para dar vida a Maradona, la producción se fijó en tres actores argentinos: Nicolás Goldschmidt y Nazareno Casero, quienes lo interpretan en su juventud y mediana edad –desde su paso por Argentinos Juniors hasta el polémico gol con la selección Argentina en el Mundial del 86, conocido como ‘la mano de Dios’–; sumados al trabajo de Juan Palomino, quien asumió el papel de la última etapa del futbolista.



Además de la consabida preparación física, que incluyó largas jornadas en el gimnasio para lograr la condición física y muscular que tenía al inicio de su carrera el Pibe de Oro, así como el sobrepeso y el aumento de casi 80 kilos que tuvo que encarar Palomino para ser verosímil en su papel –Maradona llegó a pesar 105 kilos–, la realidad es que el reto de ser un ídolo de millones no fue nada fácil para estos intérpretes. Todos reconocen que hay un antes y un después para ellos, frente a lo que creían, pensaban o imaginaban del futbolista.

Facebook Twitter Linkedin

Doña Tota, como era conocida la madre del futbolista, es interpretada por Mercedes Morán. Foto: Amazon Prime Video

“Creo que conocí su costado más artístico, de showman, de persona que entretenía a las masas y les llevaba la alegría y la emoción. Entonces desde siempre estuve conectado más a ese lugar, así que para la serie me acerqué más a su costado futbolístico investigando, y la verdad es que quedé asombrado por el nivel de magia que tenía su fútbol a tan temprana edad (…). Darse la posibilidad de conocer más a la persona y su humanidad te ayuda a comprenderla, por eso la serie me dejó una imagen más humana de este mito”, dice Nicolás Goldschmidt.



“Hay más para indagar, más para conocer. Tiene muchas más vueltas y al final lo que parecía algo más simple era más complejo, algo de redescubrirlo siempre. Me parece que es imposible interpretar a Diego Armando Maradona sin sucumbir ante su poderío y magnificencia. Todo lo que podía saber de Maradona, cuando empecé a profundizar en él y a contextualizar, fue un valor agregado porque todas las carencias que pudo haber tenido de chico, hasta una edad entrada la adolescencia (en la que pudo sacar a su familia de la pobreza, pudo inventarse a sí mismo), él encontró las oportunidades para salir adelante; son cosas que no abundan. Es muy difícil pasar cerca del sol sin quemarse, y pasa lo mismo con un astro como Maradona”, agrega Nazareno Casero.



“Yo soy contemporáneo de Maradona, lo vi en el Mundial del 79 en Japón, con la selección juvenil, y luego en distintas épocas. A mí la serie me permitió aproximarme a ese cuero, a ese traje de cuero que es Diego para entenderlo, y esto va a permitir a las nuevas generaciones entender ese estilo de vida, ese plantarse al poder de turno, esa misión de 360 grados para contener no solo a un equipo sino también a un país.



Entonces, tanto Nico como Naza muestran esa parte que tal vez los chicos de 15, de 20 años no vivieron, lo conocieron acercándose al final y la verdad es que él representó algo mucho más profundo que está dado en sus silencios y, lamentablemente, en su soledad (…). Hay que estar en ese juego para entenderlo y la serie nos va a mostrar eso”, explica Juan Palomino.

Grandes expectativas

Una de las grandes dudas que rodeaban a los tres intérpretes era cómo manejar las expectativas alrededor de lo que la gente quiere ver o no de su ídolo.



“Es ineludible que va a tener todo tipo de reacciones, como vos lo decís, a lo largo de su historia ha sido de esa manera, así que esto no es una salvedad. Por mi parte, pude ver un poco del trabajo que hicimos los tres y todo el equipo de actores, actrices y técnicos. La verdad es que es una producción de una envergadura gigante; filmada en Argentina, Uruguay, México, España, Italia, y con intérpretes de todo los lados del mundo. Todo este gran barco está capitaneado por el showrunner y director Alejandro Aimetta, cuya visión de este personaje se pudo transmitir, y el trabajo ha sido muy emocionante”, explica Goldschmidt.

Facebook Twitter Linkedin

El actor Juan Cruz es Diego Armando Maradona en su niñez. Foto: Amazon Prime Video

“La expectativa por esta mirada de Maradona lo es todo, pero estamos tranquilos porque lo hemos dado todo también, de punta a punta, desde el primero que llegaba hasta el último que se iba. Hemos puesto todo lo que hemos podido y un poco más para honrar esta historia y estar a la altura y poder hablar de lo que se conoce y de los sacrificios que tuvo que vivir para alcanzar sus metas. La expectativa está ahí, porque, si me dejas pensar, no encuentro un personaje del siglo en esta era que haya causado tanta intriga e interés a lo largo y ancho del mundo”, explica Nazareno.



“Estamos hablando de uno de los hombres más famosos del mundo y cada uno va a tener una experiencia, un latido, así que yo celebro que Amazon Prime Video haya tomado esta idea de contar su vida. Maradona es un argentino que habla de nuestra idiosincrasia en América Latina. A él lo conocen en los puntos más extremos del mundo –como se conoce también ahora a Messi–. Así que vamos a hacernos cargo (haciendo énfasis en el foco que tendrán en todo el mundo ellos con su papel) porque trabajamos seriamente y con amor y convicción cada uno de los personajes”, finaliza Palomino.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

En Twitter: @AndresHoy1

Otras noticias