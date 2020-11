Maradona, el ídolo pop que se volvió una cultura

Todas las ramas de la cultura y el arte se rindieron al poder simbólico de Diego Maradona, con especial hincapié por parte de la literatura, donde no solo existe el conocido texto que Eduardo Galeano escribió sobre el "más humano de los dioses".

Otro gran uruguayo de las letras, Mario Benedetti, le dedicó el poema Hoy tu tiempo es real. Fue Maradona el que con un gol con la mano que le hizo a Inglaterra en el Mundial de México 1986 le dio a este autor "la única prueba fiable de la existencia de Dios". "No importa lo que digan los espejos / Tus ojos todavía no están viejos", le dijo al argentino en su poema, y agregó: "Vida tuya tendrás y muerte tuya / Ha pasado otro año, y otro año / Les has ganado a tus sombras, aleluya".



También el escritor argentino Eduardo Sacheri se refirió a aquella victoria ante Inglaterra en un cuento que publicó en el libro Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol. Me van a tener que disculpar, es su título y acaba así: "No me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales. Porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria".



Y Martín Caparrós decidió contestar una declaración de Maradona en una rueda de prensa en 2009 cuando era seleccionador de Argentina: "Que la chupen, que la sigan chupando", con un texto de título al nivel de la frase del astro: De cómo mamársela a Maradona.



"El mundo está lleno de personas que nunca oyeron hablar de la Argentina pero sí de Maradona; el mundo está lleno de otras personas que solo oyeron hablar de la Argentina porque oyeron hablar de Maradona (...) Era un modelo complicado: peleador, simpático, quejoso, drogón, desaforado, ingenioso, creído, ilimitado, machista, popular, oportunista, cálido, cursi, inteligente. Fue difícil adaptarse a la idea de que los argentinos éramos eso".



El cómic también lo ama

El mundo de la viñeta se rindió al 'pibe' con títulos como La mano de Dios: Diego Armando Maradona, de Paolo Cataldi publicada en 2014 por Diábolo ediciones. Un cómic donde recorre la vida deportiva y personal del astro argentino y donde se repasa la ‘mano de Dios’, o los scudetti conquistados en Nápoles contra los grandes y poderosos equipos del 'calcio' italiano.



El ilustrador argentino Pablo Martinena también se lanzó en 2016 a la aventura de hacer una biografía en viñetas titulada La mano de Dios, pero esta vez fue la editora americana Tidal Wave Productions, especializada en biografías en formato cómic de figuras representativas e icónicas a nivel global, la encargada de publicarla.



El grafiti, a su servicio

Si hay un estilo artístico que se adecúe a la figura de Maradona es sin duda el del grafiti. Callejero, irreverente y descarado. El holandés Jorit Agoch hizo un enorme mural con la cara del astro argentino en un muro lateral de un edificio de Nápoles, la ciudad que le convirtió en un dios.



En un barrio humilde, Villa Palito, en Argentina, fueron los vecinos los que decidieron rendir su particular homenaje a Maradona con una serie de murales que destacan más por su sentimiento que por su calidad artística.



Y hasta hay una versión de los frescos de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, con Maradona como Dios y Messi como Adán. Una divertida ocurrencia para decorar el techo del campo de fútbol del Sportivo Pereyra de Barracas.



En la moda

Maradona no fue víctima de la moda, pero la industria textil se fijó en ese dios del fútbol para vender camisetas.



Concretamente Dolce & Gabbana reprodujo para un desfile en 2017 la camiseta que defendió durante sus años como jugador del Nápoles, con el mítico '10' en la espalda.



El astro decidió emprender acciones legales, porque el homenaje del mundo de la moda fue llevado a cabo sin su consentimiento. Un gol con el que ganó 70.000 euros.



Su pequeño vínculo con los toros

No muy conocido, pero el jugador tuvo un pequeño vínculo con el mundo taurino, aunque no como aficionado. Durante la temporada 1992-93 en la que militó en el Sevilla F.C, entabló una gran amistad con el torero Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ a raíz de que éste le arrendara un apartamento en la urbanización Simón Verde de la capital hispalense, por el que, según se decía en aquella época, Diego Armando pagaba al mes alrededor de 800.000 de las antiguas pesetas.



Una vida de cine

Vivió como una estrella del celuloide y como tal quedó reflejado en documentales tan vertiginosos e impactantes como los realizados por el británico Asif Kapadia (Diego Maradona, 2019) o el serbio Emir Kusturica (Maradona, 2008), materiales que ahora adquieren valor añadido tras la muerte de ‘el Pelusa’.



Diego Maradona es una reveladora y frenética obra sobre los polémicos años del argentino en Nápoles, adonde llegó en 1984 tras la complicada etapa vivida en el Fútbol Club Barcelona.



Allí renació de sus cenizas y llevó a un humilde club a lo más alto del Calcio italiano en dos ocasiones (1987 y 1990) mientras hacía a Argentina campeona del mundo (1986).



Pero en esa misma etapa ve cómo su vida personal empieza a tambalearse, con fiestas de tres días marcadas por la cocaína, un hijo no reconocido y sus amistades peligrosas con la Camorra napolitana, que le regalaba un Rolex de oro solo por acudir a sus eventos y posar para la foto.



"La única razón por la que Maradona sigue vivo son sus hijos", afirmaba Kapadia en una entrevista con Efe en julio del año pasado. "Ellos son quienes le han rescatado cuando ha estado al límite", indicó el ganador del Óscar al mejor documental por Amy.



"Sus hijos lo quieren de forma incondicional, incluso cuando no está bien y tiene paranoias", explicó el londinense. "A veces cree que le roban o le engañan, pero nunca pensaría así de sus hijos. Y eso que son más duros con él que otra gente a su alrededor", agregó.



La obra de Kapadia sobre la figura del ‘pibe’, recibida con auténtico fervor en Cannes, donde los espectadores vitoreaban los goles y las acciones de Maradona como si las estuvieran viendo por primera vez, es la más reciente y probablemente figura entre las más destacadas.



Asif Kapadia tuvo acceso a más de 500 horas de imágenes y material gráfico del futbolista nunca antes visto para dar forma a una producción que en más de dos horas de duración explora los cambios que tuvo el futbolista cuando llegó a jugar a Nápoles, Italia.



Ahí su popularidad se desbordó. Entre juegos increíbles y decisiones no siempre tan acertadas, el documental consigue un retrato muy sólido y emotivo del héroe del balompié.



"Es muy difícil de procesar. Siempre parecía indestructible”, comienza el mensaje que dio a conocer Kapadia en sus redes sociales. “Hicimos el mayor de nuestros esfuerzos para mostrarle al mundo al hombre, al mito, al luchador que fue. Esta producción documental se encuentra disponible en Directv Go.



En Maradona By Kusturica, el realizador no solo revela su amor incondicional por el astro argentino, sino que expone de manera muy sencilla y hasta divertida lo que Maradona representa para el mundo.



"¡Qué jugador nos perdimos!". Así de sincero se mostró con el cineasta, a quien le unía una gran amistad. Kusturica ofrece el retrato de un ídolo excesivo en todos los sentidos, deteniéndose en la personalidad del exfutbolista, en su ascenso a los altares del fútbol y su descenso a los infiernos de la droga, así como sus afinidades políticas.



"Si Warhol viviese también hubiera inmortalizado su cara", dijo una vez Kusturica.



Igualmente, explora dimensiones más allá de lo deportivo, mostrando sus claroscuros y la personalidad arrolladora que desarrolló como estrella dentro del mundo de la farándula y su militancia en la izquierda.



El documental se exhibió fuera de concurso en la edición de Cannes de 2008, al que acudió Maradona para apoyar a su colega y donde dejó varias perlas.



La más llamativa, su respuesta a la pregunta de cuál era su actriz favorita: Julia Roberts. "Haría lo que fuera por verla aquí, en la Croisette. Me cortaría la mano", dijo, simulando cortarse la mano izquierda.



Y precisó: "La mano del gol de Inglaterra", en referencia al tanto que anotó en el Mundial de México de 1986 en un partido entre Argentina e Inglaterra y que, desde entonces, fue calificado como la "mano de Dios".



Su vida inspiró otra conocida obra como Maradona in Mexico, de Netflix, centrada en su etapa como entrenador de los Dorados de Sinaloa en la temporada 2018-19.



En el aire quedan dos proyectos anunciados a bombo y platillo: una película del italiano Paolo Sorrentino titulada È stata la mano di Dio (Ha sido la mano de Dios), que promete volver a juguetear con la figura de Maradona tras haberlo incluido sutilmente en Youth (2015) bajo la silueta de un orondo futbolista retirado.



Y una serie de Amazon denominada Maradona: sueño bendito, que arrastra varias polémicas tras haber sido abiertamente criticada por los familiares.



Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y madre de Dalma y Gianinna, criticó el guion de la serie, en su opinión más interesado "en el quilombo (escándalo)", e inició acciones legales contra la productora.



DirectvGo también presenta El último gran ídolo, un programa especial conducido por Juan Pablo Varsky, una mirada en profundidad a la película dedicada a Diego Maradona, con entrevistas exclusivas y la palabra del premiado director británico Asif Kapadia.





EFE, sección Cultura de EL TIEMPO e información de Directv.