Kat Ali, del equipo de maquillaje de la película, reveló en sus redes sociales cómo fueron creando a Ariel, encarnada por la actriz Halle Bailey.

“El diseñador de maquillaje Peter Swords King y yo discutimos el concepto inicial desde temprano y decidimos que Ariel necesitaba ser una belleza natural etérea y natural”, dijo Kat Ali, en su Instagram.



Y agregó: “Ariel es la hermana menor de las sirenas y queríamos crear un maquillaje no maquillaje con un giro de sirena, el resultado es brillante, pulido y juvenil”.



Además de contar cómo fue el proceso de maquillaje de los párpados con tonalidades de bronce metalizado y de las mejillas, Ali también explicó el proceso de los labios: "Para los labios de Halle, a ella en serio le gustaba la idea de una línea labial visible ligeramente más oscura que su propio color de labios para presentar una definición sutil, entonces usamos (el delineador) MAC Cork para eso, que lo seguí con un poco del labial Chanel 174 Rouge Angelique".



Hace poco también se había sabido que otro de los elementos característicos del personaje es el cabello rojo de Ariel.



Sin embargo, al conocer cada vez más a Halle, los productores decidieron que era importante mantener las rastas de la actriz para conservar su "esencia y raíces afrodescendientes". Entonces, para ellos usar una peluca que minimizara sus rasgos no era la mejor opción.



Según Camila Friend, jefa del departamento de producción, en diálogo con la revista 'Variety', al hablar con Bailey y su familia conoció quién era realmente. "Fui a reunirme con la familia de Halle. Su madre es una mujer espiritual y familiar (...). Empecé a entender quién era ella y por qué el elemento del cabello natural era tan importante de mantener", detalló.



La productora reveló que tuvo en cuenta la forma de la cara de Bailey, el tono de piel, el color de ojos y el color de su disfraz para resaltar de forma natural sus rasgos.



Friend aseguró que no era una opción cortarle el cabello ni usar una peluca, lo ideal era complementar las rastas de Halle para que le llegaran a la cintura. "Si envolvemos el cabello alrededor de sus rastas no tenemos que cortarlo ni teñirlo", afirmó.



Las extensiones de cabello eran de 30 pulgadas y fueron complementadas con tres tonos diferentes de tinte rojo y la fusión de keratina para perfeccionar el estilo.



El proceso tardó más de 12 horas, es por eso que la jefa del departamento compartió que gastaron al menos $150,000 dólares.