El actor colombiano Manolo Cardona debutó como director en 'Uno para morir', un thriller filmado en México y que él protagoniza, y que es un homenaje al cine coreano.

“Desde muy joven me aficioné al cine internacional y me iba a las tiendas de video a buscar películas de diferentes temáticas, y en esa búsqueda descubrí el trabajo de los coreanos, y me fascinó”, recordó.



“Hoy en día los coreanos tienen fascinado al mundo con sus producciones, pero la verdad es que allá hay una tradición y un legado cinematográfico muy importante”, destacó.



Ese fue el lenguaje audiovisual que lo inspiró para su ópera prima, una película incorporada desde el pasado viernes al catálogo de Paramount +.

'Uno para morir' cuenta la historia de siete personas que se despiertan en una casa donde ninguno tiene idea de cómo llegó allí.



De pronto, una voz les dice que tienen una hora para decidir cuál de ellos morirá. Si no lo hacen los matarán a todos.

Además de Cardona, el elenco está conformado por Maribel Verdú, Carla Adell, Juan Remolina, Adriana Paz y Fernando Becerril.



Este último falleció en febrero pasado y para Cardona ha sido agridulce pensar en un estreno sin él. “Realmente lo hizo espectacular. Me gustaría que pudiera ser parte de esto, pero me conformo con pensar que él quedó satisfecho con este trabajo de despedida”, indicó



Cardona, quien comenzó su carrera en 1996. Ya desde esa época acariciaba el sueño de lograr lo que ha hecho con Uno para morir: “Ser uno de esos artistas que pueden estar delante y detrás de las cámaras”.



Famoso por protagonizar telenovelas como 'El cartel de los sapos' (2008) y su secuela (2010) y series como 'La hermandad' y el megaéxito de Netflix '¿Quién mató a Sara?'

Nacido en Popayán el 25 de abril de 1977, debutó en 'Padres e hijos', y en 1998 protagonizó la telenovela 'Carolina Barrantes'.



Uno de sus personajes más recordados es el de Juan Diablo Cantor, en la telenovela '¿Por qué diablos?', que contaba la vida de una banda internacional de ladrones.



EFE