Manolo Cardona tiene una agenda llena de proyectos, ideas y esbozos. No para ni en frente ni detrás de cámaras.

Tras debutar como director en el filme Uno para morir y seguir una trayectoria como productor de series y películas que protagoniza o propuestas como la serie brasilera Opai Tirano, la mexicana Las bravas FC o el drama Amalgama, Cardona reconoce que le gusta dar pasos en otros terrenos del medio en que se mueve, hacer industria y llevar las historias que le interesan a buen puerto.

“La idea es estar en diferentes procesos –recalca–; acabamos de firmar un acuerdo con la plataforma ViX y nuestra productora 11:11 Films y TV, con lo que vamos a hacer muchas películas, series y vamos a filmar en Colombia”, responde emocionado Manolo Cardona que, precisamente protagoniza la cinta Dime lo que quieres (de verdad), que ya está disponible en esa compañía de streaming y en la que cumple con los roles de protagonista y productor.

Antes de hablar de esa aventura que habla del matrimonio, de la peligrosa sombra de la rutina, de un despertar sexual y hasta de la experiencia swinger o de intercambio de parejas, Manolo Cardona expone ese principio de querer contar historias y no quedar solo como una pieza en el engranaje que da vida a narrativas en la pantalla.

“Me gusta trabajar y quiero encontrar esas historias que me apasionan y poner mi visión. Ahora estoy en proceso de investigación y escritura de mi segundo largometraje (como director), basado en una historia real”, explica.

No hay más detalles, no puede adelantar nada, pero suma otro principio a su trabajo que no es un spoiler: no hay límites para esa búsqueda. ¿Entonces a qué hora descansa Manolo Cardona?

“Esa es una buena pregunta, lo mismo me dicen en la casa”, responde sonriendo. “En realidad yo creo que hay tiempo para todo, yo soy muy estructurado y nunca me llevo el trabajo a la casa, ni los problemas, y así he logrado equilibrar la balanza (...). Creo que hay que hacer, estamos vivos y cuando ya no estemos, cuando nos muramos, vamos a descansar”, reflexiona. Dice que le encantan los thrillers (un buen ejemplo es ¿Quién mató a Sara?), los dramas o la acción.

Tony Dalton y Angie Cepeda son una pareja que está tratando de encender su fuego marital. Foto: Fotos: ViX

“Me está gustando mucho la comedia (tiene experiencia como actor en ese género, pero quizá lo diga como productor o showrunner), quiero hacer más, definitivamente. Así como explorar el mundo de las películas para toda la familia: Es un nicho que se puede explotar más en Latinoamérica”, opina.

“Estoy preparando una película que mezcla actores reales con animación, queremos rodar este año o a más tardar el otro”, revela de nuevo emocionado.

Amor compartido

Y hablando de comedia, él abre un espacio para conversar acerca de Dime lo que quieres (de verdad), definiendo esa travesía como una película muy divertida.

“Es la historia de dos parejas, interpretadas por Angie Cepeda, Tony Dalton, Stephany Cayo y yo. En la que somos los mejores amigos de la Angie y Tony y los invitamos a tener una relación abierta”, comenta.

La idea de revivir un amor ahogado en la monotonía, probar nuevas cosas y encender la pasión apagada de unos, gracias a la desinhibición de los otros, marca un trayecto de confusiones, mucho humor. Podría ser una dramedy (mezcla de comedia y drama), pero apunta más al segundo ingrediente de su receta.



“No cae solo en la farsa, desde los primeros ensayos y las lecturas de mesa de los diálogos teníamos claro que eran situaciones de risa, pero con temas fundamentales, ya que habla de amor, amistad, familia, perdón y de hablar las cosas de frente, de verdad. No quiero generalizar, pero muchas parejas no se hablan: cuando dialogas se abre un universo liberador y creo que esta película es una ventana a revelar como nos sentimos, como estamos frente al otro”, precisa el actor y productor, que se sintió muy cómodo trabajando con Angie, Stephany y Tony, ya que al ser amigos en la vida real consiguieron una química muy verosímil en esta ficción.



Manolo Cardona cree que esta generación ha dado un salto cuántico en cuanto a relaciones o el poliamor. “Ha sido un salto recuántico…", bromea, acercando un poco el tema a estos tiempos.

“Esta cinta trata de una manera muy natural, muy light, un tema que ya no tiene que asustar. Entre parejas, las reglas y los convenios que tengan bienvenido sean, que con entendimiento, todo funciona o todo se arregla", finaliza.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1