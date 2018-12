Manolo Cardona es un casanova de leyenda en una serie de televisión

“Rubirosa era como el Forrest Gump latinoamericano”, reflexiona el actor colombiano Manolo Cardona, quien protagoniza la serie homónima acerca del primer casanova o playboy de este continente: un hombre que se hizo famoso entre los círculos sociales y llegó a ser un reconocido amante entre el circuito de las millonarias y hasta espía en la década de los 50.

Cardona, quien también será el invitado a la charla inaugural de EL TIEMPO en el Hay Festival de Cartagena, el 31 de enero del próximo año –donde conversará sobre su experiencia actoral y profesional con Roberto Pombo, director de este diario–, posiblemente haga referencia a este nuevo reto, quizás el más fuerte en lo que lleva como intérprete.



Esa comparación que hace con la famosa película estadounidense protagonizada por Tom Hanks (en la que un hombre con alma inocente termina siendo parte de momentos y situaciones que cambiaron la historia de Estados Unidos) conecta con la naturaleza del personaje –casi legendario– que interpreta en 'Rubirosa', ya que se trata de una trama sobre un hombre que escapaba a los moldes y también fue parte de episodios coyunturales de la época que vivió.

El actor asumió el reto de interpretar a un políoglota, deportista y hasta espía dominicano. Foto: Foto cortesía Claro Video

“Tuve que aprender un poco de alemán, pues este personaje era políglota”, recuerda el protagonista. También fue un reto físico importante, ya que el actor colombiano tuvo que asimilar las condiciones deportivas y culturales de su personaje. “Rubirosa era boxeador, polista y piloto de carreras. Además, tuve que meterme en la psiquis dominicana”, sigue.



"A él le toco la Primera Guerra Mundial y estuvo en las Olimpiadas de la Alemania de Adolfo Hitler, en 1936. Fue embajador de Argentina cuando estaba Perón y tuvo el mismo cargo en Cuba cuando Fidel Castro llegó al poder”, agrega el actor en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Precisamente, el actor payanés, de 41 años, se transforma en un ser que adora la buena vida y tiene ciertos toques de manipulador, aunque revela un magnetismo especial. Como coloquialmente se dice, sería ‘un encantador de serpientes’, al igual que un hombre cercano al ámbito político, al exceso y a la buena vida. ¿Pero quién era en realidad ese Rubirosa?

La historia cuenta que Porfirio Rubirosa fue un dominicano con carisma para atraer a las mujeres (se dice que tuvo romances con actrices como Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Joan Crawford y hasta Eva Perón, entre otras).



También se abrió paso entre quienes ostentaban la riqueza. Hablaba al oído con algunos poderosos y tuvo tanto reconocimiento social que se le atribuye ser fuente de inspiración del escritor británico Ian Fleming: el artífice del agente secreto James Bond.



“Es una serie que se enmarca más en un ciclo de tiempo que va entre 1914 y 1965, inspirado en situaciones reales que vivió mi personaje y algunas que se centran en la ficción, a fin de poder armar un arco dramático para la trama”, explica Cardona acerca de este hombre fallecido el 5 de julio de 1965, luego de una fiesta para celebrar el triunfo de su equipo de polo. Su suntuoso Ferrari se estrelló contra un árbol en París, cuando tenía 56 años de edad.



“Conocí a este personaje hace cerca de ocho años, cuando estaba en República Dominicana. Siempre que oía de Rubirosa, decía: ‘no puedo creer su historia’”, narra Cardona, para quien la nueva aventura de TV podría convertirse en “una de las mejores producciones de este de este año en Latinoamérica”.



El elenco también cuenta con el actor mexicano Damián Alcázar y sus compatriotas Ana Serradilla, Tessa Ia y Ludwika Paleta, al igual que el cubano Jorge Perugorría y las colombianas Margarita Muñoz y Carolina Guerra. Esta última, recordada por aparecer en las series estadounidenses 'Los demonios de Da Vinci' y 'Animal Kingdom'.

“Este es un ensamble del que me siento muy orgullosa. Yo interpreto a Flor de Oro, la hija del dictador puertorriqueño Rafael Leónidas Trujillo, (Alcázar). Flor es el primer amor de Rubirosa y quien lo acompaña en muchas de sus aventuras (...). No siempre de manera positiva”, explica la actriz Carolina Guerra en una entrevista durante el lanzamiento de la serie en México.



Rubirosa fue dirigida por el argentino Hugo Rodríguez, quien ya había trabajado con Cardona en la serie La hermandad, al igual que el caleño Carlos Moreno, que recientemente rodó 'Distrito salvaje' y es recordado por filmes como 'Perro come perro', 'Todos tus muertos', 'Que viva la música', el documental 'Guerras ajenas' y la serie 'Escobar: el patrón del mal'.



“Lo que pueden esperar es una producción llena de aventuras, suspenso, acción, romance, de thriller y drama”, recalca el productor y protagonista acerca de esta aventura de 12 episodios que ya está en la plataforma de Claro Video.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

