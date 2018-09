Mánager dice que agresiones entre Eileen y Alejandro eran mutuas

En entrevista con W Radio, Gabriel Blanco, mánager de los actores Eileen Moreno y Alejandro García, este último acusado de haber agredido brutalmente a Moreno, con quien sostenía una relación sentimental, se defendió de los señalamientos que hizo la actriz sobre su reacción frente a los hechos del 23 de julio pasado.

Esta semana se conoció que hace dos meses Moreno fue víctima de una golpiza por parte de García en México donde los dos actores estaban viviendo por asuntos laborales.



Como consecuencia de los golpes, Eileen tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en su nariz y en la órbita del ojo izquierdo, donde tuvo una fractura. Recibió una incapacidad médica de cinco meses.



La actriz afirmó en W Radio este miércoles, que además de la agresión física fue víctima de la negligencia de las autoridades que atendieron su llamado y también del mánager de ambos, Gabriel Blanco, quien estuvo presente ese día.



Moreno afirmó que Blanco no la ayudó en ese momento y tampoco los días posteriores."Quien era mi mánager tampoco me visitó ni en la clínica, solo se comunicaron de una oficina en Bogotá para decir que tenían una tarjeta que dizque para los gastos", afirmó la actriz.

Este jueves, Blanco habló del tema en la emisora. Aseguró que no sabe por qué Eileen "ha mentido" respecto de la forma cómo sucedieron los hechos.



Por ejemplo, aseguró que él le preguntó a Eileen si quería que la acompañara al hospital, pero que ella insistió en que se iba sola. Afirmó que estuvo con ella unos 30 minutos, le limpió la sangre, habló con ella y luego la acompañó a la puerta.



“No quiero justificar en nada la actitud de Alejandro (...). Tengo certeza de que ella estaba golpeada y ¿quién la golpeó?, él… de eso tengo certeza. (...) pero no es el típico caso del golpeador, ahí había también violencia contra el hombre, violencia verbal muy fuerte, malas palabras, agresiones físicas", aseguró Blanco.



De hecho, afirmó que ya no es compañero de apartamento de Alejandro, pero que no ha decidido si dejará de ser su mánager o no.



Reconoció que no la acompañó a un centro de salud, que ella se fue sola ese día: "La Eileen que despedí en la puerta de la casa no parecía tener golpes para ese nivel", agregó; e insistió en que después quiso ir a visitarla pero la amiga de la actriz que la acompañaba le dijo que no.



"Yo en el tema de ellos dos creo que el que lo tiene que resolver es la justicia. Hay videos y audios donde hay violencia física y verbal por parte de Eileen hacia él", dijo Blanco.



