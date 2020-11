Jennifer López y Maluma aplazan su película 'Marry Me'

Jennifer López y Maluma emocionaron a sus millones de fanáticos al revelar que trabajarían en una comedia romántica hace unos meses, convertidos en una pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace.

López da vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.



Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como 'Shameless' o 'Modern Family', la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por los protaonistas. Mientras que Maluma interpreta a una estrella musical conocido como Bastian.

La película iba a estrenarse anteriormente, el 12 de febrero de 2021 y hasta se había preparado un adelanto en video para esa fecha, pero el equipo ha considerado que la mejor fecha es el 14 de mayo. 'Marry Me' tiene a su vez una canción homónima como tema principal de la banda sonora grabado por la pareja.



Antes los dos artistas ya colaboraron anteriormente en la nueva versión de 'No me ames', el dueto que originalmente grabó López con su exesposo Marc Anthony. Marry me cuenta también con las actuaciones de Sarah Silverman, John Bradley (el famoso Sam de la serie 'Game of Thrones') y el presentador Jimmy Fallon, interpretándose en la comedia con sabor latino.



EFE

