Maluma siempre va a lo grande: ha conquistado con su reguetón vibrante –y a veces polémico– las pistas de baile del mundo; enamoró a la mismísima Donatella Versace, la heredera de la prestigiosa casa de modas, que lo escogió como la imagen de su colección primavera-verano 2022; la gira de su más reciente último álbum, Papi Juancho, ha agotado entradas a donde ha llegado, y acabó de presentar el diseño exclusivo de una botella para la marca de coñac Hennesy, inspirada en sus orígenes. Sin duda, su debut en el cine sería por lo alto.

Su primera película, Marry Me –Cásate conmigo, que se acaba de estrenar en los cines del país–, llega de la mano de Jennifer López y Owen Wilson, dos figuras de Hollywood y de la comedia ro#mántica.



“Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado”, aseguró el cantante sobre su faceta interpretativa en una entrevista en la que admitió que querría acabar con muchos estereotipos y ser, por ejemplo, “el primer Batman latino”.



En Marry Me, López y Maluma dan vida a Kat y Bastian, una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante de miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace. Tras su ruptura, la cantante se casa de manera repentina con el papá de una de sus seguidoras (Wilson), a quien no conoce. “Ha sido muy buen inicio, no le puedo bajar”, reconoció el cantante sobre su debut.

Maluma tomó clases de actuación durante su última gira y admitió que vivió algunos momentos incómodos durante el rodaje porque “la manera de trabajar en Hollywood es totalmente diferente a la de la industria de la música”.



Jennifer López se conectó de inmediato con Kat. “Entiendo cómo es esta vida”, dice la actriz y también cantante y productora. “La película literalmente se sitúa detrás del velo de lo que es ser una celebridad. Esta es también la primera vez que he podido hacer un álbum con la música de una película, que ha sido mi sueño. Es la primera vez que hago una película donde hay música desde Selena, y en esa oportunidad usaron la voz de ella, así que yo nunca pude cantar”.

Owen Wilson interpreta a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas que intenta rehacer su vida tras el abandono de su esposa. Foto: Universal Pictures

Groserías con Owen Wilson

La primera escena que rodó fue extraña para Maluma: aún no había conocido a Owen Wilson y le tuvo que gritar en la cara “un montón de groserías”. “Cuando terminó la escena le pedí disculpas y le dije que ese no era Maluma. Él llegó, me dio un abrazo y dijo que todo estaba bien, que obviamente era parte de la actuación y que le gustaba cómo había hecho la primera escena”, explicó.

Aun así, Maluma aprovechó la ocasión para dejar claro que aunque en la película interpreta a una estrella mundial, su personalidad en la vida real no es tan parecida a la de Bastian. “Él es un poquito douchebag (idiota) y comete errores que están a otro nivel. No digo que yo sea un hombre perfecto”, bromeó.



Mientras el colombiano se acostumbraba a separar su personaje de la vida real, contó con la ayuda de López, quien domina los mundos de la música y el cine y, además, había colaborado con

Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer Batman latino, o no sé, James Bond. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura. FACEBOOK

De hecho, antes de la pandemia, un grupo de afortunados fue testigo de la grabación de una de las escenas durante un concierto de Maluma en el Madison Square Garden de Nueva York, al que subió a JLo en una aparición sorpresa.



“Nadie se lo estaba esperando, comenzamos a cantar y fue un momento bien bonito porque no todo el mundo cuenta con la fortuna de hacer un concierto y a la misma vez estar filmando una película”, recordó.



JLo expresó que le sorprendió la profundidad del guion de la película. “No hay nada de relleno aquí; todo tiene un propósito real y muy divertido. Como es un musical, tomo las comedias románticas, que me encantan, mi actuación, mi baile y mi canto, y los pongo juntos por primera vez”.

Esta comedia que va más allá de un romance para tocar temas como la esclavitud de la redes sociales. Foto: Universal Pictures

¿Batman latino?

Sobre su futuro en Hollywood, el cantante quiere probar con el género de acción. Y apunta alto. “Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer Batman latino, o no sé, James Bond –dijo–. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”.



Aunque de momento, Maluma tiene muchos planes por delante. En unas semanas retomará su gira ‘Papi Juancho Maluma World Tour’ por Europa y Latinoamérica, que se alargará hasta el verano, con una parada muy especial en su ciudad natal, Medellín, donde el 30 de abril espera cantar ante más de 40.000 espectadores.



“Trabajé mucho el año pasado y febrero era el mes indicado para dejar correr todos los proyectos”, concluyó.



CULTURA Y AGENCIA EFE

@CulturaET

