Ganarse la lotería es una maldición. No importan los millones, ni el cambio de vida. Esa ganancia ocasional siempre, según dicen, trae algo de mala suerte; esa contradicción ha sido muchas veces el germen de historias en redes, de videos en YouTube, que hablan de lo peor de tener el número ganador, sufrir por los conflictos que eso acarrea y tener que afrontar las consecuencias de malas decisiones, fiestas interminables y saldos en rojo que, casi siempre, hacen que la vida sea peor o que se tenga que comenzar de cero.

Ese es el contexto en el que se desarrolla precisamente la cinta Mala suerte, buena suerte (To Leslie, en inglés), que cuenta la historia de una madre soltera que vive en Texas (Estados Unidos) y a la que la ‘buena fortuna’ le llega de milagro al ser la ganadora de un sorteo millonario. Al no estar preparada para semejante giro en su vida, termina despilfarrando cada centavo y entregándose a los excesos y el alcohol. La producción se estrena este jueves en las salas de cine.



(Puede leer: ¿Por qué algunas series no paran pese a huelga de Hollywood?).

La película, el primer largometraje de Michael Morris, un realizador que afianzó su carreta en la televisión y las series al estar detrás de cámaras dirigiendo episodios de Brothers and Sisters, Better Call Saul o Halt and Catch Fire, no es simplemente el escenario para la caída en el infierno de su protagonista, sino más bien una oportunidad para ser testigos de una posible redención que no estará exenta de cicatrices emocionales para Leslie, interpretada de manera magistral por la actriz británica Andrea Riseborough.

Facebook Twitter Linkedin

Leslie lleva una vida de excesos y al ganar el premio mayor de una lotería todo se complica. Foto: Cineplex Colombia

De hecho, la también protagonista de cintas de culto como Mandy, Possessor o la serie Zerozerozero logró impactar al convertirse en una mujer que parece traicionar a todos los que intentan ayudarla y también preferir la autodestrucción.



Riseborough fue nominada al premio Óscar este año por esta película y en principio causó más revuelo entre una parte del circuito de Hollywood, que en su momento pensó que su llegada al grupo de postuladas al premio a mejor actriz no era tan merecido. Y se equivocaron garrafalmente.



(Puede leer: ‘Oppenheimer’: la historia de cómo destruir el mundo con una bomba nuclear).

Si algo hay que reconocer de esta fábula de una perdedora que encuentra su rumbo es el impresionante trabajo de la actriz. Es cierto que la cinta no tuvo el impacto (de los premios), pero tras dejarse ver en algunos festivales de cine independiente, el voz a voz positivo fue convirtiéndola en una película que hay que ver.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Riseborough consiguió el apoyo de muchas estrellas gracias a su papel. Foto: Cineplex Colombia

Actores como Edward Norton, Kate Winslet, Naomi Watts, Jane Fonda y Cate Blanchett hablaron maravillas de este filme sombrío por momentos, pero con destellos de esperanza. Y aunque Andrea Riseborough no se quedó con el Óscar –lo ganó Michelle Yeoh por Todo en todas partes y al mismo tiempo–, su película ya es una pequeña joya de la buena suerte.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Más noticias en EL TIEMPO