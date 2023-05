La tierra comenzó a bramar como un monstruo, cientos de celulares empezaron a titilar como locos para seguir el fenómeno. Tras unos segundos varios transeúntes quitaron la mirada de su dispositivo y trataron de correr: “¡Alerta de terremoto!”. El mensaje les llegó a todos. El pánico empezaba a propagarse. En el cielo, un extraño gusano rojo se movía entre las nubes como una advertencia de la catástrofe; nadie podía verlo. Pero estaba a unos segundos de arrasar con todo.

A unos metros, una adolescente palidecía ante el diabólico espectáculo mientras sus compañeras se quitaban de las ventanas de la escuela para esperar a que ese sacudón —casi cotidiano en Japón— dejara de palpitar. Suzume, la chica que no bajaba la mirada al cielo, no podía creer que nadie advirtiera la presencia de la criatura en las nubes. En ese momento supo que tenía que salvarlos a todos.

Esa imagen de pesadilla recorrió varias veces la cabeza de Makoto Shinkai, mientras trataba de armar una catástrofe desde varios puntos de vista. Shinkai no es un geólogo con una imaginación desbocada, ni un paranoico del fin del mundo, sino un egresado de literatura japonesa que siempre venció su timidez y su poco talento con los deportes, abrazando los manga (cómic de su país) y el ánime (las cintas animadas), para escapar de la realidad.



Ahora, a sus 50 años, convertido en cineasta, acaba de estrenar un largometraje con el nombre de esa joven que puede ver el monstruo que nadie siente rugir y que se enfrenta a los demonios secretos que esconde la naturaleza.

Suzume es un filme brillante. La respuesta de un artista a lo que él considera una vida frágil, pero que vale la pena afrontar. En su trama, mezcla la aventura adolescente con una trama cargada de misticismo, ciencia ficción y humor, en la que esta joven de 17 años abre accidentalmente una puerta a otra dimensión y descubre el poderoso vínculo que hay entre las tragedias naturales y su propia existencia.

Suzume pelea contra monstruos que generan terremotos. Foto: Suzume Film Partners

La película, que se encuentra actualmente en las salas de cine, ha coronado a Shinkai como uno de los reyes del ánime en el mundo. Su estilo es pulcro y no es exagerado. Tiene una sensibilidad muy peculiar para mezclar géneros como el suspenso y el romance, mientras arrastra a esta adolescente y a una particular silla de tres patas, un artefacto cotidiano que habla y corre torpemente, por culpa de un hechizo, en un intenso viaje de redención.

Souta, la silla, es un guardián cuyo trabajo es evitar que se abran los portales que están provocando los desastres naturales en Japón. Junto a Suzume, tiene que evitar terremotos y más muertes, sumado a conflictos profundos relacionados con la pérdida de la madre de la protagonista y que se revelan entre recuerdos cargados de horror y ternura.

El director hace una radiografía de los sueños y temores de ambos, revisa sus duelos y alegrías y les ofrece situaciones que podrían cambiar su destino. Dicho de otra manera, traza una ruta poderosa entre ese dolor y la alegría, en las que hay tiempo para luchar contra el gusano rojo que está obsesionado con fracturar la tierra.

Makoto Shnkai tiene 50 años,ama la literatura y es muy optimista. Foto: Suzume Film Partners / Megan Thompson

Makoto Shinkai es una referencia para los fanáticos del ánime en todo el mundo. Solo hay que buscar como ejemplos sus otros dos largometrajes: Your Name, que cuenta la historia de un par de desconocidos que logran un poderoso vínculo a través de los sueños en un escenario marcado por una inminente destrucción del planeta. Por su lado, El tiempo contigo narra la vida de un estudiante de secundaria que trata de comenzar una nueva etapa en un pueblo y termina implicado en una investigación relacionada con el ocultismo, un extraño ciclo de lluvias torrenciales y una chica que es capaz de controlar el clima.

En Suzume un gato tiene un poder sobrenatural. Foto: Suzume" Film Partners

Porque el poder de la naturaleza es una marca de agua para este realizador, que ha confesado que, para Suzume, se inspiró en el brutal terremoto del 11 de marzo de 2011, que se generó en la región de Thoku, con 9 grados en la escala de Ritcher y que destruyó esa zona del país y generó un tsunami con olas de más de 40 metros.

Your Name y El tiempo contigo fueron alabadas por una estética mágica (su cine es muy colorido y brillante, aunque tiene el caos gravitando todo el tiempo en su narrativa) y ese reflejo de una juventud marcada por la pena, pero que tiene espacio para reírse de sí misma.

Además, Makoto Shinkai es considerado el heredero más importante del legado que dejó en su retiro el maestro Hayao Miyazaki, autor de filmes emblemáticos y con el título más que merecido de clásicos, como Porco Rosso, La princesa Mononoke, Castillo en el cielo o El viaje de Chihiro, que justamente fue destronada como la película de ánime más vista de Japón por Your Name.



Shinkai ya se acostumbró a la comparación con Miyazaki, pero también hace poco dijo que es algo más que la extensión de un grande del cine de su país. Sin embargo, es innegable que esa mezcla de humor y tensión, en un equilibrio fantástico, que se siente en Suzume, recuerda fácilmente algunos detalles propios de Miyazaki,artífice de los estudios Ghibli. Pero parece que la fantasía del alumno es más desbordada que la de su mentor o inspirador.

La protagonista se embarca en un viaje que podría entenderse como una travesía a su madurez. Foto: Suzume" Film Partners

Con su corte de cabello tradicional, sus gafas pequeñas y su mirada simpática, Shinkai elude un poco el hecho de ser una estrella y haber sido aplaudido a rabiar en todos los festivales de cine animado de su país, en los circuitos de críticos de Los Ángeles o en espacios de encuentro como el Festival de Sitges en España, la meca del cine fantástico y de terror en el mundo.

Es cierto que este realizador habla de desastres, pero siempre prefiere la esperanza. “Los desastres se meten en la vida de Suzume y en su trayecto para crecer, pero en esta, como en otras de mis películas, la idea no es sufrir. Yo sé que la naturaleza podría, en algún momento, acabar con nosotros, pero lo que siento que debemos hacer es vivir más y mejor, al final se trata de que la gente pueda disfrutar y que pueda enfrentar todas las tragedias y la vida de otra manera”, aseguró en una entrevista el director japonés, que conversó generosamente con EL TIEMPO sobre su nueva película.

En Suzume la protagonista abre una puerta accidentalmente, desata el caos y tiene que luchar por cerrar otras todo el tiempo. ¿Cómo fue perfeccionando el concepto de cerrar puertas en su película? Creo que hay un contraste con esa idea de dejar entrar cosas a tu vida…

Para mí las puertas son fascinantes porque son un símbolo de la vida cotidiana, que es algo que los terremotos interrumpen. Los desastres naturales afectan el día a día, rompen nuestras rutinas. En la película, las puertas son símbolos de las ruinas y también de la vida cotidiana. Abrimos la puerta todos los días cuando salimos de casa y cerramos la puerta cuando regresamos a casa. Idas (ittekimasu) y venidas (okaerinasai) son elementos de lo que está hecha nuestra vida. Los desastres son eventos en los que hay un ir y venir, como el sentido de esas puertas.

Suzume y Souta se ven como guerreros, pero a la vez simbolizan una esperanza para el mundo…

La esperanza es, sobre todo, el tema más importante de esta película. ¿Cómo podemos afrontar esta situación con esperanza? Suzume sufrió una pérdida muy grande, vivió una situación muy trágica y luego empezó a tener un diálogo consigo misma diciendo: “Vas a crecer, vas a ser adulta, vas a madurar”. Este es un diálogo con el que todos podemos identificarnos.

Eso es algo muy profundo, pero, hablando de nuevo de los desastres, hay un trasfondo más terrenal…

El trasfondo de la película es la tragedia que ocurrió hace dos años en Japón, pero esas tragedias están sucediendo en todas partes. También está el cambio climático. Creo que tenemos que encontrar la manera de tener esperanza y por eso quería que la pareja nos ayudara a recuperar de alguna manera ese amor por la vida.

Usted se ha convertido en uno de los realizadores de animé más interesantes del género, ¿cómo ha asimilado esa conexión con una audiencia tan exigente y qué ha cambiado radicalmente en su dinámica como realizador o artista ante la gran atención que despierta su trabajo?

Para mí hay algo muy poderoso en el acto comunitario del cine. Siempre lo he sentido así, pero hoy lo vivo de otra manera, más cerca de una celebración, de un encantamiento, de algo que se construye solo entre muchos. Una de las cosas que puedo hacer a través del ánime, a través de mis películas, es que mis espectadores se diviertan al máximo al dejar que se vayan con una sensación de alegría, disfrute y sorpresa por lo que vieron. Me gustaría lograr esa energía positiva. Otra cosa que puede hacer el arte, el arte ánime en mi caso, es permitirnos identificarnos con los demás. Suzume es el retrato de una víctima, de alguien que vivió una tragedia, y podemos acompañarla y eso implica acompañarla en algo que nunca antes, espero, se haya visto en pantalla como lo soñé (...). Desde la identificación, siempre busco que mis historias sean populares.

¿Cuándo se dejó abrazar por la fantasía del ánime?

El director Hayao Mizayaki tuvo una influencia muy grande en mí, especialmente de adolescente, ya que era un fanático suyo. Sus guiones gráficos, que se vendían en formato de libro, fueron de muchísima ayuda para mí. Me encantaba leerlos. También él tiene muchos elementos fantásticos en sus películas, por ejemplo, el Gato Jiji en Kiki, la aprendiz de bruja, es un gato perfecto y bien retratado. Para mí, los elementos de la creación de una fantasía son como montar un escenario para describir a los personajes con más profundidad. En el mundo real, no podemos saltar en el tiempo, cambiar de lugar con otra persona o volar. Aun así, en nuestra vida cotidiana experimentamos varios sentimientos: nos enamoramos, nos desesperamos y sentimos esperanza. Estas cosas suelen suceder en el transcurso de períodos de tiempo. Pero en una película necesitamos expresar esos sentimientos en dos horas. Y necesitamos elementos de fantasía para situar a los personajes en un entorno especial.



¿De qué otras fuentes se alimentan sus narrativas cinematográficas?



También utilizo antiguas tradiciones japonesas. El sintoísmo, el budismo y otras costumbres que están marcadas inconscientemente en los japoneses se convierten en una puerta de entrada para ser elementos fantásticos en mis películas. Por ejemplo, los japoneses tienden a tomarse de la mano cuando ven un torii (arco). Durante Obon (fiesta en honor a los muertos), sentimos como si los espíritus de nuestros antepasados hubieran regresado. En varias ciudades tenemos la sensación de que viven varios dioses (kami).

Pasando a otro plano, ahora que el mundo está aprovechando la inteligencia artificial para crear, ¿cuál cree que es el futuro del ánime, de la creación visual? ¿Es optimista?

Espero que la IA ayude en la creación de películas. La verdad es que no tengo una opinión muy fuerte respecto a la inteligencia artificial, porque aún no la he usado, pero creo que puede ser una herramienta conveniente a la hora de realizar trabajos artísticos, ya que probablemente pueda facilitar ciertas tareas. Espero que las IA generativas puedan convertirse en buenas herramientas para la construcción de historias y el arte conceptual. Al mismo tiempo, tengo una perspectiva optimista sobre esto, porque siento que la inteligencia artificial realmente no va a reemplazar el trabajo humano, sino que nos ayudará a todos de la misma manera que lo hicieron las computadoras o las máquinas de escribir.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1