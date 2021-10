Majida Issa: 'La Diabla me llevó a otros públicos y momentos’

Majida Issa ha hecho personajes entrañables como Fátima, la mamá de Lady Tabares en 'Lady, la vendedora de rosas'; Helenita Vargas en 'La Ronca de Oro' y Diana Ochoa en 'Corazones blindados', pero la Diabla, en 'Sin senos sí hay paraíso', ha sido su caracterización más vista y reconocida internacionalmente.

“Me acercó a un público distinto. Ya muchas de las producciones que había hecho en Colombia se habían visto en otras partes, pero realmente 'Sin senos sí hay paraíso' me abrió las puertas a una audiencia diferente y de distintos lugares de Estados Unidos y América Latina, lugares que pude visitar y también a través de las redes tener una retroalimentación de mi trabajo, algo que antes no se tenía tanto porque estas herramientas no estaban. Eso abrió un camino muy especial y muy distinto y siempre voy a estar muy agradecida con este proyecto”.

Ahora, Telemundo Internacional emite de nuevo la producción, “y ahí sigo haciendo maldades”, dice Majida Issa, sobre esta creación de Gustavo Bolívar en la que encarna a una mujer que quiere vengarse de Catalina, la protagonista, y llevarla al bajo mundo. Unida a narcotraficantes busca que los padres de la joven vayan a la cárcel, pese a que son inocentes.

A diferencia de otras caracterizaciones, Issa cuenta que cuando le hablaron de la Diabla le dijeron que era “mala, mala, mala, casi sin matices”.



Y su trabajo consistió en hacerse preguntas: “¿Cómo puedo acercar un personaje que parece desalmado al televidente?, ¿cómo puedo enamorarlo de alguna manera?, ¿dónde están sus debilidades? Entonces, me preocupé mucho para que mi relación con mi hija en la serie fuera su gran talón de Aquiles, para generar algo de empatía, así empecé a armar el mapa de mi personaje, al que le agregué cómo una mujer se puede desenvolver tan bien en un mundo de hombres, pese a que de algún modo también tiene miedo”.



Majida Issa (nacida en San Andrés el 27 de junio de 1981) hace un gran trabajo físico con sus personajes. Fátima Tabares, por ejemplo, tenía giba y retomar su postura normal fue un proceso de meses luego de finalizar la telenovela.

Majida Issa también ha hecho papeles como el de Helenita Vargas en 'La Ronca de Oro'. Foto: Archivo

“La Diabla fue un personaje de tres temporadas, y me acostumbré muchísimo al movimiento de las manos, las uñas largas, la manera de hablar, cuando terminó me fui a hacer La Guzmán a México (producción sobre la vida de Alejandra Guzmán) y el cambio era rotundo en todo, de fisicalidad, de movimiento, el acento, todo. Tuve que ‘despachar’ a la Diabla de un día para otro. Fue un reto muy grande, porque en muy poco tiempo debía ser otra persona”.



Majida Issa, nieta de la desaparecida actriz Teresa Gutiérrez y sobrina de los también actores Miguel Varoni y María Margarita, también es cantante.



Y durante el tiempo fuerte de la pandemia la música fue su mejor compañera. “Un bálsamo, una terapia permanente para mí y más en esta época. Hace poco estrené un cóver de Corazón, corazón, de José Alfredo Jiménez, una de mis canciones favoritas. Y también, una canción con Juan Felipe Samper, Qué saben ellos, también ranchera, uno de los géneros que más me gustan”.



Precisamente, su segundo disco de este género ya está listo y cuenta que lo hizo con Ricardo Torres, uno de los colombianos que más conoce de rancheras.

