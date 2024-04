Mads Mikkelsen: 'Fue interesante dar vida a un hombre que quiere ser algo que odia'

En una historia escrita y dirigida por Nikolaj Arcel, sobre un hombre enfrentando situaciones casi imposibles a mediados de los años 1700 en Dinamarca, vuelve Mads Mikkelsen a la gran pantalla. Se trata del drama ‘El bastardo’ que acaba de estrenarse en Colombia.

Originalmente adaptada de la novela danesa de 2020 “El capitán y Ann Barbara”, escrita por Ida Jessen y que se centra en la odisea de un exmilitar que por años ha cultivado una región estéril con el objeto de recibir un título nobiliario del rey. El relato es el insumo del filme protagonizado por Mikkelsen, que interpreta al capitán Ludvig Kahlen, una convincente ficción histórica ambientada en Dinamarca.

Kahlen se exilia a una remota comarca, una tierra desierta, sin ley y sin cultivos, donde el hombre no ha logrado que prospere la agricultura, y por lo cual el rey danés le da la opción de vivir allí ante la negativa de darle un título nobiliario por las desafortunadas circunstancias de su nacimiento (es un hijo bastardo). Kahlen está en la quiebra después de pasar años en el ejército tratando, sin éxito, de ganarse un título, con la única esperanza de levantar una tierra de nadie, violenta y olvidada, a un gran costo para lograr riqueza y ante todo, el reconocimiento social que siempre le fue negado.

El escritor y director danés Nikolaj Arcel apuntó más a la lealtad al texto de Jessen que a la precisión histórica de la película, utilizando buena parte del metraje de dos horas para construir un pesimismo sombrío. “Creo que lo principal fue que los dos, con Mads realmente amamos el guion basado en el libro, que, obviamente, de lo contrario no estaríamos aquí hablando de ello”, dice Arcel. “La historia está ambientada en una naturaleza dura y casi está hablando como en su forma de describir la naturaleza de la salud y las flores y la vida vegetal y todo. Y obviamente, aunque eso es hermoso de leer, puede que no sea tan interesante de ver durante horas. Por eso, cambiamos ciertos personajes y ciertas cosas de la trama”.

Frederik de Schinkel (Simon Bennebjerg) es un noble cruel y manipulador. Foto:Henrik Ohsten Compartir

En lo que comienza como una especie de parábola de cómo las estructuras de poder y de clase generan indiferencia, Kahlen es primero ignorado y despreciado por la aristocracia; lo dejaron ir a lo que suponen que será su muerte. No le dan apoyo, ni fondos y se abstienen, incluso, de informar al rey sobre lo que Kahlen está tratando de hacer por su tierra natal.

Brillantemente interpretado por Mikkelsen, Kahlen manipula a una pareja para trabajar para él prácticamente gratis, ya que han huido ilegalmente de un feudalista noble local. Mientras tanto, ese noble, Frederik de Schinkel (Simon Bennebjerg) pasa su tiempo alternativamente torturando a los que lo rodean, así como atormentando y matando a los sirvientes atrapados en su remota mansión. A medida que el creciente éxito de Kahlen amenaza con derribar el poderío que tiene De Schinkel, su sed de violencia y venganza toma nuevos rumbos para tratar de mantener poder y defender su territorio a como dé lugar.

Todo se ve en un tono sorprendentemente oscuro, pero la historia es más que la depravación del alma humana. 'El bastardo’ puede verse como una especie de película de redención y de evidencia del coraje y la fuerza del espíritu humano para mostrar la resistencia del mismo al mostrar a sus personajes sobreviviendo a traumas sin fin, pero la historia eventualmente cambia de su implacable desfile de miseria para cuestionar por qué deberíamos sufrir en primer lugar.

“Creo que es relevante cuando hay un personaje que pasa por lo que pasa Ludvig. Creo que es relevante porque es muy universal. ¿Cómo manejas tu vida? ¿Crees que puedes controlar tu vida, o te inclinas en la naturaleza caótica de la vida? Y creo que eso es algo que todos conocemos muy bien como seres humanos, y luchamos. Y esa es la mayor relevancia para mí son los viajes emocionales de los personajes”, dijo Mikkelsen sobre su interés por su rol en la película y los personajes que interpreta en su carrera.

¿Una historia de redención?

Esta es la redención de una tierra estéril para un hombre en decadencia, que puede verse en una historia con una excelente cinematografía y actuaciones fuertes y violentas, con destellos de angustia existencial que repercuten en la vida actual. “Creo que cuando hablas de algo que tiene sentido para nosotros hoy en día, hay una tendencia a que siempre tratemos de exprimir todo en piezas históricas como nuestras formas morales de ver la vida. Y creo que fuimos muy afortunados con esta historia para ver la vida de otra manera”, apuntó Mikkelsen.

“Sí, es interesante interpretar a un hombre tan concentrado en un objetivo simple, que está preparado para quemar el mundo, para lograr ese objetivo. Y también, muy interesante dar vida a un hombre que quiere ser parte de algo que odia. Lo encuentro humano. Lo encuentro complejo y como una hermosa historia”, explicó Mikkelsen, quien además dice lo importante de su contraparte femenina, Ann Barbara, interpretada por Amanda Collin.

“Tenemos una mujer que probablemente diríamos que es una mujer fuerte, pero no tenemos idea de lo fuerte que es. Esta es la década de 1750 y, sin embargo, incluso puede ponerse de pie sobre sus dos piernas después de las locuras que ha tenido que sobrevivir. No hay comparación con las sociedades de hoy, pero de seguro mucha gente puede sentirse relacionada con las circunstancias”, añadió el actor.

Pero a pesar de que hay referencias históricas, la película es principalmente ficción. “Es importante para nosotros dejarlo claro en el material. Puede que no sean un montón de cambios, pero para nosotros es importante que estemos en la misma página una vez que comencemos a filmar. Entonces, si tengo un montón de preguntas, podrían responder fácilmente o si no, podríamos corregir algunas cosas. Y así, cuando comenzamos el primer día, no pasamos demasiado tiempo discutiendo de qué se trata esto”, dijo Mikkelsen al comenzar a aventurarse en el proyecto.

Mikkelsen se aseguró de no leer el libro. “Deliberadamente no leí el libro hasta que leí el guion. Para mí, es importante que lo que se les ocurrió a Nikolaj y Thomas como escritores fuera nuestra base, nuestra Biblia. Una vez que supimos a dónde iba esa historia, pude echar un vistazo al libro y ver si hay alguna inspiración allí que no obtuvimos en el guion”, explica Mikkelsen sobre la historia. “Y también lo busqué en Google, donde resultó que el personaje era un teniente y no un capitán, y me gustó que se estaba mintiendo para ser un capitán, pero lo mantuvimos como un verdadero capitán en la versión cinematográfica. Pero creo que su historia es ficción basada en hechos reales, mientras que nuestras historias son ficción basada en su ficción. Entonces, para nosotros, esta es nuestra historia, donde ciertos cambios eran muy importantes”, dijo.

Para Mads Mikkelsen, lo aprendido en este viaje y como personaje principal de esta historia no lo ve como algo circunstancial, sino acumulativo en su carrera. “Esto va a sonar pretencioso, obviamente, pero si tuviera que encarnar a Einstein en una película, tengo que ser más inteligente que él. No voy a aprender algo del personaje, tengo que ser el personaje. Tengo que estar al tanto con el director, el autor, y descubrir cuál es su defecto, cuál es el espejo del reflejo de Einstein que puede verse claramente. Eso es lo que estamos tratando de dar vida como actor, como director. Entonces, no voy a aprender, pero obviamente voy a llevar algo. Pero la idea de que un personaje me arrastraría a algún lugar donde no sé a dónde va, así no es como hacemos películas. Lo estamos empujando en algún lugar que creemos que es interesante. Obviamente en este caso, con este personaje que estoy interpretando ahora, no necesita a nadie. No quiere a nadie. Está absolutamente 100% seguro de que puede hacer todo solo. Y luego se sorprende más tarde en la vida. Tengo que saber eso desde el principio como actor. Entonces, me encantó estar con él. No sé si aprendí algo de él, pero lo disfruté como disfruto cada personaje que interpreto”, exclamó.

Esta película tardó 10 años en tomar forma. Mikkelsen y Arcel ya habían trabajado en la película ‘A Royal Affair’ (2012). “No trabajamos juntos durante 10 años, pero nos conocemos desde que nos hicimos amigos cuando hicimos la primera película. Y obviamente, siempre al comienzo cuando trabajas con alguien por primera vez hay un par de semanas que son como de luna de miel laboral, donde tenemos que encontrarnos, y descubrir cómo trabajamos juntos”, comenta Mikkelsen. “Pero cuando comenzamos esta vez, no tuvimos que pasar por esa luna de miel. Acabamos de comenzar desde cero y estuvimos de acuerdo, en desacuerdo y comenzamos a sumergirnos en la trama y la historia. Entonces, fue bastante fácil estructurar todo; Nikolaj estaba muy decepcionado que le tomó 10 años llamarme de nuevo, pero lo importante fue que lo hizo”, finalizó.

MARIO AMAYA

PARA EL TIEMPO