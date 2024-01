Dakota Johnson habla de la 'tortura' de trabajar con pantallas azules en 'Madame Web

La actriz de la nueva y polémica (aún sin estrenarse) cinta Madame Web ha reconocido que el trabajo en esta producción de superhéroes ha sido agotadora, pero no tanto por su exigencia física.

Dakota Johnson, recordada por cintas como la nueva versión de Suspiria, Cincuenta sombras de Grey o La red social, se convierte en una heroína con fuerza sobrehumana en el papel de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes y que se une a otras tres chicas para encarar un peligro mortal.

La cinta está conectada con el universo de Spider-Man y hay mucha expectativa y miedo acerca de lo que pueda entregar esta cinta, dirigida por S.J. Clarkson (que ha dirigido series como Succession o Dexter), ahoral que el cine de superhéroes parece no estar en su mejor momento.



Puede leer: Abejas y estafas: Jason Statham vuelve en una 'dulce venganza'

"Cuando me enviaron el guión... No sabía si podría ser una superheroína", explicó la actriz, aunque sí que le picó la curiosidad sobre el personaje de Cassandra. "Sus poderes me dejaron perpleja. Sentí que realmente me gustaría ver esa superheroína, me gustaría ver a una mujer joven cuyo superpoder es su mente", dijo en una entrevista la actriz a Entertaiment Weekl y que fue reproducida por espnof.com

Nunca he hecho una película en la que estás en una pantalla azul, y hay explosiones falsas y alguien grita "¡explosión!", y haces como que hay una explosión.", dijo Johnson. "Para mi era una locura. Estaba en plan... Bueno, yo no sé si esto va a salir ¡pero espero haber hecho un buen trabajo!"



Otro tema: 'La zona de interés', la cinta que podría dar la gran sorpresa en el Óscar

De hecho reconoció que le gustó la experiencia. "Puedo hacer algunas cosas muy locas con un auto. Conduje una ambulancia, conduje un taxi... He conducido de todo en esa película. Excepto volar por los aires o saltar de un edificio, pero con el resto de cosas es muy...Tom Cruise!", bromeó.

CULTURA

@CulturaET