¿Machismo en la pantalla grande? Un debate histórico

“Felicidades a todos esos hombres”, dijo la presentadora Issa Rae, intencionalmente, tras anunciar a los cinco cineastas postulados de este año al Óscar por mejor dirección.

Con la industria del cine todavía muy lejos de alcanzar la representación diversa, delante y detrás de las cámaras, la polémica alrededor de este debate volvió a sonar cuando se anunciaron los nominados al Óscar del 2020. La notable ausencia de mujeres en esta categoría, en especial de Greta Gerwig, quien dirigió ‘Little Women’, película que obtuvo 6 nominaciones, entre ellas a mejor película, molestó a varios miembros de la industria del cine.



Tom Rothman, presidente de Sony Pictures Entertainment, mostró su molestia frente a este hecho en una entrevista con ‘The Wrap’: “La cinta está nominada a la mejor película y al mejor guion adaptado, pero no se realizó sola, ¡ella (Gerwig) la dirigió! Es una desafortunada omisión”.



En medio de la polémica, un estudio de la Universidad del Sur de California (USC) aseguró que 2019 marcó un récord en el número de directoras en Hollywood.

El incremento, no obstante, no equipara la lamentable desigualdad que experimentan las mujeres cineastas, ya que de los 113 directores de las 100 películas más taquilleras de 2019, solo 12 fueron mujeres (10,6 %), frente a 101 hombres (89,4 %).



Mirando el vaso medio lleno, el 10,6 % de 2019 es más del doble que el dato del año anterior (4,5 %) y mejora cualquiera de los registros incluidos en este informe que examina la presencia de mujeres cineastas en Hollywood desde 2007.



‘Inclusión en la silla del director’ es el título de este estudio presentado por la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de USC, que bajo la supervisión de la doctora Stacy L. Smith se ha convertido en una referencia a la hora de analizar la diversidad en el cine y la televisión. “Esta es la primera vez que hemos visto un cambio en las prácticas de contratación de mujeres directoras en 13 años”, dijo Smith.



Contando todos los años desde 2007, lo que supone el análisis de 1.300 películas (las cien cintas más taquilleras de cada curso), solo 57 de los 1.448 realizadores fueron mujeres (4,8 % del total). En ese reducido club figuran algunas cineastas como Angelina Jolie, Olivia Wilde, Greta Gerwig, Patty Jenkins, Jodie Foster, Kathryn Bigelow o Ava DuVernay.



Además, de las 57 mujeres solo 11 eran personas de color, frente a las 46 blancas. Incorporando el factor étnico o racial al análisis, el grupo más beneficiado es el de hombres blancos, que suponen el 82,5 % de los directores desde 2007, frente al 3,9 % de mujeres blancas, el 12,6 % de hombres de color y el dato por debajo del 1 % correspondiente a mujeres pertenecientes a minorías.



Por otro lado, la edición de este año de los premios de la Academia, que se realizarán el próximo 9 de febrero, ostenta la cifra más alta de la historia de mujeres nominadas: el 31,1 % de los candidatos, superando al 27,5 % del 2019. De las 209 personas nominadas en 24 categorías, 65 son mujeres.

Desesperanza en los premios

El estudio de la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de USC se presentó en la semana en la que se entregaron los Globos de Oro, unos galardones en los que, una vez más, no hubo ninguna mujer nominada en el apartado de mejor dirección.



Sam Mendes (1917) se llevó el título de mejor dirección frente a Bong Joon-Ho (‘Parasite’), Todd Phillips (‘Joker’), Martin Scorsese (‘The Irishman’) y Quentin Tarantino (‘Once Upon a Time... in Hollywood’).



Los Óscar tampoco tienen un historial para presumir en cuanto a mujeres en la categoría de mejor dirección. Kathryn Bigelow (‘The Hurt Locker’, 2008) es la única mujer premiada con el Óscar a la mejor dirección en toda la historia de las distinciones de la Academia de Hollywood. A su lado, solo cuatro directoras fueron candidatas en los Óscar: Lina Wertmüller (‘Pasqualino Settebellezze’, 1975), Jane Campion (‘The Piano’, 1993), Sofia Coppola (‘Lost in Translation’, 2003) y Greta Gerwig (‘Lady Bird’, 2017).



Kathryn Bigelow, la primera y única mujer en la historia de estos premios que ha ganado por mejor dirección, recibió el reconocimiento en marzo de 2010 por ‘En tierra hostil’, película que obtuvo seis Óscar –de las nueve nominaciones totales–, entre ellos a mejor película y mejor guion original.



Bigelow ganó otros seis Bafta –incluidos mejor película y mejor dirección– y además fue reconocida como mejor directora del Sindicato de Directores estadounidenses. Gerwig (Sacramento, California, 1983) estuvo también nominada a la mejor dirección y a mejor guion original por ‘Lady Bird’, que ganó el Globo de Oro a la mejor película. Mientras que la norteamericana Rachel Morrison, de Massachusetts (EE. UU., 1978), fue la primera mujer nominada a un Óscar a mejor fotografía por ‘Mudbound’ (2017).

La primera ficción

La francesa Alice Guy (1873-1968) fue la primera mujer que hizo una película de ficción, incluso antes que un hombre, y aunque no figura en los libros de la historia del cine, sí se conservan sus cintas para atestiguarlo, como el cortometraje ‘La fée aux choux’ y otros. Guy fundó varias productoras en Francia, su tierra natal, y en Estados Unidos, donde vivió, murió y también fue muy apreciada y reconocida por sus compañeros de profesión.



Lois Weber (1881-1939), actriz estadounidense, fue la primera directora de un largometraje: ‘El mercader de Venecia’ (1914), pero lejos de realizar películas al gusto de la época, trató temas más impactantes para la ética o la moral de entonces. De hecho, rodó el primer desnudo de la historia en la película ‘Hypocrites’ (1915). Convertida en la cineasta mejor pagada de Universal, en 1917 fundó su propia productora, en la que comenzó un joven John Ford como ayudante de dirección.

La primera mujer animadora

La alemana Lotte Reiniger (1899-1981) comenzó trabajando en el grupo de teatro para el actor y director Paul Wegener en su Berlín natal. Después de varios cortos y trabajos en publicidad, Reiniger fue la primera mujer que hizo animación en un largometraje. Pese a que no fue el suyo el primer largometraje de animación de la historia, sí es el más antiguo que se conserva: ‘Las aventuras del príncipe Achmed’.



Dorothy Arzner (1900-1979), guionista y editora, montó hasta 52 películas como editora jefe en Realart Pictures, productora de serie B, y dirigió unas 20 películas. Abandonó su carrera tras haber sido la única directora de cine de la llamada época dorada de Hollywood.

La narrativa Riefenstahl

Leni Riefenstahl (1902-2003), actriz, fotógrafa y cineasta alemana, es quizás la mujer cineasta más antigua que suele aparecer en la historia. Fue la directora de las películas propagandísticas de Hitler. ‘El triunfo de la voluntad’ (1935) y ‘Olympia’ (1938), dos películas nazis que recibieron el reconocimiento de la crítica desde el punto de vista de su narrativa. Sin embargo, como era de esperar, una vez que se acabó la guerra se acabó también su carrera. Fue arrestada y ganó dos juicios por difamación. La alemana murió a los 101 años de edad.



La inglesa Ida Lupino (1918-1995) comenzó trabajando como actriz a los 13 años. Desde entonces no paró. En 1947 abandonó Warner Brothers. Fue la única mujer directora durante la década de los 50 en Hollywood. Además, dirigió algunos capítulos de series (‘Alfred Hitchcock’, ‘Batman’, ‘El fugitivo’ y ‘Bonanza’).



Wendy Toye (1917-2010) fue bailarina y coreógrafa antes de dirigir sus primeros cortometrajes. El primero, ‘El extraño no dejó ninguna carta’, ganó el premio a mejor corto en el Festival de Cannes de 1953.

La cuota hispana

La primera directora de cine española, o al menos la primera directora cuya película se conserva, fue la valenciana Helena Cortesina (1904-1984), quien además de destacar como bailarina y actriz, con solo 18 años dirigió en 1922 la película ‘Flor de España o la leyenda de un torero’, convirtiéndose junto con Elena Jordi, otra actriz de teatro que dirigió en 1918 ‘Thais’, en pioneras del cine español en dirección y producción. Pero no se conservan sus películas.



Matilde Landeta (1913-1999), guionista y directora mexicana, comenzó trabajando como ‘script’ o continuista en los años treinta, y después, como ayudante de dirección. Además fundó su propia productora. Aunque al principio la excluyeron de los créditos, Matilde demandó a una productora y ganó el juicio. En 1957 ganó el Premio Ariel a mejor historia original y el Ariel de Oro, pero al seguir obstaculizándole su trabajo en el cine mexicano se trasladó a Estados Unidos.

Tras la Segunda Guerra

Con la llegada del cine sonoro, este arte empezó a extenderse y a convertirse en espectáculo de masas. Pero también fue un mundo dominado por hombres, hasta que en 1948 la ONU declaró el sufragio femenino derecho humano universal.



Después de la Segunda Guerra Mundial y la aprobación de algunos derechos para la mujer, no resultó tan raro verlas detrás de la cámara.



La francesa Agnes Vardà (1928-2019) comenzó como fotógrafa y realizó su primera película en 1954: ‘La Pointe Courte’, filme precursor de la ‘nouvelle vague’. Dirigió más de 40 películas, entre cortometrajes y documentales, y fue una de las pioneras del cine hecho por mujeres y del cine feminista. Recibió el Óscar honorífico 2017, siendo la primera y única directora que cuenta con el premio.



Lina Wertmüller (1928), directora y guionista italiana, comenzó como actriz y luego fue ayudante de dirección de Federico Fellini. Su película ‘Pasqualino siete bellezas’ (1975) fue un éxito internacional que sumó cuatro nominaciones a los Óscar, incluyendo mejor dirección. Fue la primera mujer nominada a un Óscar, y, curiosamente, no americana.



Randa Haines (1945), directora y productora de cine y televisión estadounidense, comenzó trabajando como script y después dirigió episodios de ‘Canción triste de Hill Street’. Con su primera película, ‘Hijos de un dios menor’, ganó el Oso de Plata en Berlín y cinco nominaciones a los Óscar, entre ellas mejor película y mejor dirección, siendo el primer filme dirigido por una mujer que obtenía la nominación a mejor película.



Pilar Miró (1940-1997), directora española de cine, teatro y televisión, dirigió un total de nueve películas; la más exitosa, ‘El crimen de Cuenca’ (1979). En plena transición, coescribió esta cinta basada en unos crueles hechos reales y fue la única censurada en democracia. No se estrenó hasta 1981, cuando fue autorizada por el Tribunal Supremo. Miró fue la primera mujer en dirigir la Radiotelevisión Española (RTVE).

Una nueva oportunidad

Aunque queda muchísimo camino por recorrer para que exista paridad en Hollywood en cuanto a la dirección, 2020 parece un año propicio para que varias mujeres brillen como cineastas, pues están a cargo de algunos de los estrenos más esperados de la temporada.



Patty Jenkins presentará ‘Wonder Woman 1984’, la secuela de su exitosa ‘Wonder Woman’ (2017), y Niki Caro estrenará para Disney la nueva versión de ‘Mulan’. Además, el cine de superhéroes tendrá también protagonismo femenino en este nuevo año con ‘Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, de la directora Cathy Yan, y con la precuela de Marvel ‘Black Widow’, de la realizadora Cate Shortland.



EFE

Madrid