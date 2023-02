Macha Cecilia Machado es una cucaracha. Es cantante y vive con su papá, que tiene un negocio de frutas y hortalizas. Su casa está en el barrio Los Matorrales, un lugar de criaturas marginales, separado del resto del mundo por un gran muro.



Su historia fue la base de un exitoso disco de Juancho Valencia y el grupo Puerto Candelaria, que nunca se han cansado de cantarles a los niños. “Hay una relación interesante con la cucaracha kafkiana muy antigua. No solo podemos hablar, cantar, escribir o actuar con los animales más bonitos. Hay otros: la zarigüeya, la culebra, el gallinazo, la araña, el murciélago…”, dice Valencia.



El paisa, que aprendió a amar la música de carrilera en la finca cafetera de su abuela materna en Supía, Caldas, cuenta en su página web que el disco, que salió el año pasado, llegó “como una oda a la rareza, celebra la diferencia en múltiples colores, innumerables formas de vivir, de lucir, de ser y de amar, todas hermosas, todas válidas. La invitación está abierta a reconocer en cada uno y en los demás ese bicho raro y a sonreír con la posibilidad de que todos habitemos el mundo”.



Y para darle “más precisión a esa rareza, la creación de todas las canciones estuvo acompañada por la asesoría de la científica colombiana Elisa Chaparro, PhD., bióloga de la Universidad de los Andes, doctora en Biotecnología y maestra en Parasitología de la Universidad de São Paulo, Brasil, quien ha trabajado toda su carrera con estos interesantes bichitos y en divulgación científica, garantizando que los datos que se dicen de ellos en la Sinfonía son verídicos”.

(Tal vez quiera leer: Blades: 'No fuimos más cercanos con Lavoe por sus problemas de drogas')



Así es Valencia, uno de los más importantes músicos y productores de los últimos tiempos, que ha trabajado con Gilberto Santa Rosa, la Orquesta Aragón, Richie Ray, Isaac Delgado, Óscar D’León, Herencia de Timbiquí, ChocQuibTonw, entre otros, y que ha sido cinco veces nominado al Grammy (cuatro al latino y una al anglo).



Ha ganado dos estatuillas: una como colaborador en cinco canciones del álbum 'El hilo Invisible' (cantos sefardíes) de la cantante mexicana Jaramar junto al Cuarteto Latinoamericano, en la categoría de mejor álbum de música clásica, en 2016, y otro en el 2019, con Puerto Candelaria, por el disco 'Yo me llamo cumbia', en el apartado disco de cumbia / vallenato.



Ahora, en televisión, con la serie que se puede ver por Teleantioquia los domingos a las 8 p. m., y en la plataforma play del canal regional, Valencia llega a otro punto importante en su carrera con los candelarios.

(Le puede interesar: Karol G celebra: 'Mañana será bonito' es el mejor debut de una latina)



Son seis capítulos que dirige Julián Duque y en los que Macha y sus amigos quieren ser reconocidos y ganar un reality musical de humanos. Con el dinero del premio, Macha y su grupo quieren salvar la legumbrería de Verdinardo el Sapo, padre de la cucaracha.



“Toca muchos elementos: la superación, el trabajo en equipo, las frustraciones, cumplir objetivos, cómo el entorno te friega y hay que poner más de uno mismo”.



La serie es una alianza entre el canal regional, Merlín Producciones y Diptongo Media Group. La personalización de los disfraces y maquillaje los hizo El Muñequero de Medellín, La Verónica Verónica y Diana Echandia Lab, “unas mujeres poderosas que entendieron nuestro subrealismo tropical, no a lo Disney, sino con una propuesta estética diferente”.



En el elenco están Catt, cantante de Puerto Candelaria y protagonista de la historia; la Kei Linch, como Yeisy la Araña; el músico y cantante Rana de Zona Prieta y los actores Jairo Pinzón, Valeria Wills y Jhon Fernando Ospina. Y la participación especial de Jacques Toukhmanian y Luces Velásquez, los villanos. “En La sinfonía de los bichos raros no hay acento Univisión, sino paisa, rolo, chocoano…”



El tropicalismo de Puerto Candelaria no se pierde y también hay rap, los sonidos urbanos de los 90 y todo aquello que Puerto Candelaria ha mezclado para tener su forma de sonar propia y poderosa.



Valencia, que siempre está dispuesto a la charla sobre las músicas y la vida, dice que esta historia “tenía que ir en este mundo”. Y espera que pronto sea una película.