‘Con la camiseta feminista de María del Pilar bien puesta’

La abogada María del Pilar de ‘La ley del corazón’ arrasa desde la primera temporada de esta producción. Y Mabel Moreno, la actriz que la representa, tiene perfectamente claro que su rol es el homenaje que se le rinde a la creadora de esta serie de RCN, la desaparecida Mónica Agudelo.



María del Pilar y Mónica tienen en común la melena alborotada, el humor ácido y ese toque de superioridad que, al menos para el personaje de la abogada, no es otra cosa que su mecanismo de defensa.

Moreno, como ellas, es fuerte, decidida. A sus 35 años (nació el 25 de junio de 1983) tiene una belleza que impacta y un discurso importante sobre su trabajo y el de sus compañeros: “Mientras yo pueda actuar y me goce el personaje, no importa para dónde sea”, comenta, refiriéndose a que está bien si es en la televisión abierta, por cable o alguna de las nuevas plataformas.



Desde el 2016 su carrera ha tenido mucho movimiento: María del Pilar en ‘La ley del corazón 1’, Gema en ‘La reina del flow’, Ana Lucía en ‘La esquina del diablo’ y de nuevo María del Pilar: tres mujeres muy distintas que le han permitido mostrar su gran capacidad.



Bogotana, desde los 16 años está en la actuación y ha participado en producciones como ‘Garzón’, ‘La nocturna’, ‘Chica vampiro’, ‘Susana y Elvira’ y ‘Chepe Fortuna’, entre otras.



Única mujer entre tres hijos, ha contado que mientras sus hermanos jugaban, ella y su papá escribían cuentos, repartiéndose cada día quién lo empezaba y quién lo terminaba. Allí, seguramente, empezó su amor por la actuación, ideando en la fantasía.



No fue fácil ubicarla en la serie ‘La esquina del diablo’. Es un personaje que no tiene nada que ver con su belleza.



Fue delicioso hacer Ana Lucía, una chica-chico, una mujer en un mundo de hombres, una especie de ‘hacker’ de la policía dedicada solo a su trabajo, sin una vida familiar muy grande, con una energía medio masculina porque se movía en un mundo de hombres. Y además, buenísimo, sin tacones, sin maquillaje, solo con bloqueador en la cara. Otra cosa, distinta, una ‘nerd’. Y trabajar con César Mora (director del equipo policial) fue lo mejor.



Y cuando su personaje de Gema en ‘La reina del flow’, la telenovela que más ha marcado en el último tiempo, se murió, los seguidores la lloraron.



Desde que me lo ofrecieron tuve claro que no iba a ser la vieja bruta. Y de verdad, fue un personaje que terminó partiendo en dos la telenovela. Su muerte ‘desordenó’, por así decirlo, toda la producción, llevó a que todo desembocara, pero que también se resolviera. Fue increíble meterme en Gema, que vino de menos a más y que fue una víctima de Charly Flow, como todos. Ella pudo construir su mundo aunque le costó mucho.



¿Y qué va a pasar con María del Pilar en esta temporada de ‘La ley del corazón’?



Pues se le moverá el piso y bastante. Sus valores van a seguir muy claros, pero ella no puede seguir sosteniendo su vida tan premeditada y controlada. Es que nadie tiene un plan de vida que se rija al pie de la letra.



¿Cómo fue retomar este personaje luego de más de un año?



Me puse a ver las escenas de María del Pilar, a recordar el tono de la serie. Venía de Gema, que era tan femenina. Trabajé con la fuerte energía de la abogada, esa parte animal de ella que muestra a una leona, que donde llega llama la atención. Y con sus dichos, su discurso interno, su camiseta feminista bien puesta.



Uno esperaría verla en producciones de Netflix, trabajando fuera de Colombia...



Entre proyecto y proyecto viajé, fui a la Ciudad de México, que me encantó, donde vi mucho teatro y que allí todo es posible en todas las profesiones, y a Los Ángeles. Hice contactos, hice audiciones. Yo creo en el oficio y he visto producciones maravillosas como ‘La casa de las flores’, pero también creo que 'Café' no tiene nada que envidiarle a la vida de Luis Miguel. Lo importante es hacer proyectos inteligentes, con tiempo, con ensayos.

