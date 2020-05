Mábel Lara habla de sus películas favoritas

En su casa de Puerto Tejada, Cauca, y acompañada por su prima mayor, la niña Mábel Lara veía embelesada a Judy Garland cantando y bailando junto al hombre de hojalata y al león más cobarde del mundo, en la célebre cinta El mago de Oz.

Este dulce recuerdo que aún hoy, más de 30 años después, acompaña a la mujer adulta Mábel Lara (lea aquí un perfil de la periodista y presentadora) fue el que despertó su afición por las películas y será parte de la charla de mañana, dentro de la franja ‘El cine y yo’, organizada por la Cinemateca de Bogotá, el Instituto de las Artes Idartes y EL TIEMPO.



La periodista revelará sus influencias tempranas y la manera como su gusto cinematográfico se ha ido modificando con el paso del tiempo. “Generacionalmente, soy del ‘Caliwood’ (el movimiento que lideraron Andrés Caicedo y Luis Ospina), ya que luego de unos años en Puerto Tejada nos fuimos a vivir a Cali con mi familia y teníamos muchos cines”, recuerda.



De esa época de adolescencia aún conserva la semblanza de John Travolta bailando en Grease (o Vaselina, como se tradujo en algunos países) y la estética juvenil de los peinados, los atuendos y los movimientos de Hollywood que influyeron en sus amigos.



Lara creció durante la fiebre de los videos musicales de los años 80 y, por ello, algunas escenas de estos la acompañan indelebles: “Me acuerdo mucho de cuando íbamos a los autocines y por momentos pensábamos en la escena de Thriller en la cual los zombies persiguen a Michael Jackson. Teníamos la imagen de que podían llegar a meterse en nuestro carro”.

Sus recuerdos también estarán mediados por la celebración, en mayo, del ‘Mes de la herencia africana’. Esa conciencia de sus raíces la ha llevado a admirar películas de temática afroamericana, como El color púrpura, The Help (traducida también como Criadas y señoras), Selma, la dura historia de Preciosa e, incluso, la comedia Waiting to Exhale, protagonizada por Whitney Houston y Angela Basset.



“Yo siempre he sido de películas policiacas, pero me gustan los dramas. Para mí, el cine es ir a llorar. Te puedo contar la experiencia de La lista de Schindler, porque cometí el error de ir a verla con depresión... Definitivamente necesitaba llorar”.

De aquí y de allá

Los viajes también formarán parte de la memoria que compartirá la periodista y presentadora de noticias. Alguna escena le recordará su estancia en San Francisco (Estados Unidos), cuando se admiró al conocer el movimiento hippie y la paz que transmitía. “Allá, en San Francisco, nos metimos a un sitio bellísimo en el que compramos un montón de películas clásicas”, asegura.



Varias de las historias de su filmoteca personal hablan de injusticia, de problemáticas sociales, como las que ella aborda en el noticiero Noticias Uno o en su trabajo con Caracol Radio.



“Yo desperté a la realidad de las diferencias sociales cuando nos cambiaron de colegio –explica–. Yo estudiaba en el Rosario, un colegio de monjas, y pasé a uno mixto, con diversidad de estratos. Así como había familias acomodadas, había niños que vivían en Siloé”.



Un tránsito similar se produjo cuando entró a la Universidad Santiago de Cali, donde se depuró su gusto por el cine: “Cambió mucho el tipo de películas, pero se perdió un poco la magia, porque entendí cómo se hacían. Siempre estaba muy cercana a la literatura, y eso me ha ayudado a apreciar ese estilo de narración”.

Y no podrían faltar los títulos que le permitirán evocar a su esposo, César Gálviz, y al hijo de los dos, Luciano, quien les cambió la vida (y la ‘cinefilia’). Por ello, también habrá cine apto para el público infantil, intercalado con directores polémicos como Milos Forman o Pedro Almodóvar.



“Mis primeros sueños húmedos –revela Lara– probablemente estuvieron asociados con las películas de Almodóvar. Eran historias en las que se mostraba el cuerpo de manera explícita o al menos el deseo sexual era explícito”.



La charla de Mábel Lara con el periodista Julio César Guzmán se transmitirá este jueves 21 de mayo, desde las 5 p. m., por medio de ELTIEMPO.COM, la plataforma de la Cinemateca de Bogotá e Idartes y el canal de YouTube de EL TIEMPO. Además, podrá verse también en las cuentas de Facebook y Twitter de esta casa editorial.



La franja ‘El cine y yo’ trae cada mes a un personaje reconocido que evoca recuerdos relacionados con sus películas favoritas. Este año se viene realizando de manera virtual, como sucedió el mes pasado con la estrella de Aterciopelados, Andrea Echeverri. Es organizada por la Cinemateca de Bogotá, el Instituto de las Artes (Idartes) y EL TIEMPO.



