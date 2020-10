‘La única posibilidad del negro para salir adelante es estudiar’

El nuevo escenario de Mábel Lara está en Washington, en el campus de la Universidad de Georgetown, donde realiza su maestría en Política Social.



Hace poco más de un mes, luego de varios aplazamientos, por fin se instaló con su esposo, César Gálviz, el exgerente de Telepacífico, y su hijo Luciano, en el barrio Dupont Circle. El niño aún no tiene compañeros nuevos de colegio: Lara y Gálviz prefirieron que siguiera estudiando en línea en el colegio en el que estaba en Bogotá. “Iremos viendo qué pasa”, dice.

Lara tiene clases de 9 a. m. a 3 p. m. . A las 5 a. m. su voz se empieza a oír en Caracol Radio, entre otras cosas, con la misión de cubrir las elecciones de EE. UU., en un momento trascendental en lo político y lo social por la crisis del covid-19.



“Aquí no hay tantas restricciones. Nosotros nos cuidamos mucho, pero vemos gente sin tapabocas. Luciano, que a sus 7 años tiene una gran conciencia social, se sorprende y nos pregunta qué pasa. Eso sí, en los restaurantes se cuida el aforo. Podría decir que es una conciencia parcial”.



Nacida en Puerto Tejada, Cauca, el 17 de agosto de 1980, Lara ha marcado varios hitos en la televisión colombiana, como haber ganado en ocho ocasiones el premio India Catalina a Mejor presentadora de noticias.



Ahora, en el centro del debate político, con Donald Trump hospitalizado por covid-19, afirma que “esto ya no pasa por el filtro de la opinión política en medio de unas elecciones convulsionadas; para muchos es una estrategia, porque el presidente no venía ganando las encuestas. Joe Biden encabeza la favorabilidad, aunque por un margen muy pequeño. Pero yo creo que esto deberá relacionarse con las decisiones de salud pública, con un Trump que ha sido negacionista y que ha bajado recursos para organizaciones que avanzan con la vacuna o la investigación sobre la enfermedad”, dice.



“El hecho es que hablamos del presidente más importante del mundo y hay que ver qué sigue en decisiones de salud para contener la tragedia en este país, con más de 200.000 muertos”.



Del debate entre Trump y Biden también habló: “En un país con unas líneas tan establecidas, y donde son tan rigurosos, cuando estas no se siguen pierde la ciencia política y es un fenómeno para indagar. No hubo debate; dos personas se enfrentaron de manera baja, soez, y el moderador no pudo moderar, se le notaba su frustración, no podía callar al presidente”.

Graduada de la Universidad Santiago de Cali, Lara empezó en Telepacífico, y en el 2006 llegó a 'Caracol Noticias' como conductora. De ahí pasó a Caracol Radio y a 'Noticias Uno'.



Esta talentosa mujer siempre ha mostrado su gran capacidad presentando informativos o haciendo investigaciones, pero sabe que sus logros se han debido a su “intensidad, porque he tenido claro que puedo aspirar a muchas cosas”.



Ha trabajado muy duro para lograr sus metas, pero es consciente de que para las personas afro no es fácil. “Yo soy un caso excepcional, porque nos faltan medios más diversos. Puedo decir que tengo un techo de cristal y lo he logrado, pero no es lo mismo para el que va en una bicicleta con las llantas llenas de aire que el que las tiene desinfladas. El objetivo es que todos tengamos las condiciones para salir adelante. Necesitamos menos barreras de acceso en Colombia”.



Ahora, en Washington, caminando por sus calles, ha podido sentir la importancia del movimiento Black Lives Matter. “Se siente la polarización y este es un movimiento muy fuerte, la tensión está en un punto alto, pero hay claridades acá, donde un asesinato realizado por un policía es un escándalo, mientras nosotros seguimos adormecidos”.



Agrega que lo que más le gusta es que “no se trata de un movimiento de negros, ves jóvenes caucásicos en las marchas, y el 70 por ciento de las personas que asisten son mestizas. Es un movimiento ciudadano”.



Sabe que en Colombia hay activismo, voces que quieren cambios, que salen de universidades como el Icesi, de Cali, y de músicos como los de ChocQuibTown, “pero somos tímidos aún, por eso, como negra, vivir lo que significa los movimientos de derechos civiles, que no hemos tenido en el país, es fundamental”.

Hoy comparte los oficios de la casa con su esposo y su hijo, estudia sin cesar y recuerda el legado de sus abuelos, dueños de tierras en el norte del Cauca, que decían que las siguientes generaciones no debían arar sino estudiar, avanzar. “Mis tías, por ejemplo, siempre han tenido claro que la única posibilidad del negro para salir adelante es estudiar. Mi mamá, Hilda Dinas, es literata y nos inculcó el amor por la academia”.



De paso, mantiene sus tradiciones negras: “Para nosotros como pueblo es importante acompañarnos en la muerte, cuando alguien se va”. Y también, regresar. “Tenemos nuestros ombligos enterrados en el territorio y volvemos para hablar con los viejos y con esa familia extendida que sigue ahí. Yo tengo tías que no son hermanas de mi mamá sino sus amigas; para ellas, los triunfos de los hijos de cada una son de todos”.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

