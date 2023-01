James Wan es ya un nombre icónico en el cine de terror: Saw, El conjuro, Insidious, Annabelle...y ahora M3gan. Pareciera que su mente creativa no se detuviera al momento de crear nuevas figuras del horror.



(No deje de leer: 'M3gan’, la muñeca terrorífica que invade videos de Bad Bunny en YouTube)

M3gan es su más reciente creación, inspirado en Annabelle, la espantosa muñeca antigua que está poseída por los demonios y cuya historia se conecta con la de los esposos Warren, los expertos demonólogos del Conjuro.



El nuevo miembro de su 'anaquel de los horrores' es una preciosa muñeca creada por inteligencia artificial que fue diseñada para cuidar niños y ayudar a los papás. Sin embargo, como muchos diseños tecnológicos hiperavanzados acabará tomando ventaja sobre los humanos, gracias a su astucia y maldad excesivas.

En la película M3gan es diseñada por Gemma, una brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, para escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera y protectora, para el niño al que está vinculada. En este caso de Cady, la sobrina de Gemma, que acaba de perder a su mamá.



Gemma decide unir su prototipo de M3gan con Cady en un intento de solucionar ambos problemas, una decisión que tendrá consecuencias inimaginables.



'M3gan', que se acaba de estrenar en las salas de cine del país, cuenta con la producción de Blumhouse, reconocida casa de las películas de Halloween, El teléfono negro y El hombre invisible.



CULTURA

