Luz Stella Luengas: la mamá de Daniela Franco y los ‘Tres Caínes’

Ser Ana María Franco, la mamá en Padres e hijos durante 5 años, de 1993 a 1998, le dejó a Luz Stella Luengas el agradecimiento eterno de los televidentes de este programa.



Aún hoy –y luego de otros muchos personajes– la gente la sigue parando en la calle, reconociéndola inclusive llevando tapabocas, para hablarle de su Ana María Franco.

“Todos los días de la vida hay alguien que me dice que lloró cuando el personaje murió, o que tras su muerte no vio más el programa. Es increíble dejar tanta huella y ahí es donde uno entiende la gratitud de las personas, ese público maravilloso que ha estado”, cuenta.



Luengas, nacida en Medellín el 13 de febrero de 1962, agrega que hubiera podido decirle que no a este personaje. “Estaba muy joven e iba a aparecer como mamá de tres hijos. Yo no tengo hijos y ya en ese momento sabía que no los iba a tener, pero dije que sí y fue muy importante en mi carrera y también en mi vida”, dice.



(Lea además: Hijo de 'culebro' Casanova habla de todo lo que pasó en funeral de su padre)



Ahora, de nuevo, está en la televisión, en una corta pero sentida aparición en la serie 'Enfermeras'.



Es Lucero, la mamá del enfermero Álvaro Rojas. Y aunque inicialmente le hablaron de tres capítulos, pidió que le hicieran más.



Fueron ocho, al menos por ahora. Según la continuidad, terminan esta semana. “Uno estudió esta vaina, se ha formado, se ha preparado, y además, después de la pandemia y siempre, todos necesitamos trabajar”.



Lucero “es sencilla, de campo, santandereana, un personaje alejado de mí, que me dio la oportunidad de darle una mirada distinta a esta mujer. Con un acento específico, pude jugar con esa musicalidad de su forma de hablar, como regañando, pero que puede aceptar las situaciones de la vida y, de paso, decirles a todas las mamás que es posible comprender lo que les sucede a sus hijos, en este caso uno que es homosexual”.

Uno estudió esta vaina (la actuación), se ha formado, se ha preparado, y además, después de la pandemia y siempre, necesitamos trabajar FACEBOOK

TWITTER

Luengas ha hecho otras mamás muy recordadas. Ofelia Arenas, de 'La esquina del diablo', es una de ellas. “Era la mamá de un mafioso, y de alguna manera, también la del mejor amigo de su hijo, porque lo había criado. Y la única que podía enfrentarlos y decirles las cosas, como que, pese a lo fuertes y duros que parecían, le tenían pánico a las arañas. Su fortaleza era grande y ella sabía que por eso la podían matar, como efectivamente sucedió”.



También fue mamá en 'Tres Milagros': Dioselina Rendón, que además fue una maravillosa abuela que dio muchas enseñanzas, y en 'Tres Caínes' fue Rosa Gil de Castaño, la mamá de los hermanos Castaño, a los que se refiere la serie.



Haber sido mamá en Padres e hijos le dejó claro que “aquí encasillan a los actores. Desde ahí he sido mamá en muchas producciones y han pegado los personajes, pero no debería ser así, porque hay muchos compañeros que empezaron con papeles de malos y siguen ahí”.

(Tal vez quiera leer: El ritual de Alejandro Fernández por la salud de su padre)



Luengas también es actriz de teatro, ha hecho parte de obras del Teatro La Mama y ahora tiene su montaje 'Yo no soy Chavela Vargas', donde trabaja con su esposo, el Gato Zagarra, uno de los mejores músicos de jazz del país. Con esta obra han estado en el Festival de mujeres en escena. Además, harán unas presentaciones para Idartes y tienen invitaciones a otros festivales de teatro.



Como actriz se siente satisfecha, pero sabe que hoy no hay los mismos espacios de antes, aunque sí más reconocimiento porque las redes lo permiten.



“Hay excepciones y me gusta lo que pasa en 'La nieta elegida': Consuelo Luzardo y Margalida Castro son muy importantes en la producción. Y eso necesitamos todos, tener buenos personajes y oportunidades”.



No niega que hay avances para el gremio: “Actores Sociedad Colombiana de Gestión y la Asociación Colombiana de Artistas han hecho logros importantes en la recolección de dineros y en el mejoramiento de las condiciones laborales que los canales y productoras han acogido, pero falta voluntad por parte del Estado y sus leyes. Es fundamental que el trabajo que hacemos refleje una mejor sociedad”.

(Le puede interesar: Bukowski, Lowry, Mutis, Hemingway y sus ríos de alcohol de gran literatura)



Y agrega: “No es posible que, por ejemplo, las grandes empresas de televisión por cable sigan debiéndonos dineros por nuestro trabajo, por el derecho de comunicación pública por la emisión de producciones nuevas y repeticiones en el país y en el exterior”.



Dice que todavía hay falta de conciencia por el trabajo actoral. “Actrices como Vicky Hernández, por ejemplo, siempre deben estar haciendo grandes cosas, con su trabajo ha construido país”.



Y tiene razón: los grandes talentos no deberían estar pidiendo más capítulos.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: