‘Lupin encarna el personaje perfecto para un actor’

El próximo viernes, Netflix estrena la segunda temporada de la exitosa serie Lupin. En esta ocasión, la sed de venganza de Assane contra Hubert Pellegrini dejó a su familia hecha pedazos. Ahora, entre la espada y la pared, debe idear un nuevo plan, aunque eso signifique poner su propia vida en peligro. Netflix cedió a EL TIEMPO una entrevista con el protagonista Omar Sy.

¿Cómo se involucró en este proyecto?



Todo comenzó cuando Gaumont se me acercó y me hizo una pregunta bastante simple pero increíble: “¿A quién te gustaría jugar?”. ¡No dudé mucho antes de responder, Arsène Lupin! Porque, para mí, Lupin personifica el personaje perfecto para un actor: es un personaje encantador e inteligente al mismo tiempo. Interpreta a otros personajes y te permite experimentar todo tipo de aventuras y explorar diferentes rangos como el drama, la comedia, lo serio y desenfadado y avanzando hacia la acción pura.



Arsène Lupin se ha asociado durante mucho tiempo a la serie televisada de Georges Descrières y a la canción de Jacques Dutronc. Como no vivió esta era, ¿qué representa él para usted?



Mi generación ha hecho el viaje completamente opuesto: primero descubrimos el manga y luego entendimos que estaba tomado de una novela francesa. Entonces, ¡mi primera relación con Lupin fue japonesa! Comencé a leer los libros cuando me involucré en el proyecto para prepararme para el papel. Fue entonces cuando me di cuenta de que leerlo es completamente estimulante.



Los libros siguen siendo sorprendentemente actuales y resuenan con los tiempos modernos en los que se desarrolla la serie. ¿Era importante mantener esta dimensión?



Era necesario conservar el tipo de cartografía de la sociedad que Maurice Leblanc había incluido en su trabajo. Era especialmente importante mantener este sentido de mantener un gran grado de precisión porque la serie, transmitida por Netflix, le da la vuelta al mundo. Por lo tanto, no se trataba solo de entregar una bonita postal. Por supuesto, el elemento postal se cumple en el proyecto, pero queríamos mostrar algo más social y políticamente hablando, y ya estaba presente en el trabajo de Maurice Leblanc.



¿Cuál fue su primera reacción al descubrir el guion?



¡Me dije a mí mismo que finalmente estábamos celebrando la serie! Había leído varias propuestas que nunca fueron del todo satisfactorias y habíamos buscado por todas partes “nuestro” Lupin al que siempre le faltaba algo. Cuando George Kay nos sugirió esta versión, me dije a mí mismo que había encontrado al Lupin que habíamos estado buscando durante tanto tiempo: el personaje estaba arraigado en nuestra sociedad y en la modernidad, al mismo tiempo que tenía algo muy único en él. Su búsqueda de venganza ofrecía un buen paralelismo con el propio personaje de Lupin y había un sentido de continuidad muy coherente entre la trayectoria de Lupin y la de Assane. También he sido consciente del tema de la paternidad y de la transmisión de las cosas de generación en generación: esos son los temas principales que trascienden la historia misma.



¿Cómo resumiría la historia?



¡Es la historia de un niño que se encuentra con un libro! (risas). No, en serio, se trata de un huérfano que encuentra a un padre en un libro: sustituye a su padre real por un personaje de ficción, en un libro que su padre, el real, le ha dejado. Y es con este legado, con esta herramienta, que va a vengar a su padre. Porque Lupin es mucha gente: es un niño que quiere vengar a su padre, pero también es un padre que tiene que dejar de obsesionarse con su propio padre para ser padre. Todo mientras eres el ladrón caballero, por supuesto.



¿Qué opina de Assane?



Es difícil hacer ejercicio porque, para mí, está en constante movimiento. Y para lograrlo, pasa constantemente de un personaje a otro. Por tanto, es alguien que siempre avanza y nada puede detenerlo. Para seguir recto, algunas personas derriban todo lo que encuentran a su paso. Él, en cambio, lo desvía todo: avanza pero dominando el arte de la evasión. ¡Zigzaguea! (risas)



Al contrario del tradicional Arsène Lupin, su personaje mantiene su apariencia y no se maquilla.



Queríamos evitar exagerar en relación con encarnaciones anteriores del personaje. También dijimos que sería menos innovador en el mundo actual para él dedicar su tiempo a disfrazarse y maquillarse, ya que son técnicas bien conocidas. Nuestro objetivo era principalmente sugerir que solo tenía que perderse en una determinada clase social para desaparecer. Para hacer eso, maquillarse no tiene sentido: por ejemplo, solo tiene que ser un barrendero para volverse invisible. En estos días, un libro se puede juzgar por su portada. Queríamos jugar con esa idea.



En los libros y las series de televisión, Arsène Lupin siempre va un paso por delante de la policía. Pero ese no es del todo el caso en la serie. ¿Cuál es la relación de Lupin con la policía?



Intentamos mantener el espíritu de Maurice Leblanc: Lupin mueve los hilos de los agentes de policía, pero hay casi un tipo de conexión emocional con ellos. Sin embargo, los agentes de policía son muy predecibles mientras que él no lo es en absoluto. Para Lupin, la policía también es una herramienta: desencadena un evento que provoca una reacción de la policía que, al final, le servirá. Sin embargo, entre los policías se destaca Guérida: siente la misma pasión por Maurice Leblanc que por Assane, excepto que se siente más atraído por Gallimard, el policía del libro. Así como Assane se inspira en Lupin, queríamos que Guérida se inspirara en Gallimard. Entonces, naturalmente, su obsesión es detener a Assane.



De los personajes que interpreta Assane, ¿cuál es su favorito?



Es el geek, con el sombrero naranja en el tercer episodio. Empecé a acercarme a lo que esperaba cuando acepté participar en la serie: tenía la impresión de que encontraría el mismo placer en disfrazarme que en SAV des émissions. Como entonces, traté de cambiar mi voz, mi postura, mi entrega: es en estas pequeñas variaciones donde tratamos de encontrar la transformación.



La serie explora la naturaleza polifacética de París. ¿Qué piensa de eso?



La dimensión de París fue importante para nosotros. Una vez más, queríamos evitar los tópicos y mostrar la capital tal como es, tanto a través de los monumentos, los suburbios, el metro, los autobuses e incluso las catacumbas. Era importante mostrar París en toda su diversidad y no necesariamente siempre con buena luz. Había que ser específico en ese punto porque, por supuesto, la serie va a dar la vuelta al mundo, pero también la van a ver los parisinos. No queríamos olvidarlos, como hacen tantas películas y series sobre París.



En particular, filmó en el Louvre.



Aunque te puedas imaginar que filmar sería muy complicado en un lugar así con tantas restricciones, ese no fue el caso en absoluto. Como la gente del Louvre sabía que estábamos filmando para Netflix y que la serie se iba a ver en todo el mundo, trabajamos en condiciones ideales. En un momento, me di cuenta de que estaba en la habitación donde se exhibía la Mona Lisa. A partir de ahí, me puse el cronómetro y durante dieciséis minutos, ¡me di cuenta de que estaba solo con la Mona Lisa! ¡No conozco a nadie más aparte de mí que haya tenido una cita con la Mona Lisa! (risas).



¿Qué le pareció filmar una serie en lugar de una película?



Es más un ritmo sostenido, con diferentes métodos y diferentes condiciones. Al principio, tuve que adaptarme a través del dolor, pero en general tengo excelentes recuerdos de él. Además, fue una muy buena curva de aprendizaje: había abordado el proyecto como un gran receso, pero resultó ser una muy buena lección. Ya no estaba en territorio familiar y tuve que acostumbrarme a nuevos puntos de referencia, sobre todo porque he filmado con diferentes directores interpretando el mismo personaje.



REDACCIÓN DOMINGO

