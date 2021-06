Luly Bossa: una supermamá en la TV y en la vida real

En la producción de RCN Lala’s Spa, doña Nelsy (Luly Bossa) hace domicilios, es buena en su trabajo de peluquería, apoya a su sobrina, apoya al ‘Rey del lulo’, ahora exmarido de su sobrina; mantiene la casa en orden, cocina rico, prepara muchas aguas para los nervios y sufre por la deuda al ‘gota a gota’.

Pero, ante todo, es la mamá de Lala (Isabella Santiago). Es su fiel escudera, su defensora, la persona que más la apoyó en la vida cuando decidió cambiar de sexo.



Y cuando la llamaron para hacer el personaje “me dijeron: ‘Te pedimos que lo que has luchado por Ángelo (su hijo de 18 años, que desde hace ocho padece de distrofia muscular de Duchenne) lo transfieras a Lala’. Ese fue el encargo y esa fue la línea en la que me metí. Una mujer camelladora que siempre está ahí lista, firme, pero que de algún modo también espera que algo bueno le pase a ella”.



Pero más allá del personaje, la lucha por su hijo Ángelo es el centro de la vida de Luly Bossa (Cartagena, 14 de mayo de 1964).



La condición del joven con la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad huérfana que consiste en “la debilidad y atrofia muscular rápidamente progresivas debido a la degeneración del músculo esquelético, liso y cardíaco”, según documentos médicos, le ha exigido a Bossa no solo ser más fuerte, sino aprender de medicina y medicamentos, volverse investigadora, luchar por su hijo, pelear con entidades de salud y afianzar cada día ese gran amor por Ángelo, que está ahí, a su lado, imbatible, como ella.

Hace poco, los dos padecieron de covid-19 y fue peor para la actriz. “Uno no sabe si va a salir. Una vaina muy tesa. Mi preocupación por Ángelo era mucha, no quería quedarme en la clínica, pero me tocaba. Y aunque tenemos enfermería las 24 horas, uno no quiere dejar al hijo solo. Fueron ocho días, de domingo a domingo, muy largos”, sigue.



La actriz agrega que ya está casi al 100 por ciento. “Pero esto fue bravo, caminaba tres pasos y me agotaba. Ahora ya estoy de nuevo entrenando”.



El covid-19 llegó mucho después de las grabaciones de Lala’s Spa. Y en el último tiempo, la actriz y su hijo hicieron una participación en la serie Enfermeras, hablando de la enfermedad en la historia de un pequeño paciente que sufre el mismo padecimiento.



“Cuando me lo propusieron, le pregunté a Ángelo y dijo que sí, que de una, porque siempre había querido actuar. Pero en febrero él sufre una falla cardiaca, estuvo hospitalizado y en cuidados intensivos. En ese momento pienso si Ángelo no estaba para eso, pero al final se hizo”.

La participación de ambos en la producción generó muy buenos comentarios y también preguntas de muchas personas con hijos con ese padecimiento. En su participación, el rating fue de 9,5 puntos.



Y aunque su historia se resumió en unas escenas, lo cierto es que tan solo para un examen genético, Luly Bossa batalló 11 años.



“Angelo es un milagro. Contra todos los pronósticos, sigue dando la batalla. Y yo, de verdad que agradezco especialmente el piso que tengo en la fe”.



Actriz de televisión desde 1985, Luly Bossa ha estado en Loquito por ti, Tabú, La dama del pantano, Isabel me la veló, La ley del corazón y Las muñecas de la mafia 2, entre muchas otras producciones. También ha hecho teatro y cine.



En Lala’s Spa está en muchas escenas, pues la mayor parte de la historia se desarrolla en el salón de belleza del que es dueña con su hija.



“Fue un trabajo de mucha prueba y error, de muchos pedidos por parte de los actores, de, por ejemplo, más cosas del origen de Lala, de por qué solo aparezco yo”, entre otros.



Este trabajo también ha exigido mucha preparación en la técnica del clown. “Y aquí, construir entre varios es muy valioso, porque las escenas corales son difíciles, como las que hicimos cuando se entraron los ladrones a la casa de Lala y mía. Los actores que representaron a los ladrones son de teatro, bien preparados, hicimos una secuencia de circo, y con un gran porrazo que le dan a Francisco (Ricardo Mejía), fue una secuencia muy orgánica”.



Para este personaje, además, le pidieron que sacara más su acento costeño. “Venía de hacer un papel como costeña, cuando yo estoy ya más neutra. Sacamos una línea con mezcla entre los dos”. Pero su sitio de nacimiento se siente en dichos que aparecen con frecuencia y en una mochila que siempre carga.



Igual su parte religiosa. En la novela siempre le reza a San Martín de Porres, patrono de los peluqueros, santo que no le falla.



En la vida real, Bossa ha necesitado de la fe para no desfallecer en la lucha por su hijo Ángelo. Antes y después de cada proceso y de cada fallo judicial por requerimientos médicos, la actriz ora “un montón, por las madrugadas, por las noches, esperando los veredictos”.



Sucedió con el más recienre tratamiento del joven, que, como afirma la actriz, ha sido muy bueno para él y su desarrollo.



Esta parte de su vida es fundamental. Sabe, como muchas personas, que hay procesos con la salud en los que primero se desgastan los pacientes o quienes los piden, antes de recibir luz verde. “Como mamá no veo otra salida, no desfallecer”, afirma.



Además de la actuación, Luly Bosa trabaja en el pódcast La cháchara, que habla de cómo conquistar un sueño. También escribió el libro Fuego entre las piernas, que se agotó y quiere llevar a audiolibro. Y es muy activa en redes.



Y con doña Nelsy, Luly Bossa muestra a una gran mujer, a una gran mamá. Ella dice que le hubiera gustado tener más espacios en los libretos para ser más fuerte con Lala.

“Al final del día, la mamá de Lala muestra el valor. Se necesitan muchas mamás que despierten las conciencia para que los demás entiendan que el amor no tiene excepciones”.



‘Su’ Lala “hace embarradas y hay momentos en los que a la mamá le da piedra. Aquí hay diferencias con los papeles de villana, que van solo por ese lado; estos personajes como el de Nelsy, no son tan fáciles de elaborar porque se ven emotivos, cariñosos y entrañables, y tienen sus dificultad cuando se trabajan. Uno quiere ponerles más picante y volumen, y a veces nos piden aguantar”, cuenta.



La telenovela, que ha tenido seis puntos de rating promedio, es un llamado a la tolerancia. La historia de Lala muestra, especialmente, que en el mundo todos cabemos.



Se trata de una comedia escrita por Juan Manuel Cáceres y Héctor Moncada, entre otros, con historias y personajes muy bien construidos.



Y allí doña Nelsy tiene una historia para contar. Luly Bossa, por su parte, lejos de su profesión, sigue siendo la mamá de Ángelo, ese joven que la motiva cada día a seguir luchando por la vida.

