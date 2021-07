Luke Evans, de 'Rápidos y furiosos', disfrutó un desayuno en Bogotá

La estrella de películas como La bella y la bestia y Rápidos y furiosos 6 está de visita por Colombia desde hace más de una semana. Tras pasar por Cartagena, Cali y Bogotá. La estrella de cine compartió en su cuenta de Instagram un video mientras recibe unos deliciosos huevos revueltos en un puesto callejero de la capital.

“Michiel Huisman y yo encontramos nuestro desayuno perfecto post gimnasio de la sorprenden cocinera Paula, que cocina esto cada mañana en su pequeño carrito de comida callejera en Bogotá. Delicioso”, fue el mensaje que subió.



Además de los huevos, Evans habría probado la arepa. El actor de 42 años compartió el desayuno con el actor Michel Huisman, quien aparece en la serie The Flight Attendant e interpretó a Daario Naharis en Game of Thrones.



Luke Evans ya había visitado el país en el 2019, pero estaría en Colombia rodando una serie, ya que comparte protagónico con Guisman en la nueva producción Echo3, que apenas se encuentra en su primera etapa de desarrollo.



