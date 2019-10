Luis Ospina y su caleñidad en ‘Retrato hecho de memoria’

El primer día de grabación de Retrato hecho de memoria con Luis Ospina (cineasta fallecido la semana pasada) “fue como si estuviéramos andando los pasos de su pasado lejano en Cali”, dice Juan Carlos Díaz, director del documental.

Ese día y en la primera secuencia que estábamos recreando, el inicio de Agarrando pueblo, justo nos llueve y queda el suelo de la plaza Cayzedo mojado, como si se tratara de una película de cine negro”, dice.



“Luego, visitamos las locaciones de esta película en una Cali nocturna que hace mucho él no recorría y con una luna llena que lo llevó a recordar su amor por el vampirismo y a hablar de Pura sangre, su primer largometraje”, sigue Díaz, comunicador social de la Universidad del Valle.



Este documental es tal vez uno de los últimos momentos de Ospina hablando de su trayectoria en el cine, una de las más importantes del país, y también apropiándose de la Cali de la que se fue. Sin duda, se trata de una muestra de su legado, que se podrá ver este 6 de octubre por Telepacífico, a las 4 p. m.



Retrato hecho de memoria es una serie documental de tres capítulos que el canal regional hizo para resaltar los legados de los ganadores del premio Vida y Obra de la gobernación del Valle en 2018: Ospina en cine, Jorge Vanegas en artes escénicas y Pedro Alcántara en artes plásticas.



Para Díaz, esta experiencia significó recorrer con el cineasta la ciudad en la que nació y sentir su caleñidad, “que se dispara de manera nostálgica cuando camina los sitios que él había filmado hace más de dos, tres, cuatro décadas, y recuerda cómo demolieron el hotel Alférez Real y su restaurante, que consideraba el mejor de una Cali ya desaparecida, y también, al recordar que fue en Sears donde compró su primer álbum con Paul Anka como protagonista”, sigue.



Además, está Ospina aferrándose “a los barrotes del estadio Pascual Guerrero y nos dice: ‘Aquí puse el discurso demagógico de Misael Pastrana Borrero para ratificar cómo los Juegos Panamericanos de 1971 fueron excluyentes con la gente que no tuvo cómo entrar’ ”. Díaz resalta, además, al Ospina coleccionista “de archivos fotográficos, fílmicos, impresos... Se sabía su historia de memoria, y de esto me percaté en la investigación, por eso no tuve duda en contar este retrato de manera cronológica, a sabiendas de que tenía toda su vida contada a partir de imágenes de, incluso, cuando solo contaba con tres, cuatro años. De tal manera que el televidente puede apreciar una biografía que empieza en 1949 y termina en 2019, y siempre haciendo énfasis en Ospina como el gran cronista audiovisual de una Cali que ya no existe, nostálgico y pesimista de un lugar que ya casi no reconocía”, pese a que en el último tiempo dirigió su festival de cine.



Durante 9 meses se hicieron los 3 documentales, “un buen parto que tuvimos con las montajistas Lina Rebellón y Nathalie Rincón, y la productora general Nathaly Saldarriaga”, afirma Díaz.



Y con nostalgia dice que los momentos que compartió con Ospina aprendió de “su perseverancia, su persistencia, su lucha por contar lo que a él le importaba, por no claudicar. Fue una vida dedicada a lo que más le gustaba: el cine. Yo no soy hombre de cine, pero siempre he luchado y lucharé por hacer lo que me gusta, por patalear hasta el último de mis días por ser un narrador audiovisual”.



¿Dónde y cuándo?

El documental de homenaje a Luis Ospina se emitirá el domingo 6 de octubre, a las 4 p. m., por el canal regional Telepacífico.