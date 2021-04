La actiz que reivindica las madres solteras en 'Luis Miguel, la serie'

El interpretar a la mujer que dio a luz a la primogénita del cantante Luis Miguel en la serie de Netflix, ha hecho que la actriz mexicana Pilar Santacruz valore la oportunidad de visibilizar la labor de las madres solteras.



"(La paternidad ausente) es una situación muy común y normalizada. Pude empatizar con todas esas mujeres que están en esa situación", detalló en entrevista con Efe Santacruz.

En "Luis Miguel, la serie" Sophie, su personaje, es una madre soltera que lleva en su totalidad la crianza de su hija ante la negativa del padre, Luis Miguel, de hacerse responsable de forma afectiva y económica de ella.



Dicho personaje es en realidad la representación de la cantante Stephanie Salas, madre de la primogénita del cantante mexicano, Michelle Salas.



Según detalla la actriz, no tuvo ningún contacto personal con Salas, pero asegura que tuvo mucho trabajo de mesa con su director y que se dedicó a estudiar a Stephanie a la distancia.



"Me estuve documentando mucho con videos, canciones, la relación que tiene con las personas alrededor de su vida. Vi que sus hijas la adoran, que tiene amigos de toda la vida, y que es alguien muy querida y que está rodeada de cariño, me inspiró mucho", apuntó.



El personaje de Pilar tuvo una pequeña aparición en la primera temporada de la serie en el 2018. En ese primer encuentro "quedaba claro quién era Sophie en la historia", dijo Santacruz.



"Era una chica joven, muy divertida, una cantante que conocía a los medios y que fue amiga de Luis Miguel de mucho tiempo", recuerda la actriz de 30 años.

En esta segunda temporada el cambio fue radical, pues además de que su personaje creció en la historia, la actriz experimentó una "apertura espiritual intensa" para interpretar a una mujer en dos etapas de su vida y tuvo que empatizar con aspectos que nunca ha vivido en carne propia como la maternidad.



"En esta temporada vemos a una mujer fuerte, valiente, que se tiene que hacer cargo de un montón de cosas y que elige hacerlo desde un lugar de mucho poder y responsabilidad (...) Fue un trabajo mucho más profundo así como el discurso que representa", aseguró Santacruz.



En el plano personal, Sophie generó en la actriz una maduración especial y ganas de que temas tan fundamentales para la sociedad, como la paternidad responsable, comiencen a ser situaciones y temas comunes y éstos sean expuestos.



"El tema de la paternidad ausente es un tema fundamental en nuestra sociedad y me encantaría que pusiéramos el ojo en ello, luego siento que nuestra atención se va a cosas que no son importantes y las muy importantes las damos por hecho", contó.

Desde que comenzó la serie, Pilar no ha dejado de recibir mensajes de

mujeres que se han identificado con su personaje y eso la reconforta de forma especial.



La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" actualmente se puede ver en Netflix y domingo a domingo se estrenan nuevos capítulos.





EFE

