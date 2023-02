La voz de Luis Fernando Múnera -nacido en Bello, Antioquia, en 1950- era inconfundible, hecha para ser escuchada y así lo demostró en radionovelas. Otro de sus dones fue su talento actoral. Al combinar esos talentos, Múnera se hizo un actor querido, de aparición permanente en numerosas producciones de teatro, cine y televisión.

(Puede leer: ¿Quiénes son las nuevas caras de la televisión colombiana? Conozca a las nuevas promesas).

Al conocerse la noticia de su muerte, el jueves 9 de febrero, a los 73 años, en redes fueron recordadas varias de sus escenas. Entre estas una de la película La estrategia del caracol (1993), interpretando a un culebrero paisa de nombre Gustavo Calle. Sin embargo el actor dejó otras tantas interpretaciones que el público guarda en su memoria.



Múnera actuó en El Bogotazo, Los pecados de Inés de Hinojosa (en esta se hizo inolvidable en el papel de Fernando Hinojosa), Calamar, La otra raya del tigre, Pandillas, guerra y paz, La Pola y Escobar, el patrón del mal, por mencionar algunas. Su participación supera las 40 telenovelas.

Curiosamente, estudió un oficio muy distinto en Estados Unidos: Tecnología dental Vivió en ese país durante cuatro años y ejerció la carrera apenas unos pocos años. “Entonces, la aprendí, la practiqué como tres o cuatro años, me vine a Colombia, puse un laboratorio y después se lo dejé a mis hijos”, dijo el actor en una entrevista, dada hace varios años, al espacio En las mañanas con Uno. En ella, también dijo que no se quedó en Estados Unidos porque extrañaba el país.



Su voz lo llevo a trabajar 18 años en radio. “En la voz de Antioquia, Todelar, Caracol y RCN -enumeró Múnera en la misma entrevista, hecha por el presentador Hernán Orjuela-. Comencé en una emisora de Medellín, que se llamaba Radio Nutibara (...), en esa época como no había televisión, los programas, se hacían en vivo en los radioteatros de las emisoras. Entonces, yo iba al radioteatro de La Voz de Medellín, La Voz de Antioquia, y veía a los locutores”.

Su trabajo como locutor lo llevó a vivir una temporada en Cali, allí se matriculó para estudiar en el TEC (Teatro Experimental de Cali, dirigido por Enrique Buenaventura). Fue así como descubrió su talento actoral y buscando un mejor futuro, se trasladó a Bogotá.



En esa época, recordaba el actor, no había managers y “había menos egoísmos”. Allí encontró un cupo como actor en el célebre programa dramatizado Dialogando. Tampoco había castings, en esa época. “El primer papel que me dieron -recordó el actor en la misma entrevista-, era de un papelito en el que había cuatro tipos jugando cartas y yo no hablaba. Era lo primero que yo hacía, estaba feliz”.

Según contaba, a partir de ahí empezaron a llamarlo para hacer papeles y medianos. Y recordaba como su primer personaje importante el un abogado en la producción El Bogotazo. Además recordó haber hecho “la voz de Cristo”, en el programa Don Camilo, dirigido por Bernardo Romero Pereiro. Múnera nunca apareció en cámaras, era la voz que le hablaba al sacerdote interpretado por Carlos Benjumea. Aún así, su voz era tan emblemática, que la gente lo reconocía en la calle y le hablaba de su “voz de Cristo”.



Fuera de cámaras, Múnera tuvo una escuela de actuación, y también hizo talleres titulados “Expresión Oral y Escrita”, que fue llevando por todo el país, contratado por empresas o personas interesadas en mejorar su comunicación. Estos talleres los puso por escrito en libros y en audio en casetes, y en años posteriores en Internet.

(Puede interesarle: Los secretos de la película La estrategia del caracol).

El actor ya estaba retirado de la actuación, hacía aproximadamente nueve años que no interpretaba a ningún personaje. En una entrevista del 2020, dada a La Red, de Caracol, Múnera habló de diferentes quebrantos de salud vividos a lo largo del 2020, de los que se declaraba recuperado. En ese momento, también dijo que vivía su cotidianidad viendo la televisión, leyendo mucho y reflexionando: “Pienso bastante en la vida, en lo afortunado que he sido en muchas cosas, con mis hijos, con mi trabajo, con todo…”

Las causas de su fallecimiento no han sido reveladas. Muchos de sus compañeros de set han manifestado su tristeza, en redes sociales, al conocer la noticia de su muerte. Entre ellos, el humorista Pedro González, ‘Don Jediondo’: “Tuve la oportunidad de conocerlo en @caracolTV, gran señor”, escribió.



También la actriz Cristina Umaña lo despidió recordando una de las producciones en las que pudo compartir con Múnera: “Mi Luis Fer, querido, me enteré de la noticia y me fui a ver todas nuestras escenas en #CartaAHarrison para recordarte. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET