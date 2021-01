‘El comercial más chistoso es el de Dolorán’: Luis Alfonso Borrego

En el 2004, y luego de trabajar como jefe de prensa del Círculo de Lectores (Intermedio), Luis Alfonso Borrego se fue a Miami a dirigir la revista 'TVyNovelas', Estados Unidos.

Luego de 11 años, en el 2015, se fue a Telemundo, como uno de los talentos colombianos del canal estadounidense. El samario es uno de los presentadores de 'Suelta la sopa', uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del público hispano, y contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor de su casa cuando era niño?

Sony



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



Tenía varias: Linda Carter, la Mujer Maravilla; Jacklyn Smith, de Los ángeles de Charlie; la Niña Mencha, de Gallito Ramírez, y Liesel Potdevin, de El Cacique y la diosa.



¿Conoció a Pacheco?



¡Por supuesto!



¿De qué tamaño es su televisor?



No me acuerdo, como mediano...



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?



No... jajaja



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



No, pero en mi casa no se usaba y lo teníamos.



¿Sabe qué era el Canal A?



Claro que sí, me emocionó cuando empezó.



¿Quién es su presentador favorito?



Lina Botero en Los 10 mejores de la música. Me encantaba como pronunciaba los nombres de las canciones y cantantes en inglés.



¿Oyó la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?



No.



¿Sabe quién inventó el televisor?



¿El General Electric?



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



Todos los del sábado en la mañana... desde Educadores de hombres nuevos para no perderme el principio de Los Superamigos. Entre semana, Pequeños gigantes, Mazinger Z, El crucero del amor y Dejémonos de vainas.



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Hoy, documentales históricos y magazines de farándula.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



No sé si sea el favorito, pero el más chistoso el de ‘Dolorán... sí, señor...’



¿Con quién ve televisión?



Solo.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Uhmm... Al otro lado del muro de Telemundo.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Acabo de ver la cuarta temporada de The Crown.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?



Dos.



¿Cuál es su plataforma de 'streaming' favorita?



YouTube.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



Jamás.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



Tengo varias, pero me ha gustado: The Crown, Los Medici, Los Borgia, Versailles y La Casa de Papel.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



U hmm, alrededor de 6.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Ninguna.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?



La final del mundial de fútbol de Sudáfrica entre Holanda y España. Estaba solo en mi casa.



¿Ve televisión en su celular?



No, los canales tradicionales. Sí YouTube.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



El aprendiz.



¿Alguna vez vio un reinado?



Desde siempre.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?



El ataque a las Torres Gemelas.



