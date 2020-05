‘Love Motel’, ‘Analía’, ‘Naranjo’ y Duque / El otro lado

Producto de la cosa, nos dio por ir a ver noticias y terminamos, como siempre, en la ficción. Un ‘Love Motel’ con ‘Analía’, ‘Naranjo’, ‘Marbelle’, ‘Diomedes’ y Duque.



‘La venganza de Analía’. Va liderando en el puntaje habitual de Caracol. La historia es casi realista. Un político corrupto, machista, violador y obsesionado por el poder del partido Fuerza Democrática quiere llegar a la presidencia. Y lo va a lograr, a no ser porque de su pasado viene una damnificada a cobrar venganza.



La historia es interesante en ese sentido de mostrar lo que ya sabemos: que por el poder político, todo vale, sobre todo violar carnal, ética y democráticamente.

Los papeles estelares los actúan Marlon Moreno y Carolina Gómez. Ellos están por encima de todos los demás, que solo son el coro. Ella tiene mucha fuerza de pantalla, se gana la cámara y se la ve contundente.



(Lea también: ‘El personaje de Analía nació desde la resiliencia’)



‘El general Naranjo’. Una ficción inspirada en el general del que se dijo fue el mejor policía del mundo. La historia desde adentro, mostrando una cosa que se sabe, que la Policía no es un “servicio a la patria”, sino una lucha de los egos por el poder.



Y otra versión sobre cómo fue la lucha contra el narcotráfico. Y está bien que esté, ya que ya conocemos las versiones del cartel y todas las otras narconovelas. La serie también invita a vivir el melodrama que acompaña todas las vidas en eso que llaman amor. Raro, eso sí, lo de Cristian Meier como protagonista, tal vez porque se quería crear un galán. Muy bien lo de Julián Román, Juliana Galvis y Diego Cadavid. El personaje de Talero le da comedia y cercanía a la historia.



RCN. ‘Amor sincero’, ‘Diomedes’ y ‘Tres Milagros’. El homenaje a la nostalgia, historias de ídolos populares que ponen 'rating' y tienen al canal sobreviviendo con dignidad.



‘Love Motel’. Telecaribe le pone alegría a esta época de desazón y aburrimiento. Una historia muy cercana al costumbrismo costeño: machotes borrachos que solo viven para el sexo y el billete, donde ser fanfarrón es la manera de existir. Un cliché que debería superarse, pero ese machismo vulgarcito sigue existiendo en toda Colombia. Y en televisión, hacer reír y relajar. Una historia sexualita con picaresca tropical al estilo de la comedia costeña.

60 minutes with Duque. Otra bionovela de un cantante que no canta. A las 6 de la tarde llega un programa aburrido y soso, pero del que los analistas políticos dicen que es una maravilla.



Su ‘rating’ es malo. Su virtud: que RCN y Caracol al ratico resumen en 1 minuto todo lo que dijo diletantemente el protagonista. Este programa tiene una virtud comunicativa: cada noche anuncia decretos que corrigen otros decretos, y anuncia otros anuncios. El nombre debería ser ‘Confunde y reinarás’, una serie con un mandatario que no manda, dice que oye a todos y toma decisiones que nadie entiende y todos cuestionan. Una ficción de liderazgo inútil.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com