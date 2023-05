“He sido una buena mujer con mi esposo, con mis hijos, con todo lo de la casa... ¿Dónde está la recompensa?” es la queja que Candy Montgomery le pone a su amiga Shelley. Candy necesita una aventura en su vida, algo que la despierte de la rutina asfixiante de un esposo distante y de la desagradecida experiencia de ser ama de casa en 1978 en un ámbito aparentemente normal y tranquilo.

A Candy le brillan los ojos más que cuando canta en el templo de la Iglesia metodista de su comunidad cuando decide que Allan Gore puede ayudarla a encontrar nuevos brillos en su existencia. Él es el esposo de Betty, una de sus mejores amigas, y ha despertado una incontenible atracción en ella, generando una oportunidad para algo de acción y un poco de sexo. En casa de Candy, su esposo prefiere tocar la trompeta en el comedor o dejarse arrastrar por los programas de humor en la TV.





Elizabeth Olsen (Candy, izquierda), Patrick Fugit (Pat Montgomery), Jesse Plemons (Allan Gore) y Lily Rabe (Betty Gore) son los protagonistas del conflicto. Foto: HBO Max

Todos los que rodean a la señora Montgomery parecen tener una vida artificial, que tiene como polo a tierra los encuentros en la iglesia, los retos de extender su fe, los partidos de voleibol de la congregación y una que otra charla en un bar o un restaurante, como en el que Candy le cuenta secretos y sus deseos a su amiga.

Ese es el universo de la miniserie Love & Death (Amor y muerte), que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max y tiene como protagonista a una inmensa Elizabeth Olsen que también se da un respiro del universo de Marvel después de su papel de la poderosa heroína de WandaVision y de las tramas cinematográficas de Avengers, para perfilar a un ama de casa que se ha ido guardando cosas y está tratando de que no exploten.



En ese ejercicio ella se obsesiona con su vecino y amigo Allan, y la arquitectura de la infidelidad aparece. Poco a poco, la miniserie va retratando la vida, los conflictos cotidianos y las tensiones emocionales profundas de la protagonista de esta historia, basada en un caso de la vida real que terminó de manera brutal y violenta.

Love & Death es una narrativa de detalles, de momentos y de una explosión enceguecedora de química frente a las cámaras entre Elizabeth Olsen y Jesse Plemmons, quien se mete en el papel de un hombre un poco tímido, controlado por su esposa y que tiene la oportunidad de probar las mieles de una traición, para él, pasajera. Otra cosa puede pensar su amante.

Una historia de amor a muerte

Alrededor de ellos no hay más que el día a día en un condado de Texas, por eso su mundo se va cerrando, mientras su iglesia recibe a un nuevo y no tan querido pastor, Betty acaba de tener un bebé y el romance prohibido comienza a romper algunas reglas.



“No vamos a herir a nadie y si esto pasa a un plano más profundo lo acabamos”, acordaron Candy y Allan cuando definieron los lineamientos de su aventura, que parecía más el pizarrón de objetivos y metas de una empresa que los cimientos de un amor prohibido.

Betty y Allan Gore pasan por un ciclo complejo en su relación matrimonial. Foto: HBO Max

El creador de la serie, David E. Kelley, regresa a un terreno en el cual se siente cómodo: el drama judicial que tiene como protagonistas a mujeres en una cotidianidad que está cargada de secretos o de emociones que no son tan fáciles de expresar; con ejemplos tan claros como Big Little Lies o The Undoing (que también fue estrenada en HBO).



En Love & Death se sabe que las cosas se van a complicar y que una escena de Candy en la ducha con sus grandes ojos azules a punto de salir de sus órbitas y unas manchas de sangre en sus dedos es la evidencia de que hay algo cruel y turbio en ese templo de traición y deseo que los amantes creían poder sostener. Hay que darle tiempo a la miniserie para ver los cambios radicales que llevan a algunas desgracias y ponen en la mesa otras emociones como el perdón, la rabia y la locura.

El único pero que tiene esta producción, es que ya existe otra en Star+ que explora el mismo tema, Candy, protagonizada por Jessica Biel; pero, viéndolo bien, puede ser una oportunidad para ahondar desde varias perspectivas en un caso que causó polémica.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

