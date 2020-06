'Love & Bananas', la tierna y tensa historia de un elefante en peligro

La dura travesía de un paquidermo, en una experiencia que no está exenta de tensión y drama, pero que ofrece momentos de alegría y sobre todo de esperanza para esa especie en vía de extinción, es el eje del documental 'Love & Bananas'.

“En un principio pensaba hacer un cortometraje con una trama al mejor estilo del final cómodo o feliz acerca de los elefantes”, reflexiona en una charla en la que participó EL TIEMPO, la actriz estadounidense Ashley Bell, quien se estrenó con este filme como directora.

Esta producción, que se estrena el 27 de junio por el canal de televisión paga NatGeo (9 p.m.), busca no solo ser un documental de denuncia y espíritu ecológico, sino que consigue algo más al apostar por un estilo sencillo de producción y apelar a una emoción muy natural y no tan calculada frente a la cámara.



Eso sí, hay momentos en los que la emotividad puede llevar hasta las lágrimas, aspecto que fue destacado por el crítico Glenn Kenny, del diario The New York Times, para quien “esta película es, en muchos sentidos, simple, pero también es lúcida, directa, va al grano y tiene algo que decir y lo dice de forma emotiva”.



Ashley Bell revela su empatía por los animales y sufre por momentos esos contrastes que viven los elefantes en una sociedad que se debate entre la ternura y la despreocupación por la especie.



¿Por qué cree que hay tanta contradicción con los elefantes? Todos los aman; sin embargo, son una especie en peligro de extinción. Esto le preguntamos a la realizadora de 34 años y con más de 40 producciones como actriz.



“Tienes razón, nunca escuché a alguien decir algo como: ‘Odio a los elefantes’, creo que es solo una idea falsa. Recuerdo que cuando tenía 16 años, fui criada como vegetariana y estaba tan consciente del medio ambiente y en una edición de la revista Us Weekly vi a una celebridad montando un elefante y le dije a mi padre: ‘Quiero montarme en uno de esos’, y él respondió que ese era un animal ancho y tal vez no está en su naturaleza ser montado”, comentó Bell.

La cámara sigue a una elefanta casi ciega y de 70 años que es llevada a un refugio, pero en el camino el equipo vive una serie de vivencias muy especiales. Foto: NatGeo

Esas palabras la impactaron, ya que ella estaba acostumbrada a ver elefantes en esas actividades durante toda su vida y lo normalizó. “No sabía lo que sucedía detrás de todo eso”, reflexiona. Love & Bananas, es el recorrido también dentro de ese proceso de cambio.

“Recuerdo que David Casselman, uno de los rescatistas y quien fundó un santuario para elefantes en Camboya al que fui una vez, me contó la forma como trataban a los paquidermos (...). A veces los golpeaban o drogaban, así que cuando tuve esa verdad frente a mí sabía que este documental tenía que ser llevado hasta el final”, recalcó.



“Luego vi el trabajo de Lek Chailer, una mujer que se ha entregado a salvar a los animales y, lo más importante, vi el plan en ella, para llevar a una elefanta casi ciega en una aventura de cientos de kilómetros y eso evolucionó como arco para este documental.



Todo gira realmente en Chailer, que hace un viaje de 48 horas por Tailandia para liberar a Noi Na, una elefanta de 70 años que tiene que dar un último esfuerzo en una ruta de más de 700 kilómetros para darse otra oportunidad.

“Bell limita su enfoque y por ello es capaz de explorar por completo las personalidades involucradas, especialmente las de Noi Na y Chailert”, comentó en un artículo la crítica de televisión de Los Ángeles Times, Kimber Mayers.

De hecho, es también un giro interesante en la carrera de una actriz que se hizo famosa en el universo del cine de terror en el 2010 al protagonizar la película independiente El último exorcismo y repetir tres años después con una segunda parte que la encumbró entre los fanáticos de ese género.

Sin embargo, Bell siempre quiso hacer algo más, no solo aparecer en series de televisión y hasta prestar su voz para videojuegos. Era muy cómodo seguir asustando frente a la cámara, pero al final decidió que era en el documental que hallaría una experiencia nueva y sorpresiva para su carrera.

“Realmente debo decir que Love & Bananas es la grabación más curativa, edificante y victoriosa que he llevado en mi carrera”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

​@AndresHoy1

