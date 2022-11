La actriz francesa Karin Viard (Delicatessen, La famille Bélier) ha confesado que meterse en la compleja personalidad de Louise, una mujer enigmática y solitaria, contratada como la niñera ideal por una joven pareja para cuidar a sus dos hijos pequeños, pero que luego se convierte en su peor pesadilla, ha sido totalmente diferente a los papeles que ha interpretado.

“Me encanta pisar nuevos terrenos y, de hecho, es la primera vez que hago un personaje que lleva tanta violencia en su interior”, dice en entrevista, en la que habla de su preparación para la cinta Louise, que se estrenó esta semana en las salas de Cine Colombia. La película está basada en la novela Canción dulce, inspirada en un hecho real.



Pocas veces la hemos visto interpretar un papel que conlleve tanta violencia. ¿No es su simpatía a los ojos del público una ventaja cuando interpreta a un personaje como Louise?



Siempre me sorprende la imagen de mujer simpática que me dan a menudo. No soy seductora, no me importa lo que la gente piense de mí y soy bastante libre. Lo que sí es cierto es que Louise es un personaje muy diferente a los que he interpretado hasta ahora. Se me ha visto mucho en papeles de mujeres alegres y coloridas y aquí estoy interpretando a un personaje más complejo, duro, oscuro, loco y violento, y eso es nuevo para mí. Me encanta pisar nuevos terrenos, y de hecho es la primera vez que interpreto a un personaje que lleva tanta violencia en su interior.

Sin embargo, lo que llama la atención cuando se le ve en cámara es la suavidad de su voz...



La parte del inconsciente en mi trabajo es siempre muy importante. No calculo los efectos que quiero conseguir. Procedo más bien en capas sucesivas. La idea era interpretar a una niñera ideal para confiar a tus hijos. En esta primera secuencia en la que se entrevista a Louise, tenía en mente la idea de que le gustaba mucho su trabajo y que tenía miedo de no ser adecuada, dos intenciones muy simples y de sentido común. Como se trata de un personaje muy poderoso, quería que se viera atrapado por su normalidad al principio de la película. Esta es una idea que tuve presente durante todo el rodaje: quería que Louise estuviera más del lado de la normalidad que de la monstruosidad.

¿Cómo trabajó sus gestos, su forma de pararse y de caminar?

​

No he trabajado específicamente en estos aspectos. Confié en mi sentido común, especialmente en la cocina. Sabía instintivamente cuál era el lugar adecuado para los utensilios en la cocina, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el apartamento de Louise: durante mi primera visita a la locación, expresé mi desacuerdo con el excesivo desorden que encontré. Louise es demasiado maniática para vivir en un desorden. Me escucharon, lo que demuestra el espíritu colaborativo con el que se hizo esta película. Por tanto, estuve más atenta al entorno en el que se desenvuelve mi personaje que a sus gestos precisos.

¿Le ayudó el vestuario sobrio y encorsetado a la hora de acercarse al personaje?

​

El vestuario siempre ayuda. Trabajé con la diseñadora de vestuario de antemano, porque no quería verme “disfrazada”. Me gustó la idea de apostar por la imagen de un ama de casa de los años 50 con una blusa pasada de moda. Se sentía bien.



Su vestuario es tan poco ostentoso que la atención del espectador se centra en su rostro. En el papel de Louise, me parece que tiende a la pureza. Su rostro es como una pantalla en la que el espectador proyecta sus propios afectos...

​

¡Mucho mejor! Si lo crees así, es un éxito. Pero no trabajé en esa dirección. Realmente traduje lo que siento intuitivamente. Interpretar a Louise es interpretar a un personaje que comete un acto definitivo e irreparable. Lo que hace es perturbador. Entonces, ¿cómo la retratas? La pregunta no era para darle circunstancias atenuantes. Me dije que no debíamos amarla, sino que debía intrigarnos, llamar nuestra atención. Quería lograr que ella atrajera de manera natural.

Son pensamientos, de historias que se cuenta íntimamente?

​

Lo que me alimenta es mi ensoñación y mi imaginación. Tuve que añadir pensamientos a mis acciones, para darles sentido. No quería que actuara gratuitamente y tenía que evitar la caricatura. Quería darle el derecho a ser diferente de la imagen que la gente puede tener de ella. El peligro era limitarme a una idea general. Algo está hirviendo dentro de Louise. Quiere a estos niños con locura. Incluso tanto, que creo que los mata porque los quiere mucho y no quiere que se los quiten. No los mata por venganza, sino para llevárselos con ella. Además, Louise no está en el lugar correcto. Este es un tema que me interesa mucho en la vida; la gente que tiene un problema con el lugar y el reconocimiento siempre crean conflictos. Esto lleva a las cavilaciones, y a veces a la locura.

Louise sigue siendo opaca. Es un enigma en sí misma...

​

Por supuesto. No sabemos quién es. Me conté cosas sobre su vida, sobre la vida que habría soñado tener, sobre lo que había echado de menos en la suya, sobre las personas para las que había trabajado en el pasado, sobre su miedo a caer socialmente. Su fragilidad radica en que empieza de cero cada vez que deja una familia o una familia la deja a ella. Está habitada por el miedo.

El miedo recorre toda la película, como una fuerza arcaica, y se abre con las palabras de Myriam, que dice sentir pánico ante la idea de perder a sus hijos. ¿Tenía en mente alguna figura clave, como Medea?

​

Piensas en ello, por supuesto. Hay una fascinación por estos personajes. Diversos acontecimientos, como aquel del que procede la historia de la novela Canción dulce (aquí traducida como: La niñera perfecta) y la película Louise, nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestras propias ambigüedades. Es una humanidad monstruosa que nos asusta tanto como nos atrae, porque queremos comprender. Pero no estoy segura de que haya explicaciones racionales.

¿Ha utilizado elementos de la novela que no se mencionan en el guión?

​

Por supuesto que sí. Utilicé, por ejemplo, todo lo relativo a la relación entre Louise y su hija, Stephanie, y su marido, Jacques, dos personajes que están ausentes en la película.



¿Trabajó previamente con Leïla Slimani, (la autora de la novela)?

​

No, en absoluto. La conocí, pero no trabajé con ella.

¿Cree que es posible la empatía con su personaje?

​

Sí y no. Su acto es demasiado horrible para permitir cualquier empatía real hacia ella. Sin embargo, creo que hay algo en Louise que puede perturbarnos. Es un fenómeno misterioso, pero a veces en el cine, preferimos al "malo" que al "bueno". Louise es carismática, pero no creo que despierte empatía en el espectador.

¿Y a usted, siente algo por el personaje?

​

¡Me encanta este personaje! Por supuesto que siento empatía por ella y es normal, porque soy yo quien la interpreta. He asumido su punto de vista. Cuando la interpreto, no la juzgo, la interpreto y la quiero. Lo que me conmueve de ella es su capacidad frustrada de amar, su situación precaria, su miedo a caer aún más bajo. Louise está borracha de soledad. Su soledad la ha llevado a un lugar del que no puede regresar. Sufre más de lo que debería. No sabe pedir ayuda, se encierra en sus convicciones y su rigidez, que la llevan por el camino equivocado. Me conmueve la forma en que recupera su propia infancia cuando está con los niños. Los niños no la amenazan, a diferencia del mundo de los adultos.

Jacques Rivette decía que la situación más peligrosa para un actor era jugar con un niño o un animal. Entre sus compañeros en esta película, hay una niña y un bebé...

​

No fue fácil, pero salió muy bien. La niña tiene una sorprendente cantidad de verdad en su voz desde mi punto de vista. Tiene algo fuerte en su mirada. El bebé de Lucie (Borleteau, la directora) aparece en la película, lo que lo hizo más fácil. Lucie es muy buena dirigiendo a los niños.

Su personaje tiene una extraña relación con el juego: juega en serio, como los niños...

​

Por supuesto. Fue mi sugerencia acentuar eso, como algo no enmarcado. Cuando los adultos juegan con la misma actitud que los niños, resulta incómodo y aterrador. Cuando coquetea con la histeria mientras juega, me parece espeluznante. Esto proviene de la idea de que probablemente se sienta más cómoda con los niños que con los adultos.

Hay una amenaza constante de caer al abismo. Con usted, a menudo se tiene la impresión de que todo es posible cuando está presente.



No diría eso de todos mis papeles, porque no soy nada consciente de ello, pero este sí. Es parte del thriller: no sabes lo que puede pasar. Pero puedes esperar lo peor con Louise, y lo peor sucede.

El apartamento de la familia para la que trabaja Louise es un personaje de la película. ¿Cómo has 'actuado con' él? ¿Cómo abordó las secuencias en las que Louise se abandona allí, desnuda, cuando sus jefes están de vacaciones?



Enseguida me sentí muy cómoda en este entorno, que hice completamente mío. Me pareció muy adecuado por el tráfico que generaba y por su atmósfera. Para la secuencia en la que Louise se pasea desnuda, fue una idea que le propuse a Lucie: quería algo trivial. Quería algo trivial. Louise podría haberse paseado en bata, pero eso habría sido una representación burguesa para mí. Si hubiera estado en ropa interior, se podría haber percibido un inoportuno pudor de la actriz. Que ella esté desnuda en ese salón que no es el suyo es muy inapropiado y sólo puede hacer que te sientas incómodo. Me parece que esta trivialidad es necesaria para contar la soledad de un personaje que, en esta secuencia, no está bajo la mirada de nadie.

Es la primera vez que trabaja con Leïla Bekhti. ¿Cómo se llevaban los dos?



Era simple y obvio. Leïla es encantadora y agradable a la vista. Nos reímos mucho. Fue un rodaje muy relajado. Paradójicamente, en este tipo de películas el ambiente suele ser alegre, mientras que las comedias pueden ser una pesadilla.

¿Cómo la dirigió Lucie Borleteau?

​

Éramos cómplices. Acogió todas mis propuestas con atención. Me gusta su mundo y su personalidad, que me parece original. Cuando tenía dudas, especialmente en las secuencias en las que vemos a Louise en su casa, las discutíamos y me apetecía confiar en ella. Una película siempre se enriquece con los puntos de vista de cada uno de nosotros, y pudimos colaborar inteligentemente.

¿Cómo salió de ese papel?

​

Como entré: ¡con gran júbilo!

