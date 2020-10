Los zombis buscan espíritus adolescentes

Matt Negrete es un experto en muertos vivientes, caminantes o zombis. Es el productor de The Walking Dead y, no contento con eso, se embarcó en un nuevo espacio alrededor de ese universo de terror y supervivencia con The Walking Dead: World Beyond.

A pesar de que ya se anunció el final de la producción que comenzó todo (The Walking Dead) y la audiencia ya no es la misma de otros años, el tema de unos cuantos sobrevivientes acosados por muertos que caminan y que esparcen su maldición sigue siendo atractivo para millones de televidentes.



De hecho, se ha hablado de extender ese universo a películas y series que exploran específicamente la vida de algunos personajes o que pretende contar historias paralelas a la de esa famosa comunidad que pasó por las duras y las maduras para no morir, en el peor de los casos, a manos de otros humanos mucho más peligrosos que los mismos zombis.



Precisamente, en esa pretensión de mantener vivo todo ese contexto, Negrete apuntó a dar un giro, ciertamente radical, al argumento, con la nueva serie The Walking Dead: World Beyond, que se estrena el 5 de octubre por el canal AMC, a las 8 p. m.



“Teníamos que dar un giro, y creo que hay en esta historia el elemento preciso para que toda una saga siga creciendo y llame la atención de los fanáticos”, dijo el productor en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.



The Walking Dead: World Beyond se adelanta unos años al conflicto que detonó el caos sobre la Tierra y revela una nueva generación nacida después de esos acontecimientos, planteando un nuevo mundo que ha logrado, de alguna manera, estructurar nuevas bases alrededor de hechos como la política y el funcionamiento social.



En la serie, una comunidad vive encerrada y casi que a salvo del peligro de los caminantes, pero ese confinamiento despierta inquietudes a un grupo de jóvenes que quieren ver más allá y salir de la zona.



Obviamente hay sangre, vísceras y violencia, pero intenta especificar, como lo recalca el actor Nicolás Cantu, “una perspectiva juvenil, y en ese paso a la adultez, los que quieren tomar otras decisiones y descubrir el peligro, pero también lo que nadie les quiere contar”.





Y es que precisamente hay un misterio alrededor del funcionamiento de esa estructura social y la manera como se ha mantenido sólida. “Tiene que ver mucho con el control del poder y las prioridades de supervivencia, así como con la idea de priorizar el bien de la comunidad versus la libertad individual”, agregó la actriz Julia Ormond, que interpreta a Elizabeth, una líder que afronta varios dilemas en esa dinámica.



“También hay algo revolucionario, en el sentido de que revela que hay una juventud dispuesta a tomar acciones para conseguir algunos cambios. Algo que está emparentado con las experiencias de ese grupo social en el presente”, explicó Matt Negrete.



Iris y su hermana Hope se unen a tres amigos en esa travesía. Cantu, quien interpreta a Elton, un joven con una curiosidad intelectual muy activa, reconoce que hay otros detalles que le dan identidad a la nueva serie.



“Vi películas de zombis y creo que, de alguna manera, estamos viviendo en un mundo de zombis ahora (bromea, haciendo referencia a la cuarentena). Todo esto ha sido parte de mis fantasías e imaginación, pero también encontré que hay una perspectiva en la producción que le da otro tono a la idea de The Walking Dead: World Beyond, y es que revela un paisaje diferente, unos espacios visualmente distintos a los que están acostumbrados los fanáticos de las otras sagas. Han pasado diez años y las construcciones han evolucionado, y eso es una marca de identidad que me pareció muy interesante”.



El viaje de esta producción estaría también emparentado con la de sus protagonistas, en el sentido de que representa un riesgo muy fuerte, pues posiblemente no exista un grupo de fanáticos tan entregado y a la vez tan exigente como el de las producciones de horror y muertos vivientes.



Por eso hay una intención implícita de llegar a una audiencia más joven, y esa puede ser la razón de puntualizar sus experiencias personales, más que sus batallas cuerpo a cuerpo con los caminantes, pero no puede dejar a un lado lo que ha funcionado en el pasado.



No sería raro que afronte un acercamiento escalonado y casi tímido en un principio de los televidentes o interesados,