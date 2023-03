No trabajo todo el tiempo, ese mi secreto para seguir motivado", asegura a EFE el actor francés Vincent Cassel, quien en su último papel encarna a Athos en la enésima adaptación al cine de la novela de 'Los Tres Mosqueteros: D'Artagnan', que acaba de estrenarse en Europa y que trae de vuelta un clásico que ha sido llevado varias al cine y que estaba un poco escondido entre superhéroes y multiversos.

Dirigida por el francés Martin Bourboulon, la versión cinematográfica de la obra de Alejandro Dumas presume de un elenco de jóvenes promesas y brillantes veteranos: François Civil, en el papel del intrépido D'Artagnán; Romain Duris, en la piel del seductor Aramis; y Pio Marmaï, como Porthos, entre los primeros, mientras que entre los segundos destacan Cassel y Eva Green, como la maquiavélica Milady.



Precisamente Vincent Cassel (París, 1966) encarna el personaje más complejo de la trama, atormentado por su pasado amoroso y sus convicciones religiosas, en medio de un rodaje muy exigente que se extendió durante ocho meses para tener listas dos partes de la saga: 'LosTres Mosqueteros: D'Artagnan', y 'Los Tres Mosqueteros: Milady'. Estas dos producciones son las más recientes de la próspera carrera de Cassel, que presume de haber trabajado en cintas de culto como El odio (1995) y 'Promesas del Este' (2007) o en la hollywoodiana 'Ocean's Twelve' (2004).

La cinta revive los combates con espadas y los conflictos de poder. Foto: Constantin Film

"Siendo actor, si te aburres en un plató, se acabó. Por eso me doy un atracón de trabajo y luego me dedico a hacer otras cosas, cosas más o menos normales, como viajar u ocuparme de mi familia", reflexiona Cassel. Enamorado de Río de Janeiro, ciudad en la que reside un buen tramo del año desde hace una década, el actor confesó que "tener una vida fuera del cine en Brasil" le ayuda. "Me recarga mucho y cuando regreso a París a trabajar es como si fuese una persona nueva", insiste.

El director Bourboulon, de 43 años, tiene ante sí la presión que implica una película con un presupuesto de 70 millones de dólares. "Una película de gran presupuesto o de pequeño es lo mismo, es igual de complicado hacer una película, no hay más presión", explica el realizador, quien firmó en 2021 el biopic de Gustave Eiffel, otra gran producción.



Aunque ‘Los tres mosqueteros’ de Dumas (1844) se han adaptado al cine decenas de veces y con elencos de primer nivel (como en 1993, en una coproducción de Walt Disney que contó con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland o Rebecca de Mornay), sin olvidar el clásico de 1948 con Gene Kelly, Lana Turner, Angela Lansbury y Vincent Price; lo cierto es que el director del nuevo filme aseguró haberse inspirado en "lo que funciona" en la obra original.

"Hay ciertos valores, actitudes de personajes, de escenas dramáticas, por eso lo hemos conservado, pero hemos intentado relacionarlo con ciertos hechos adaptados más libremente para tener algo entre el western y el thriller", apreció. El realizador explicó que todas las escenas fueron rodadas en decorados "cien por cien naturales, todos en Francia además". Hacía sesenta años que el cine francés no adaptaba "Los Tres Mosqueteros", recalca.



EFE