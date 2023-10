La película de Disney en la que participaron Los Tigres del Norte y Juanes

Los Tigres del Norte es un grupo mexicano de música norteña, fundado en 1968. Con éxitos como ‘Ni Parientes Somos’, ‘La Puerta Negra’ y ‘La Mesa Del Rincón’, se han convertido en uno de los mayores exponentes del género a nivel global.



Han estado nominados en múltiples ocasiones al Premio Grammy al Mejor Álbum Mexicano o Texano, al Grammy Latino al Mejor Video Musical y hasta a la Grabación del Año en 2011, con la canción ‘Golpes en El Corazón’, con Paulina Rubio.

Lo que muchos no saben es que Los Tigres del Norte, además de todos sus éxitos, hicieron parte de la banda sonora de una película de Disney: ‘McFarland Sin Límites’.

¿De qué se trata la película?

‘McFarland Sin Límites’, titulada originalmente ‘McFarland, USA’, es una película de deportes basada en la historia real de un equipo de atletismo, o ‘cross-country’, de McFarland, California, en 1987.



Es la historia de Jim White (Kevin Costner), un entrenador escolar que es contratado por un colegio público, al que asisten, en su mayoría, jóvenes latinos de bajos recursos, que deben devolverse a sus casas corriendo para trabajar en cultivos.



Al ver esto como una oportunidad, White se propone crear un equipo de atletismo en la escuela, a pesar de que este deporte fuera visto como uno ‘de colegios privados’. El entrenador, no obstante, logra su objetivo, y lleva a los chicos de McFarland a ganar su primer campeonato estatal.



Según los medios locales, hoy en día el equipo real del Colegio McFarland ha ganado más de 20 trofeos estatales en diferentes disciplinas.

El filme fue dirigido por Niki Caro y distribuido en 2015 por Walt Disney Pictures. La crítica lo recibió con los brazos abiertos y hoy tiene una calificación de 7.4/10 en IMDb (Internet Movie Database) y se puede ver en Disney Plus.

La banda sonora

Por tocar temáticas latinas, la banda sonora original fue compuesta por el brasileño Antonio Pinto, el tema principal de la película era ‘A Dios le Pido’ del colombiano Juanes, y algunas partes del largometraje incluían canciones de otras bandas latinoamericanas, como Los Tigres del Norte.



La canción de la banda que aparece en la película es ’América’, compuesta por Enrique Franco en 1986, un año antes de los eventos retratados en la película.

La letra de la canción habla del orgullo latino, y del derecho que tienen los latinos a ser llamados también ‘americanos’, como insisten los ciudadanos estadounidenses que es su gentilicio.



“Del color de la tierra yo he nacido

Por herencia mi idioma es castellano

Los del norte dicen que soy latino

No me quieren decir Americano

(...)

Porque América es todo el continente

Y el que nace aquí es Americano

El color podrá ser diferente

Mas como hijos de dios somos hermanos.”



Tanto este par de estrofas, como la película, hablan de la reivindicación latina ante la discriminación norteamericana, y la necesidad de buscar una unión continental, al igual que la canción ‘Juntos’, de Juanes, creada específicamente para el filme.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

