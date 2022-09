Aunque 'El cartel de los sapos: el origen' es una versión libre sobre lo que hizo el llamado cartel de Cali, hay muchos puntos de la realidad que noche tras noche ven los televidentes que la siguen.

Ahí está la ‘decencia’ de Leonardo Villegas, representado por el actor Gustavo Angarita Jr., la cabeza del cartel de Cali en la serie. Su personaje muestra simpatía, empatía, cultura, se viste bien, ama a su mamá y a sus hijos, pero tiene un cerebro dedicado al narcotráfico y a encontrar artimañas criminales para evadir la justicia.



“Como tantos, viví esa época, en la que todos podíamos ser alcanzados por esa violencia. En muchas familias había un médico, un abogado, una monja y el ‘mágico’. Se oían frases cotidianas como: ‘Mi amigo el mágico’. Fue un universo que las generaciones actuales no padecieron. Ahora hay otros narcos”, dice.



Es bogotano, nació en 1972 y es hijo del también actor Gustavo Angarita, pero con su padre nunca ha competido. Aprendió de su disciplina y de su talento, y trazó su camino. Además de actuar es director y productor.



La mafia, sin embargo, también lo marcó en su adolescencia: era una realidad imposible de evadir. “La polémica en ese entonces era si los iban a coger o no. Fue una alianza del dinero sucio, Pablo Escobar se encargó de guerra y los ejércitos, y los Rodríguez, de la guerra frontal por el dinero. Una vez construyeron ese imperio, se convirtieron en los más poderosos, el nivel de corrupción fue como una bomba atómica, eso cambió los principios morales y culturales. El silencio se pagaba. Se compraban casas y se ‘coleccionaban’ mujeres. Éramos un país muy agropecuario y muchos, en situaciones difíciles, sucumbieron y se dedicaron a sembrar coca”.



En la producción, además, Angarita Jr. es de los que mejor marcan el acento valluno. “Mis hijos dicen que tengo el síndrome del déficit de la personalidad, porque si vamos a Barranquilla, soy el más costeño; en Medellín, el más paisa, y en Cali, el más valluno. Siempre ha sido así, tengo buen oído, además soy percusionista, no músico formado, pero sí de oído y no sufro tanto los acentos”.



Y también gracias a ese acento pudo hacer esta especie de Vito Corleone que, “con razón o sin ella, con la filosofía de El Padrino, tenía una familia en la que no se podía criticar ni a él ni a su hermano, una condición también muy nuestra, una cultura de colonización, de hacer las cosas en nombre del amor, como este personaje que argumentaba que quería lo mejor para su mamá”.

Para acercarse más a su personaje habló con una exnovia de Gilberto Rodríguez Orejuela, la última que tuvo en el país, que le contó que las mujeres siempre fueron unas mercancías para ellos. “Ella fue muy de malas porque fue la única que estuvo en la cárcel. Mejor dicho, llevó del bulto en nombre del amor”.



Angarita Jr. agrega que estas historias hay que seguirlas contando. “Falta mucho, hay diferentes puntos de vista, muchas víctimas, un montón de gente afectada por ese fenómeno que no termina”.



Con más de 30 años de carrera, también trabaja con su empresa, Studio Aymac. Además, forma gente para el audiovisual en los territorios, que prepara en luces, producción, carpintería para hacer series. Y a lo mejor, pronto, tiene buenas noticias si cierra un acuerdo con una gran empresa de cine internacional.

De malandrincito a forjador de una guerra



"Hay reflexiones que son necesarias, y más al ver que seguimos en lo mismo. El poder del negocio de la mafia está más sofisticado y la situación no mejora. Además, el narco acaba con las selvas y vivimos el momento del cambio climático”, dice Carlos Manuel Vesga, Emmanuel Villegas en 'El cartel de los sapos: el origen'.



Su personaje es el hermano menor de Leonardo Villegas, tal vez más inteligente, pero que sigue a Leonardo sin condiciones.

Carlos Manuel Vesga. Foto: Caracol



“Nosotros vivimos en un país que valora al avispado, se lleva por delante al que da papaya, donde el vivo vive del bobo. Eso viene de la educación, que hay que cambiar con un proyecto que se demorará al menos tres décadas, y donde hay que luchar para que las circunstancias laborales sean mucho más justas. Solo así podremos pensar en un cambio”, agrega.



Por todo lo anterior, dice, este tipo de producciones son importantes. “El país necesita, a través del arte, conocer su historia y permitir que ese arte le dé nuevas formas de pensamiento y reflexión. Entre más artistas haya, la sociedad será más sana”.

Sabe que en producciones de este tipo, los personajes “deben resultar atractivos para las audiencias, pero no para emular”. Ahí está el valor de los libretistas y productores: que esos protagónicos malos, con todas las características de antagónicos, tengan castigo y se valore a los que los buscaron, atraparon o dieron de baja.



“Estos personajes son reales, definieron el devenir del país, su influencia no es tan fácil de borrar”, dice Vesga, bogotano, nacido en 1978, que tuvo que vivir los momentos crudos de los ataques de los narcotraficantes.



“Yo recuerdo que teníamos una sensación de angustia permanente. Por ese recuerdo, el personaje de Emmanuel ha sido una responsabilidad muy grande”.



En su faceta joven (representado por Sebastián Osorio), Emmanuel era “más liviano, un malandrincito. Pero ya adulto se oscurece, su destino es más complejo. El malandrincito que gozaba haciéndole la vuelta a la ley, pasa a ser un sociópata, capaz de hacer cosas horrendas sin sentir culpa, lo que es más grave”, dice.



“Su personalidad no es fácil, quiere matar al otro cartel, amasar dinero, pero da la vida por su hermano, su mamá y el resto de su familia”, agrega.



Como actor, Vesga dice que interpreta sus personajes distanciándose de ellos pero haciendo muy bien su trabajo. “Por eso, para mí es fácil hacer el on y el off. Cuando dicen ‘corta’, yo los dejo”.



En 1998 empezó su carrera en la actuación. Uno de sus primeros personajes fue el de Fercho en 'Pandillas, guerra y paz'. Ha estado en 'Celia', 'La Pola', 'Pura sangre', 'Las trampas del amor' y 'Amor sincero', entre muchas otras.



Precisamente, su personaje en la historia sobre la vida de Marbelle es uno de los más recordados entre los televidentes: fue Samuel, el padre de la artista, y le dio un premio India Catalina a mejor actor en el 2011.



También reconocido actor de teatro, una de las obras en las que ha participado es Perfectos desconocidos, que en temporada en el Teatro Nacional La Castellana de Bogotá ha sido éxito.



Hace poco estuvo en Noticia de un secuestro, como César Gaviria, y les pone su voz a audiolibros, otra forma de expresarse en su trabajo actoral.