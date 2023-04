Fue gracias al heavy metal como el realizador Jorge Navas se dejó arrastrar por la literatura de Andrés Caicedo y decidió entrar en su vida a este angelito empantanado.



Y ahora Navas, autor de filmes como 'La sangre y la lluvia' y 'Somos calentura', le rinde un poderoso homenaje al escritor que tanto lo marcó con su más reciente producción 'Balada para niños muertos', un documental con un gran toque de amor, aterrador y experimental, en el que muestra a un soñador de pesadillas que se levantaba a diario abrazando el calor de Cali para escribir cuentos, obras de teatro, novelas o guiones con criaturas del universo de H.P. Lovecraft, que en un viaje delirante trató de vender en Hollywood.

(Tal vez quiera leer: Ciro Guerra cuenta su versión sobre señalamientos de abuso sexual).



“La mamá de un amigo metalero decía que él amanecía aruñado, gritaba por la noches en otros idiomas y que hasta su Biblia salió volando; esa señora me regaló el libro de Caicedo '¡Que viva la música!' como una forma de asustarnos, yo tenía como 15 años. Comencé a leerlo y me enamoré de Andrés Caicedo”, dice Navas.



El flechazo fue instantáneo. La pluma del autor describía la vida cotidiana de una Cali de los buses ‘Blanco y Negro’; la del antiguo teatro Bolívar, –cerca del hogar de Caicedo-, y de las calles que a Navas le gustaba recorrer.



“Te hablaba de una cantidad de atmósferas, odia y ama a Cali como yo, pero con un lenguaje relajado, de la calle, con fragmentos de canciones de rock y de salsa (...). Eso fue muy chévere, y creo que por él también estudié cine”, confiesa Navas, que por fin pudo estrenar 'Balada para niños muertos' en pantalla grande. La película se encuentra en este momento en la Cinemateca de Bogotá y estará proyectándose hasta mayo, antes de seguir en programación en otras salas alternativas.



En esa balada se habla de los miedos del escritor, contados por su hermana Rosario y amigos cercanos como Sandro Romero, que revela en hojas de fotocopias una historia creada por Caicedo, en la que lo aterrador va creciendo poco a poco en un ambiente familiar: La estirpe sin nombre.



No es un documental clásico, es un viaje a las entrañas de un muchacho que parecía de otro tiempo y para quien el terror era algo más que una fantasía.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Navas, director de cine. Foto: Archivo particular



No se cuenta la cronología de una vida corta. Caicedo decidió quitarse la vida el 4 de marzo de 1977, a los 25 años, el mismo día en que se publicó '¡Que viva la música!'.



Al devorar la novela que le sacaría los demonios del rock pesado, Navas supo que también quería contar sus propias historias frente a una cámara. En 1997 realizó casi un experimento audiovisual alrededor del escritor como tesis de grado: le puso 'Calicalabozo' y se vio en Telepacífico. Logró que no fuera algo típico, sino que exploraba otras facetas del personaje principal. Fue una película de culto underground. Como el cortometraje 'Alguien mató algo', con una niña vampira que se negaba a crecer.



Ese precedente afianzó el interés en ese subgénero del horror y en Cali. “Me parece muy pertinente contar eso en este país tan violento, oscuro, lleno de fantasmas y de muerte”, agrega sobre Balada para niños muertos, el título que Caicedo quería ponerle a un compilado de cuentos de terror que esperaba lanzar después de ¡Qué viva la música!



También pensó en llamarlo 'Despezcuezorejamiento' (...), pero Balada... está vinculada a la muerte de sus hermanos (uno falleció antes de que Caicedo naciera, y el otro, unos años después de haber llegado al mundo) “y era como una tragedia de los hombres en su familia”, detalla el director, quien presentó hace más de dos años la película bajo unas condiciones extrañas y muy ‘caicedianas’.



“Esta película es como un zombi. La estrenamos en el Festival Cine de Cartagena del 2020, pero apenas se acabó la función crecía el rumor de que se iba a cancelar el evento y todos tenían que devolverse a sus casas. Eso fue mítico, porque Balada para niños muertos habla mucho del mar, la muerte, y yo pensaba que Andrés estaría feliz al saber que una cinta sobre él se estaba estrenando cuando comenzaba una pandemia mundial. Quizá lo más loco era que el productor Roger Corman iba a venir como invitado a Cartagena y no pudo salir del aeropuerto en Estados Unidos (fue el mismo que Caicedo buscó años para que le ayudara a hacer sus ideas y guiones de películas). Fue como un cuento que él pudo haber escrito”, insiste.

Facebook Twitter Linkedin

Afiche de 'Balada para niños muertos'. Foto: Archivo particular

(Le puede interesar: Elena Reygadas sucede a Leonor Espinosa como mejor cocinera del mundo).



***

Hay varios testimonios que revelan la relación del autor con la tragedia, su exorcismo ante el dolor y la imparable imaginería visual de un joven al que en una edición internacional de su gran obra lo llamaron el ‘Kurt Cobain de la literatura colombiana’ y al que algunos de sus allegados definieron como un niño grande, adolorido pero feliz, que no pudo hacer su cine.



“Rosarito, en Los Ángeles no hay ángeles” es la frase que recuerda Rosario Caicedo que le dijo ese chico cansado de gafas grandes y que regresó de nuevo con sus guiones bajo el brazo.



Pero con 'Balada para niños muertos' su presencia en el cine se sigue alargando. La película ganó premios en festivales de cine en México, Costa Rica y Panamá y ha sido un punto de inflexión para Navas, que ahora se ha impuesto el reto de resucitar su loca idea de hacer una película rodeada con todas las referencias a los monstruos y la frialdad gótica, pero en su adorada y a veces insólita Cali.



“Yo sigo con mi ‘raye’ de hacerla, antes no se pudo, estoy reescribiendo el guion y espero que sea mi próximo proyecto para la pantalla grande”, comenta Navas, quien consiguió entrar en la historia de un artista con sus demonios y sus sueños que le llegó en aquella edición de '¡Que viva la música!', que le dio la mamá de su amigo metalero y que desapareció años después durante un rodaje. Ya la semilla estaba adentro.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

REDACCIÓN CULTURA

Más noticias