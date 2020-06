Los ‘Sueños de oro’ del Pacífico colombiano

Jonathan Rivas, pesista; Luis Fernando Lucumí, que practica jabalina, atleta paralímpico; Mauricio Valencia, también paralímpico y un crack en bala, disco y jabalina; Yílmar González, boxeador y ex jardinero; Kevin Quintero, de Palmira y ciclista; Vanessa Serna, esgrimista; Johanna Viveros, patinadora; Valentina Abril, ciclomontañista, y Robert Farah y Juan Esteban Cabal son los deportistas, promesas del Pacífico colombiano, que están en Sueños de oro, serie documental de Telepacífico.

Su director es James Corchuelo, con Andrés Felipe Loaiza como productor y realizador, que cuentan, a lo largo de 10 capítulos, cómo es el camino de estos deportistas para llegar a Tokio el año entrante, a los Olímpicos y a los Paralímpicos.



“Personalmente, me sorprendió la humildad y sencillez de los deportistas en general, con un vínculo muy fuerte con sus entrenadores, a tal punto que estos se han convertido poco a poco en parte de sus familias. Y finalmente están sus familias, el motor”, dice Corchuelo.



Por su parte, Loaiza afirma que lo mejor de este trabajo “fue la inspiración que le dio cada uno de ellos, que son ejemplos. Soy un amante apasionado de los deportes y cada historia me llenó más de emoción y motivación para decir ‘sí se puede’”.



Las historias se pueden ver por Telepacífico, hoy y mañana, a las 9:15 p. m.,y por Telepacífico.com