'Los Soprano' celebró dos décadas de su pasado y su futuro

'Los Soprano', una de las series míticas de la televisión internacional y una de las que impulsaron el desarrollo de las narrativas televisivas que ahora se refleja en todo el mundo, está celebrando 20 años de haberse estrenado.

. La trama alrededor de las vivencias y conflictos de Tony Soprano (interpretado por James Gandolfini, fallecido el 19 de junio de 2013), un mafioso que escapó de los estereotipos y se mostró como un hombre familiar, conflictivo y claro, implacable a la hora de hacer valer su poder, convirtieron la producción creada por David Chase en un clásico instantáneo, en una época en la que no reinaban los dragones ni las batallas épicas de 'Game of Thrones'.



'Los Soprano' tuvo a sus pies a la crítica y a millones de seguidores en todo el mundo que consumieron ávidamente las seis temporadas (en HBO) de la producción, ganadora de 17 premios Emmy.



Lo más interesante de esta trama, que finalizó el 10 de junio de 2007, era que exploraba el género de los capos de la magia tomando rutas tan poderosamente inusuales que llegó a convertirse para muchos en la mejor serie de la historia de la televisión.

Era impactante ver cómo se revelaban la humanidad y la fragilidad de Tony Soprano frente a su psicoanalista, la doctora Jennifer Melfi (Lorraine Bracco), mientras que un rato después estaba cobrando con violencia viejas cuentas o traiciones.



Esta semana se reunieron los actores y el equipo de la serie para recordar anécdotas, rendir un tributo a James Gandolfini y a reírse de muchos de los temores que los embargaron cuando este producto televisivo aún no veía la luz. Casos tan insólitos como el miedo a que se considerara a 'Los Soprano' como una versión de 'Los Simpson' en tono mafioso.





Pero, más allá de recuerdos y uno que otro prejuicio luego conjurado por el éxito, lo más interesante ahora, es que el legado de esta producción no se va a quedar en la mera nostalgia: la productora New Line prepara 'The Many Saints of Newark', una película que contará los inicios del Soprano más famoso de la TV.



