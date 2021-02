'Los Simpson' se quedan sin Marc Wilmore, su guionista y productor

El productor y guionista de Los Simpson, Marc Wilmore, nominado en 10 ocasiones a un premio Emmy, falleció a causa de complicaciones de el covid-19 a los 57 años, según informó en las redes sociales su hermano Larry Wilmore.

"Mi dulce hermano Marc Edward Wilmore falleció anoche luchando contra el covid y otras condiciones que le han causado mucho dolor durante muchos años", anunció el 31 de enero en Twitter el hermano mayor de Wilmore, que describió a uno de los responsables de Los Simpson como una persona "amable, agradable y graciosa".



Wilmore, natural del Condado de San Bernardino (California), comenzó su carrera como guionista en los años 90 en el show de comedia In Living Color, de la que después pasó a ser parte del reparto.



Su labor como guionista en ese programa le mereció su primera nominación a un Emmy, y más tarde pasaría a trabajar en el popular show nocturno The Tonight Show Starring Jay Leno.



Después, Wilmore fue nombrado co-productor ejecutivo y guionista de Los Simpson, y de la serie animada F Is For Family, donde se usó su voz para personajes que aparecían de manera ocasional.



Tras conocerse el fallecimiento de Wilmore, varios fueron los guionistas y comediantes que le rindieron homenaje en las redes. "Otro enorme talento que nos han quitado demasiado pronto", dijo el escritor de Los Simpson Michael Price. "Tuve el privilegio de trabajar con Marc Wilmore en 3 shows (...) durante buena parte de los últimos 23 años y era la persona más graciosa de la sala. Y un hombre maravilloso. Es irreemplazable", agregó.



El comediante Matt Oswalt y el actor David Alan Grier también describieron a Wilmore como un "hombre muy agradable" y "muy gracioso".



